Déjenme despojarme de todo pudor para decirlo con claridad: me siento muy orgulloso de haber nacido en Bucaramanga; de ser santandereano. Llevamos en la sangre el espíritu comunero. Tenemos referentes empresariales que han sido decisivos en la transformación industrial del país, y nuestros campesinos nos dan lecciones diarias de resiliencia y empuje.



Desde hace seis años, Bucaramanga comenzó un tránsito hacia las buenas prácticas en materia de gobernanza y ha logrado indicadores notables. Ya en 2017, el Banco Mundial había seleccionado a la ciudad Bonita como caso de estudio entre las urbes más competitivas del mundo en su primer informe ‘Competitive Cities for Jobs and Growth’. Fue la única ciudad de Latinoamérica en formar parte de esa lista en la que, entre otras, se mencionaba que el ingreso promedio en Bucaramanga es un 170 por ciento más alto que el nacional y que la división entre clases sociales es menos notoria que en otras latitudes.



La pasada administración y esta han logrado sostener un ritmo de crecimiento y lucha contra la pobreza que ni siquiera la pandemia fue capaz de destruir. De 2016 a 2019, quienes gerenciaron la ciudad redujeron el déficit de la alcaldía de 237.000 millones de pesos a cero y fueron pioneros en la implementación de los ‘pliegos tipo’, de manera que el número de oferentes en las licitaciones pasó de 2 a más de 40, por las garantías de transparencia que comenzaron a ser la constante.

La tecnocracia ha sido clave en la composición de los equipos de trabajo. Gente bien preparada, no obstante su filiación política, con enorme sensibilidad social, ha llegado a cargos de responsabilidad pública, lo que también se ha reflejado en otros resultados: aunque en 2016 la cobertura de la educación primaria ya estaba en un 98 por ciento, para 2019 alcanzó un 100 por ciento. Los colegios de Bucaramanga y su área metropolitana suelen tener los mejores puntajes en las pruebas Icfes, ahora Saber. Además, aun cuando Bucaramanga recibe, no solamente en tránsito sino de manera permanente, a miles de ciudadanos venezolanos desplazados por la dictadura de Nicolás Maduro, con fraternidad y recursos se ha enfrentado una de las peores crisis migratorias de todos los tiempos.



Y este esfuerzo se ha mantenido con un sentido de pertenencia y de construir sobre lo construido que también llena de orgullo. La ciudad de los Parques, que este 2022 cumplirá 400 años desde su fundación, redujo su tasa de desempleo y, según la última medición, con un 9,8 por ciento, es la ciudad con menor desocupación en Colombia.

Igualmente, en materia de lucha contra la pobreza, tres ciudades se destacan por los avances para reducirla. Sobresale Bucaramanga, de nuevo, que la disminuyó en 10,6 puntos porcentuales. Por todo ello, otra vez nuestra ciudad fue modelo en el mundo y al actual alcalde lo invitaron a la ONU a exponer estas realidades y en los últimos días se anunció que quedó lista la operación financiera para la construcción de 20 obras viales tan importantes como el viaducto provincial, que es el puente tirante más extenso de Colombia y uno de los más largos dentro de una ciudad en América Latina.



Sí. Esta es una columna para publicitar a mi ciudad; para contar que están pasando cosas buenas de las que Colombia podría aprender. Los milagros no existen; lo que sí hay es voluntad política de electores y elegidos para frenar la corrupción, introducir meritocracia, trabajar mancomunadamente sin despreciar los aportes de los líderes empresariales y barriales por igual, creando sinergias positivas. Bucaramanga va bien, y el país lo debería notar.

