Amén, Papa

La semana pasada salió al aire un documental en el que el papa Francisco acepta un diálogo amplio y sincero con un grupo de jóvenes de diferentes nacionalidades, condiciones sociales e ideologías. No se produce en el Vaticano, ni en el despacho del jerarca ni en alguno de los pomposos salones a los que están acostumbrados a ir mandatarios de todos los países del mundo. Tampoco son los jóvenes los que tienen que hacer una larga fila o someterse a controles de seguridad para poder acceder a Francisco. De hecho, no existe protocolo. El Papa se nota auténtico, fiel a su espíritu espontáneo, y el sitio escogido es “neutral para las partes” pero es él, en últimas, quien debe ir en búsqueda de sus contertulios, que se encuentran esperándolo en un salón de clases de una escuela modesta, en un edificio antiguo en la Roma que Francisco casi nunca puede recorrer.



(También le puede interesar: Presidente: oír engrandece)

Fueron escogidos para este magnífico ejercicio varios españoles, una inmigrante de la India, un joven senegalés, una mujer lesbiana que llegó a Roma desde Perú, una persona declarada no binaria, un muchacho con una seria denuncia después de su paso por un colegio del Opus Dei y, dentro de la decena de participantes, una caleña con una actividad que los más moralistas calificarían de “non-sancta” que habla, como todos los integrantes de este grupo, con una sinceridad encomiable frente al máximo líder de la iglesia católica.

Si no han visto todavía el documental, dense la oportunidad de hacerlo y permítanme un sutil spoiler, como se dice ahora, para resaltar algunos aspectos que me parecen relevantes de un proyecto que deberíamos acometer en distintas magnitudes y con diferentes temas, pero que nos abriría la puerta al esquivo entendimiento que llevamos buscando por décadas en un país como Colombia.

Lo primero: nadie quería convencer a nadie de sus posiciones, pero todos, incluido Francisco, estaban dispuestos a oírse, a responder desde las vivencias propias, a interpelar sin imponer la visión de uno sobre la de los demás. Lo segundo: todos estuvieron listos para abordar los asuntos difíciles; los que implicaban desprenderse de la intimidad para exponer verdades dolorosas y nadie nunca fue juzgado por ello, ni por sus pares ni por quien, vestido de una intimidante sotana, con la cruz de Cristo en el pecho, podría haber tenido la tentación de decir la última palabra sobre cada asunto y, aun así, se abstuvo siempre de “pontificar”.

La reivindicación de la diferencia, exaltada por el Papa y por los jóvenes con cada palabra pronunciada, lo hace a uno entender que tenemos futuro como especie. FACEBOOK

TWITTER

Tercero: el respeto precedía cada intervención, y no hablo del respeto que se deriva del temor reverencial o del que implican pompa y beso en el anillo papal. Se trata del respeto que se genera a partir del reconocimiento de la humanidad del otro y de la consciencia de que, al final, todos somos iguales y en ese sentido, todos merecemos ser tratados con dignidad. Cuarto: mientras más distintos, más sentido tiene la conversación. La reivindicación de la diferencia, exaltada por el Papa y por los jóvenes con cada palabra pronunciada, lo hace a uno entender que tenemos futuro como especie si una actitud igual se esparce y se impregna en sociedades heterogéneas como la colombiana. Y quinto: la conclusión es que no hay conclusión. No siempre hay que dialogar para llegar a acuerdos. No siempre hay que tener una agenda, más allá del diálogo por el diálogo y la escucha activa, para que el ejercicio valga la pena y, sobre todo, no hay que pensar igual para entenderse, para sacarse un rato, para tomarse un café.

Creamos que se pueden tender puentes, que se pueden generar encuentros, que se vale y se necesita conversar. No es un asunto de políticos; debería estar en el centro de los propósitos ciudadanos en un año difícil como el que estamos teniendo que lidiar. El Papa dio el paso; la juventud dio el ejemplo. No es tampoco, entonces, una cuestión generacional, sino una actitud frente a la vida. Hablando, definitivamente, nos va mejor.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

(Lea todas las columnas de José Manuel Acevedo en EL TIEMPO, aquí)