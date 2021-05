Ciudades a la vanguardia de la salud

Durante los próximos meses y años, a medida que el mundo emerge de lo peor de la pandemia de la covid-19, tendremos la oportunidad de construir sistemas de salud que sean mejores, más sólidos y más justos.



Para salir fortalecidos de la pandemia de la covid-19, debemos liberar el potencial de las ciudades. Debido a que más de la mitad de la población mundial vive actualmente en entornos urbanos, las ciudades son laboratorios de innovación y cuentan con una posición única para transformar la lucha contra las principales causas de muerte, enfermedades y lesiones. En medio de la crisis, los alcaldes y líderes locales han sido capaces de moverse rápidamente para desarrollar e implementar políticas localizadas, que incluyen la promoción de un transporte activo seguro, como andar en bicicleta y caminar, y una mejor utilización de los espacios públicos.



Asimismo, hemos visto que los cierres de ciudades en todo el mundo han reducido los niveles de contaminación del aire de manera fortuita. En combinación, estos factores han generado un impulso y optimismo renovados entre los líderes de la ciudad y el público en general para lograr mejoras a largo plazo.



La organización Partnership for Healthy Cities ha permitido que algunas ciudades tengan un buen punto de partida. Desde 2017, esta organización, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, en asociación con la Organización Mundial de la Salud y Vital Strategies, ha construido una red de 70 ciudades en todo el mundo que realizan intervenciones de políticas de alto impacto para reducir las enfermedades no transmisibles (ENT) y las lesiones en sus comunidades.



Las ENT, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas, son las principales causas de muerte en el mundo —más de 7 de cada 10 personas—, y se pueden prevenir en gran medida. Sin embargo, la prevención y el control de las ENT reciben muy poca atención por parte de los encargados de formular políticas y de quienes las financian; por ejemplo, las ENT reciben menos del 2 % de la asistencia para el desarrollo destinada a la salud a nivel mundial.



Vital Strategies se enorgullece de ayudar a cambiar este paradigma. Nos unimos a decenas de ciudades de todo el mundo que impulsan un futuro en el que los entornos urbanos se conviertan en escenarios para que los residentes tengan una vida más larga y saludable. Mediante el trabajo conjunto con Partnership for Healthy Cities, hemos demostrado que se puede avanzar rápidamente contra las ENT y las lesiones si nos concentramos en estrategias comprobadas y rentables, como eliminar las bebidas azucaradas y la comida chatarra de las escuelas, hacer que los lugares públicos estén libres de humo y construir carriles protegidos para los ciclistas.



Las ciudades de Colombia que forman parte de la organización están ayudando a cambiar el entorno urbano a través de políticas que favorecen la salud pública.



Colombia experimenta la paradoja de que alrededor del 40 % de sus ciudadanos sufren inseguridad alimentaria; sin embargo, casi 1 de cada 5 de sus jóvenes tiene sobrepeso. Desde 2017, Partnership for Healthy Cities financia y ofrece apoyo técnico a ciudades que buscan mejorar la nutrición a través de políticas que reduzcan el consumo de bebidas azucaradas y mejoren los entornos alimentarios. La mayoría de estos esfuerzos se concentra en las escuelas. Bogotá apoya actualmente una iniciativa centrada en las escuelas, cuya finalidad es concientizar a los docentes, propietarios de tiendas escolares, estudiantes y padres sobre alternativas más saludables que los alimentos a los que están acostumbrados y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los alimentos que se ofrecen a los estudiantes. El liderazgo de la alcaldesa de Bogotá y otros funcionarios de la ciudad, junto con el apoyo de la sociedad civil, está haciendo posible este trabajo.



La organización Partnership for Healthy Cities también trabaja con la ciudad de Cali para reducir el exceso de velocidad en las carreteras y crear opciones para una movilidad activa y segura. En Cali, que ya reporta más accidentes de tránsito que la mayoría de las otras ciudades colombianas, se ha observado que durante la pandemia las personas conducen incluso más rápido que antes, con consecuencias que a menudo son fatales.



A pesar de lo alentadores que son estos avances, la pandemia de la covid-19 expuso una verdad atroz: las escasas inversiones realizadas por los líderes del mundo en materia de salud y seguridad de sus ciudadanos han generado un profundo riesgo. La carga abrumadora de las ENT también se ha visto agravada por la covid-19. Los datos muestran que las personas que viven con ENT tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por covid-19, tienen más probabilidades de ser hospitalizadas y tienen un mayor riesgo de muerte.



El vínculo entre las ENT y la covid-19 se identificó al comienzo de la pandemia. Ya en abril de 2020, los datos demostraban que, del total de las personas que morían por covid-19 en los hospitales italianos, el 67 % eran personas que sufrían hipertensión y el 31 %, diabetes. En España, el 43 % de las personas que desarrollaron covid-19 tenían enfermedades cardiovasculares. En México, del total de las muertes por covid-19 en la población indígena, la diabetes fue la comorbilidad más frecuente (30 %).



En Bogotá, en previsión del regreso de los niños a clases, la ciudad lleva a cabo esfuerzos para que las escuelas sean seguras ante la covid-19 y, al mismo tiempo, crea entornos alimentarios más saludables. Lo mismo ocurre con Cali: la demanda de opciones de movilidad segura y activa que provocó la covid-19 ha creado una demanda pública para convertirlas en características permanentes de la ciudad; Partnership for Healthy Cities y Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS) apoyan la continuidad de ese proceso.



Creemos que las intervenciones de este tipo impulsadas por Partnership for Healthy Cities serán más relevantes que nunca a medida que superemos lentamente la pandemia de la covid-19 y reconstruyamos sistemas de salud mejores, más justos y más sólidos. Pero, como ha demostrado la pandemia, este tipo de tracción en el terreno deberá ser impulsada por una reinvención de la función de los alcaldes como líderes de salud pública, con mandatos que fortalezcan la respuesta ante las enfermedades infecciosas y los brotes, al tiempo que abordan las ENT y las lesiones. Los departamentos municipales de salud deben contar con los recursos adecuados, no solo para forjar esta nueva identidad, sino también para asegurarse de que están trabajando al unísono con otras agencias que supervisan la educación, la creación de políticas, la planificación y el transporte.



En un futuro, nuestras ciudades serán lugares libres de muertes evitables causadas por enfermedades o lesiones que puedan prevenirse. La pandemia de la covid-19 nos ha instaurado esa idea a todos. Es hora de que dejemos de aceptar como un hecho las muertes evitables que afligen a nuestro mundo año tras año. Un futuro así es un derecho y una necesidad.



JOSÉ LUIS CASTRO

Presidente y director ejecutivo de Vital Strategies, función en la que ha liderado una rápida expansión de la cartera de Vital Strategies, trabajando con los gobiernos para abordar las principales causas de muerte del mundo, especialmente en países de bajos y medianos ingresos. La organización ahora llega a 73 países y ha cambiado la vida de más de 2.000 millones de personas