Mujeres divinas

En el Congreso de la República se están escuchando muchas voces de mujeres, pero afortunadamente no son las primeras que han participado en la política del país.



Si nos remontamos a nuestros tiempos ancestrales, a nuestras culturas indígenas, la mujer tenía una importancia principalísima, ya que en esa época regía el matriarcado, y heredaba el hijo de la hermana del cacique, pero con la llegada de los “conquistadores españoles” se impuso un patriarcado que trastocaría todas las costumbres indígenas, según comenta el historiador y abogado de la Universidad Externado de Colombia, Carlos Pinilla Vargas. Un caso muy mentado es el de la cacica de Timaná ‘la Gaitana’, a donde llegó Pedro de Añasco enviado por Sebastián de Belalcázar para someter al pueblo Yalcón que habitaba el Valle del Alto Magdalena en el departamento del Huila.

Añasco, a su llegada, pidió hablar con el hijo de la cacica, por ser hombre, pero el joven no asistió a la reunión. Posteriormente fue apresado por los españoles y quemado vivo ante la presencia de su madre y de toda la tribu. La Gaitana reaccionó de forma decidida ante el asesinato de su hijo, en venganza reunió a más de 6.000 guerreros y fueron tras Pedro de Añasco para que pagara por el crimen. Como lo cuenta Antonio Caballero en su libro Historia de Colombia y sus oligarquías “la Gaitana se indignó, capturó a Añasco, le sacó los ojos y pasándole una cuerda por un agujero que le abrió en la quijada lo paseó de cabestro, ciego, de pueblo en pueblo y de mercado en mercado, como a una atracción de feria hasta que murió de fatiga”. La importancia de la Gaitana radica en que después de este hecho se sublevaron varias tribus, entre ellas, paeces, aviramas, guanacas, que en un inicio lograron expulsar a los españoles de la región.

Otra mujer valiente fue Manuela Beltrán, la de los comuneros, neogranadina que organizó una revuelta campesina contra el exceso de impuestos en 1780, lo cual, desembocó en la creación de primera asamblea municipal constituyente que nos llevaría años después a la Constitución del 91. También debemos recordar aquel enfrentamiento entre federalistas y centralistas donde las mujeres de Santafé demostraron una valentía sin límites, cuando intervinieron de manera magistral al lado de sus amados. Es así que, las mujeres de la plaza de mercado fueron quienes derrotaron a los rosaristas comandados por Antonio Baraya y los Bartolinos del colegio Mayor de San Bartolomé. Y cómo olvidar a Antonia Santos Plata, quien fue líder de una guerrilla, organizada en la Provincia del Socorro para luchar contra los invasores españoles durante la reconquista, que de paso siempre estuvo invicta, tal como lo cuenta Pinilla Vargas.

Y siguiendo con el importante papel de las mujeres durante la historia de nuestro territorio, hoy llamado Colombia, aparece María Policarpa Salavarrieta Ríos, quien fue ejecutada por alta traición por enfrentarse valientemente al imperio español. Tampoco podemos olvidar a las mujeres boyacenses, cundinamarquesas y llaneras que ofrecieron a Bolívar su patrimonio e hijos en aras de la libertad, y vale aclarar que con el Ejército Libertador siempre iban mujeres.

Tampoco podemos olvidar a la quiteña Manuela Sáenz, hermosa, heroica y quien recibió el título de “Libertadora del Libertador” por parte de Simón Bolívar. Saénz tuvo una valiosa participación en la gesta emancipadora y libró a Bolívar de dos intentos de asesinato, como lo cuenta Alfonzo Rumazo González.

Es menester mencionar que desde la llegada del mal llamado conquistador español las mujeres fueron menospreciadas, ya que el patriarcado impuesto por los invasores no las dejó sobresalir y fueron tratadas como incitadoras al “pecado”, un ejemplo fue Inés de Hinojosa, la misma que noveló Próspero Morales Padilla. Según la historia, en nuestro país le fueron reconocidos los derechos a las mujeres de forma tardía empezando por el social, económico, jurídico, político y cultural. Carlos Pinilla Vargas cuenta que en 1932 la mujer colombiana logró la libre disposición de sus bienes, fue a las urnas apenas en 1957, hasta 1974 le fue reconocida la patria potestad, y fue hasta la expedición de la ley primera de 1976 que se permitió el divorcio para el matrimonio civil, porque antes de esos procesos estuvo supeditada en todo al marido, era tal el exceso que antes de la expedición del código penal de 1980 era permitido en Colombia, so pretexto de adulterio, el uxoricidio o asesinato de la mujer por parte de su cónyuge, llamada la legitima defensa del honor, como lo cuenta el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate.

Por muchos años el papel de la mujer fue determinado por el hombre. “Ya desde tiempos de Eva la mujer vivió bajo el dominio del varón. Los breves brotes de rebeldía femeninos fueron rápidamente apagados por una sociedad hecha por y para hombres”, señala Rosa Maria Santidrian Padilla.

Y yéndonos más atrás, en la tradición hebrea existe la leyenda que cuenta que Eva no fue la primera mujer de Adán, sino que antes existió Lilith. Lo interesante de esta historia o creencia es que Lilith fue creada por Yavé-Dios del mismo barro con el que creó a Adán para que fuera su compañera. Esto significa que la creó libre de ataduras, pues al no haber sido sacada de una costilla de Adán, no dependía de él, como si ocurrió con Eva. “La dependencia de Eva supondría su carencia de libertad que solo por medio de su maldad podría conquistar”. Lilith fue entregada a Adán como esposa, pero ella rechazó la vanidad pueril del primer hombre, menospreció su brutalidad y la incomprensión. Dice la historia que le indignaba que la obligara a hacer el amor debajo de él, porque consideraba que dicha posición era humillante y reclamaba los mismos derechos que el varón. “Adán se atrevió a forzarla haciendo uso de su fuerza física, pero ella pronunció el nombre del inefable y se elevó por los cielos”, según relata Santidrian Padilla.

La historia nos muestra lo importantes que han sido las mujeres en la vida humana, otra cosa muy diferente es que no se mencionen sus hazañas y sus participaciones determinantes en diferentes temas, en eso si estamos en deuda. Aquí solo he mencionado algunos casos de mujeres que han tenido una participación destacada, pero hay muchas más que no por ser anónimas son menos importantes. El papel de la mujer, así muchos no lo reconozcan, siempre será importante como lo es el del hombre. Y lo más obvio de todo, sin las mujeres, no existiría la raza humana.

JOSÉ LUIS QUERUBÍN

