Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez decía que “en Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer”, y razón no le ha faltado. La ‘fracasomanía’, de la que otras veces hemos hablado, nos ha convertido en profetas del desastre; nos ha llevado al absurdo de restarle méritos al otro solo porque piensa u opina distinto; nos ha impedido ver la bondad y los aciertos de los demás y, de paso, de nosotros mismos.



(También le puede interesar: Colombia no es Chile)

Y no es que estemos polarizados, como se dice con frecuencia; es que tenemos a nuestro alrededor muchos amargados incapaces de reconocer lo bueno que nos pasa y embotellados en un discurso que se esparce velozmente de la mano de la idea de que hay que llevar la contraria porque sí o de una tendencia cada vez más frecuente en las redes de disfrazar las malquerencias con un manto de “irreverencia” que en realidad es expresión y síntoma de una amargura que lleva a muchos a ver siempre lo malo y nunca lo bueno.



Pasó con la película Encanto, pero ocurre con casi todo últimamente. El día que el tráiler oficial de la cinta fue estrenado en el mundo, en vez de alegrarnos porque las tradiciones más bonitas de este país fueran reconocidas por la casa cinematográfica más famosa del mundo animado, Twitter y Facebook se llenaron de comentarios ‘mala leche’. Luego, el día en que Encanto se estrenó, no faltaron los que le lanzaron piedras a la película no porque estuviera mal de guion o porque los personajes carecieran de fuerza o todas esas críticas válidas que hacen los que saben de cine, sino porque supuestamente mostraba un país ideal que estaba muy lejos de la realidad. Los amargados volvieron a hacer lo suyo y destrozaron aquel homenaje que Disney les hacía a los vestidos típicos, a los paisajes, a la gastronomía y a la gente alegre y servicial que, en general, compone a Colombia.

Los amargados volvieron a hacer lo suyo y destrozaron aquel homenaje que Disney les hacía a los vestidos típicos, a los paisajes, a la gastronomía y a la gente. FACEBOOK

TWITTER

Vinieron luego las cifras positivas de reproducciones de la película y, de nuevo, los poseídos de amargura dijeron que este no era un triunfo para Colombia sino para Disney que se había quedado con toda la plata recaudada. Se olvidaban de que las voces de actores jóvenes e increíblemente talentosos de este país rompieron su techo y viajaron rápidamente por todo el mundo gracias a Encanto y que otros artistas más veteranos fueron reivindicados y reconocidos por sus aptitudes de siempre.



Desconocen deliberadamente, esos mismos amargados, que gracias a lo que muchos vieron en 1 hora y 39 minutos, el país tendrá un flujo de turistas con el que no hubiera podido contar ni invirtiendo todo el presupuesto de promoción cultural de los próximos diez años en publicidad y divulgación a nivel mundial.



No contentos con su amargura, hace dos noches, cuando por primera vez tres colombianos se robaron el show en la gala de los premios Óscar, corrieron a escribir desde la comodidad de sus celulares que dejaran de aplaudir a Sebastián Yatra porque era un uribista que no se lo merecía o que era una “montañerada” alegrarse por los “10 segundos de fama” de Mauro Castillo y Carolina Gaitán. No faltó quien el mismo día de la entrega de esos premios pusiera con la misma amargura de la que estamos hablando un trino que dijera: “Me muero de ganas de no ver Encanto”. Sí, es contigo Margarita Rosa.



Por eso he dicho que necesitamos un antídoto urgente contra la amargura, contra el resentimiento y contra el derrotismo. Necesitamos comprender que hablar de lo bueno no significa desconocer lo malo y que en la dialéctica de los líderes de opinión y de los políticos debería haber espacio siempre para alegrarnos con las cosas positivas que nos rodean, que no son pocas ni excepcionales sino que hacen parte de la esencia que nos define. Devolvámonos la licencia para soñar y alegrémonos con sucesos como el de Encanto que, por supuesto, le sienta muy bien a Colombia.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

(Lea todas las columnas de José Manuel Acevedo en EL TIEMPO, aquí)