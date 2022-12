Las aplicaciones: ¿obligatorias?

El pasado jueves informaba EL TIEMPO que la EPS Sanitas desconocía la magnitud del ‘hackeo’ en su contra. Un ataque cibernético que ha sufrido –al menos, durante tres semanas–, con grave afectación a sus usuarios, nada menos que en materia de salud.



(También le puede interesar: Gobierno y jueces)

Si no recordamos mal, en febrero el Invima informó haber sido víctima de un ataque similar que ocasionó la indisponibilidad de la información, motivo por el cual fue deshabilitada la página web y fueron suspendidas las conexiones con los servidores físicos y digitales.

En marzo, precisamente el día de las elecciones, se cayó la plataforma de la Registraduría, hubo caos en los centros de votación y muchos ciudadanos no supieron dónde sufragar.

La Dian exige que las facturas de cobro sean electrónicas, pero con frecuencia se bloquean los servicios en línea, impiden el procedimiento o son suspendidos, dificultan la corrección cuando hay equivocaciones, y presentan ostensibles fallas. Pero, en todo caso, los contribuyentes siguen respondiendo, pese a tales problemas, aunque los datos correspondientes aparezcan equivocados.

Son muchos los que carecen de los pertinentes instrumentos, no los saben manejar o no los quieren. No pueden ser obligados a su uso para ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones. FACEBOOK

TWITTER

El Soat, que es obligatorio, ya no se puede adquirir sino en las páginas especializadas, y estas, cuando no fallan, exigen datos que facilitan la actividad delictiva de los hackers.

En estos días, un ciudadano –que meses atrás había acudido personalmente a su banco para eliminar todas las tarjetas de crédito– recibió una de esas odiosas y amenazantes llamadas telefónicas de cobro. Le dijeron que adeudaba una alta suma de dinero por “administración” de las tarjetas, pese a no tenerlas. No las consideraba vigentes y mal podía haberlas usado. Regresó al banco, pagó la totalidad y expresó de nuevo a la gerente su voluntad de no seguir con esas tarjetas.

“Qué pena –respondió la funcionaria–. No se puede en forma personal. Debe hacerlo por teléfono, llamando a este número”. El cliente ha llamado a diario. No ha podido lograr su cometido porque habla con máquinas, no con seres humanos. Entonces, en la práctica, está obligado a seguir con las tarjetas de crédito que no quiere.

Y no es extraño que los clientes de los bancos se encuentren con la caída de las plataformas. Se les informa: “En este momento tenemos problemas de conexión. Inténtalo más tarde”. O se les dice que la aplicación no está disponible, pero “estamos trabajando para restaurarla lo más pronto posible”. Los cajeros automáticos se bloquean a diario, aunque los usuarios deben pagar, y bastante, por cada transacción.

En Migración Colombia, falla mucho y se suspende la plataforma en que los viajeros nacionales e internacionales deben presentar la información sobre su ingreso al territorio nacional. Dicen que la reciente patada oficial contra un viajero tuvo origen en su reclamo por las fallas de la plataforma.

Ya ni siquiera para ejercer sus derechos sino para cumplir sus obligaciones, las personas acuden a empresas, servicios, oficinas de impuestos y bancos, y se encuentran con la reiterada respuesta: “Baje la aplicación”. ¿Y los recibos para saber fechas de vencimiento?: “Ya no se envían en físico”.

Cada día hay más mensajes electrónicos falsos que llegan al ciudadano con el único propósito de conocer sus datos. El asedio informático se ha vuelto insoportable. Hay deficiencias y peligro en los sistemas informáticos. En definitiva, no hay garantía ni protección frente a los delitos de tal naturaleza. ¿Qué hace el Estado al respecto?

Nadie desconoce los beneficios que ha traído la tecnología, pero no es perfecta. Y, aunque facilitan la rapidez y eficiencia de las actividades y servicios, las plataformas y aplicaciones no deben constituir la única vía, ni la forzosa, para tales efectos. Son muchos los que carecen de los pertinentes instrumentos, no los saben manejar o no los quieren. No pueden ser obligados a su uso para ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones. Sería un retroceso.

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

(Lea todas las columnas de José Gregorio Hernández en EL TIEMPO, aquí)