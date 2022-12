Y no se creen de estrato ocho

Los que más sufren con el invierno, el verano y demás situaciones climáticas son los campesinos, pero a nadie le importa.



Muchos creen que los productos lácteos salen de una máquina y desconocen todo el trabajo que hay detrás de un vaso de leche, que en la ciudad compramos casi a 6.000 pesos la bolsa y los campesinos solo reciben 2.000 pesos por litro. Don Pedro Mogollón y doña Araminta Silva son dos campesinos que llevan más de 40 años trabajando con ganado y despertándose a las 3:30 de la mañana para iniciar las duras faenas del campo.

En una finca ubicada en la vereda Calavernas del municipio de Firavitoba, Boyacá, viven don Pedro y doña Araminta, una pareja de boyacenses que todos los días deben enfrentar las inclemencias del clima, las inundaciones de los potreros, el mal estado de las vías de acceso, la lucha diaria con sus animales, la crianza de sus hijas, la intermitencia de la luz y el agua y el aislamiento que produce el no tener señal telefónica estable.

Son días complejos a los que tienen que hacer frente porque los precios de la canasta familiar han subido de tal forma que se ven en dificultades para ir hasta el pueblo más cercano, pagar una carrera y comprar sus víveres. Por muchos años los campesinos han sido vistos como personas ignorantes y de poco valor y, así parezca algo increíble, todavía hay personas que creen que todo lo que se produce en el campo simplemente sale por arte de magia de los supermercados. No saben todo lo que tienen que padecer estos compatriotas para ir a ordeñar las vacas a las 4 de la mañana con lluvia, frío, hambre, sueño, calor extremo y demás problemas con los que diariamente se encuentran.

La falta de señal telefónica se ha convertido en un tema de vida o muerte que todos los campesinos de nuestro país tienen que enfrentar. En muchas zonas de la geografía colombiana las personas del campo están totalmente aisladas, ya que para poder tener un internet estable es necesario que las empresas prestadoras del servicio ubiquen equipos en zonas estratégicas o que el Gobierno nacional lleve la señal en un plan estatal y eso no ha pasado. Ni hablar de la señal normal de telefonía celular que todos tenemos en las ciudades, que en esos puntos es inexistente. En muchas ocasiones les toca caminar largas distancias para acceder a una señal débil y llena de ruido. Debido a diferentes razones de tipo climático y topográfico, los campesinos se ven enfrentados a situaciones muy complejas. En esta época de lluvias que ha tardado más de lo acostumbrado, las vías han sufrido un daño tal que, hasta los burros, donde cargan diferentes productos, incluida la leche, se niegan a pasar.

El gobierno de Gustavo Petro ha anunciado diferentes ayudas para los campesinos que todavía no han llegado. La falta de un tractor es lo más básico para poder sembrar y ni a eso tienen acceso. Una hora de tractor cuesta entre 60.000 y 80.000 pesos, o en algunas zonas mucho más, y es algo que necesitan para que sus cultivos lleguen al punto que les permita obtener ganancias, de lo contrario, simplemente van a obtener una cosecha de baja calidad y una baja producción.

Aparte de las labores del campo, también tienen que cargar piedras para tratar de arreglar las vías que se encuentran en mal estado, porque es tanto el abandono de los gobiernos locales y el nacional que algunos alcaldes lo que responden frente a esa situación es que todas las carreteras del país están en la misma situación y no les alcanzan los recursos para todas las veredas.

La enfermedad es otro tema con el que los campesinos tienen que lidiar, porque quieran o no, siéntanse bien o no, deben levantarse a ordeñar las vacas todos los días. Las brigadas de salud son escasas o inexistentes, ya que, por la distancia y la mala situación de las vías, los médicos se ven en dificultades para acceder a las zonas donde se encuentran los campesinos, y ni hablar de las EPS con las que cuentan, pues generalmente son las peores del país. Y como no pueden esperar a que los atiendan, muchas veces deben sacar de su bolsillo y pagar un médico particular o simplemente esperar la muerte. Eso es algo que los citadinos no entendemos, ya que en la ciudad contamos con todos los recursos disponibles.

Y si hablamos de la educación rural, dan ganas de llorar. Buena parte de las escuelas rurales de nuestro país están en mal estado o abandonadas, porque no hay jóvenes que estudien en ellas. Muchos niños han tenido que migrar a las ciudades con sus padres en busca de mejores oportunidades debido a la difícil situación que se está viviendo en el campo y llegan a engrosar los cinturones de miseria y pobreza que hay en las grandes capitales.

La alimentación para el ganado es otra situación compleja, especialmente durante veranos largos o, como está pasando este año, inviernos extensos. A muchos campesinos en el país les ha tocado comprar comida para sus animales debido a que gran parte de las tierras se han inundado en varias zonas del país y eso hace que el ganado no pueda comer porque el agua cubre el pasto. Debieron comprar heno y otros alimentos secos para poder seguir con su producción pecuaria.

El precio de los insumos agrícolas es otro tema difícil. En Boyacá, por ejemplo, pocos están sembrando papa por los altos costos de los agroquímicos, que ahora cuestan el doble o más de lo que valían antes de la pandemia y de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Así sea fin de semana o festivo, el día de su cumpleaños, o cualquier otra fecha especial, los campesinos tienen que trabajar todo el año, no tienen un solo día de descanso, porque las vacas y demás animales del campo no hacen paro, no piden vacaciones, y siempre hay que estar pendiente de ellas. Obviamente todos los campesinos del país están trabajando este mes de diciembre para que nosotros, los que vivimos en las ciudades, podamos tener una cena en Navidad y Año Nuevo y nos podamos deleitar con la natilla y otros postres que comemos los colombianos por esta época del año y que todos tienen como ingrediente principal la leche, que es ordeñada a las cuatro de la mañana por los campesinos a lo largo y ancho de nuestro país.

Es muy posible que los que vivimos en la ciudad no nos hemos sentado en butacas, no hemos cargado un canasto, no sabemos que es un zarando, no hemos visto una manea con que se manea una vaca, no hemos hecho popó en el rastrojo, no sabemos que es un abrojo, nunca hemos caminado entre charcos, no nos hemos bañado con totuma, no hemos cocinado con leña y jamás nos hemos alumbrao' con velas, pero sí nos creemos de mucho estrato, como dicen Los Dotores de la Carranga en su canción La de estrato ocho…Tal vez eso es lo que nos falta.

JOSÉ LUIS QUERUBIN

