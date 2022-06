10’580.412

La cifra puede variar después del escrutinio. Puede ser levemente mayor o ligeramente menor. La verdad es que la mitad del país votó por Gustavo Petro y la otra mitad votó en contra; en oposición al modelo que ofrecía; con mucho temor frente a lo que representaba. Que más de 10,5 millones de colombianos se hayan pronunciado en las urnas en ese sentido no los hace perdedores. Su opción no ganó, es cierto, pero su voz tiene la potencia suficiente como para que el nuevo presidente se la tome muy en serio y vele por los intereses de ese 47,3 por ciento de los colombianos que votaron el domingo con un propósito; con un sentido que no se puede desoír ni tampoco desvanecer a lo largo de los cuatro años que se nos vienen.

No son enemigos de Petro. No serán palos en la rueda de su gobierno. No salieron a protestar el domingo por la noche ni a vandalizar nada ni a destruir ciudades, porque su talante es eminentemente pacífico y porque tienen claro que su responsabilidad, en democracia, está en las urnas. Se trata de una mitad respetuosa, reflexiva, a la que de ninguna manera se la puede maltratar.



El presidente electo mencionó a esos millones de colombianos en su discurso y los invitó a llenar de contenido ese concepto que en Colombia se estira para donde más convenga: el de la paz. Invitó a Rodolfo Hernández a dialogar. Dejó las puertas abiertas para que los uribistas se acercaran a hablar, y aunque del dicho al hecho quede todavía mucho trecho, el nuevo presidente de los colombianos –de todos los colombianos– debería gestionar inteligentemente, desde ya, ese acuerdo nacional del que tanto ha hablado en las últimas semanas, precisamente con esa otra mitad.

Es la hora de convocar, de unir, pero también es el momento de respetar el disenso, de que haya barreras de contención y contrapesos efectivos para que ni el próximo presidente ni cualquiera otro que venga en adelante crea que puede concentrar todos los poderes. La madurez de la democracia colombiana se prueba cuando las instituciones operan autónomamente y son más fuertes que los individuos que pretenden controlarlas.



Pero ¿quién podrá hablar mejor por esos 10580.412 colombianos? ¿Quién podrá encauzar sus preocupaciones y articular su legítima acción ciudadana en los cuatro años que vienen? ¿Quién puede tramitar constructivamente las diferencias con el gobierno entrante y vigilar que las libertades personales, de empresa, de prensa y expresión se mantengan incólumes?



Si, como parece, el ingeniero Hernández no está interesado en ese menester, habrá que encontrar otros interlocutores a los que sí les interese representar esa importante porción de país. La respuesta, claramente, no está en los partidos tradicionales. Quizá no haya que pensar en un liderazgo monolítico y único, sino, precisamente, darles cabida a nuevas voces que expongan ese sentir, renueven el significado de la “oposición constructiva” y se perfilen como alternativa de poder. Hay personas muy interesantes que han comenzado a emerger y a las que hay que pararles bolas porque pueden llenar acertadamente ese vacío que quedó desde el domingo. Al fin y al cabo, una parte importante de los más de 10 millones de ciudadanos que hacen parte de esa mitad relevante también votaron por el cambio.



No habrá éxito del nuevo Gobierno si no cuenta con esos ciudadanos, y esos ciudadanos no tendrán posibilidad de hacer valer sus tesis si no son capaces de levantarse del pesar que los acongoja, organizarse, trabajar más que nunca por Colombia y sacar adelante su visión de país echándole ganas y sin caer en la desesperanza. Hay futuro para todos. De eso estoy seguro.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

