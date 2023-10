Respetemos los derechos

Digámoslo una vez más: la dignidad, las libertades, todos los derechos de las personas –en especial los fundamentales–, y la plenitud de sus garantías deben ser respetados, tanto por el Estado como por los particulares. Ningún motivo –sea de carácter económico, social, político, sentimental, sexual, racial– justifica su desconocimiento ni disminuye la responsabilidad de quien los vulnera.



Se supone que en Colombia –Estado de derecho– rige un ordenamiento jurídico que proclama y reconoce la dignidad humana y que, sin discriminación alguna, protege la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad (artículo 5 de la Constitución).

Como lo decíamos en columna anterior, a propósito de las protestas que se desarrollan con bloqueos y violencia, también es claro –así lo estipula el artículo 95 de la carta política– que no hay derechos absolutos y que todo derecho y toda libertad implica –por contrapartida– deberes, responsabilidades y cargas, razón por la cual no es admisible que, so pretexto del ejercicio de un derecho o de una libertad, su titular se considere autorizado para atropellar, burlar o violar los derechos y las libertades de los demás.

Señala la norma que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y que su primer deber consiste en respetar los derechos ajenos y en no abusar de los propios. La convivencia social exige, ante todo, cumplimiento de las reglas que el sistema jurídico consagra y respeto mutuo entre los integrantes del conglomerado. De lo contrario, la vida en sociedad se hace imposible y el caos se adueña de ella.

La Corte Constitucional ha sostenido al respecto que “los deberes constitucionales son aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal” (Sentencia T-125 de 1994).

Cabe recordar tales conceptos puesto que, infortunadamente, nos hemos venido acostumbrando –y ya hace parte del paisaje y de la “normalidad”– a la permanente vulneración de los derechos, no solo los fundamentales, sino los colectivos, los sociales y los económicos. El primero de todos –el derecho a la vida– es violado a diario –de manera verdaderamente alarmante– por acción de narcotraficantes, organizaciones delictivas de izquierda y de derecha, delincuentes comunes, sicarios, extorsionistas, feminicidas y tantos otros. Masacres, líderes sociales y políticos, y miembros de la Fuerza Pública asesinados; amenazas de muerte contra dirigentes políticos, funcionarios, periodistas y otros ciudadanos; comunidades desplazadas, para las cuales es imposible ejercer, en sus zonas de habitación, los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, los de la familia y de los niños.

Siendo plausible el propósito presidencial de dialogar con grupos subversivos con miras a lograr la paz total, extraña que se continúe dialogando con quienes incumplen las reglas pactadas del cese de hostilidades, secuestran, matan, instalan explosivos contra la población civil, como ocurrió recientemente en Timba y en Jamundí.

Pero, además, y no necesariamente por parte de organizaciones criminales, se vulneran los derechos. En redes sociales también se amenaza, se injuria, se calumnia, se afecta la honra y el buen nombre, se desconoce la presunción de inocencia. En algunos medios de comunicación se desconoce el derecho de la audiencia a recibir información veraz e imparcial. Algunos racistas discriminan y ridiculizan a los miembros de comunidades indígenas. Se arman escándalos, por razones políticas, y se olvida que las responsabilidades penales son personales; que la condición delictiva no se transmite a los parientes o al cónyuge de alguien que ha sido condenado.

En una sociedad civilizada no se debe perder el respeto a los derechos de los demás.

P.D.: Escrito lo anterior, se conoce el inadmisible ataque de indígenas en las instalaciones de la revista Semana. Incomprensible y arbitrario abuso del derecho.

