Una vez más, sin hacer referencia a casos concretos, y sin querer desmentir o contradecir a alguien, cabe aludir –en términos generales y desde una perspectiva académica– a extendidas conductas y prácticas que no solamente desvirtúan el papel de los medios de comunicación y desfiguran las libertades de expresión, prensa e información –hoy, afortunadamente, apoyadas por la tecnología y las redes sociales–, sino que pueden afectar –y de hecho han afectado muchas veces– tanto los derechos fundamentales de las personas como la justicia y el interés colectivo.



Dejo constancia, desde el comienzo, sobre mi profunda convicción democrática acerca del valor esencial de la libre expresión, del derecho a la información, del extraordinario aporte que a la institucionalidad y al conglomerado hace un Estado cuyo ordenamiento jurídico respete, respalde y haga respetar la actividad de medios de comunicación, periodistas y organizaciones ciudadanas en la búsqueda de la verdad, en la denuncia sobre delitos y negocios turbios, tanto como en el señalamiento, sin mordaza, de situaciones, planes, mecanismos o procedimientos orientados a estimular o a expandir esas actividades, su disimulo u ocultamiento.

La censura y la autocensura, que algunas veces se han aplicado, merecen rechazo porque causan inmenso daño a la sociedad, violan los derechos básicos a exponer públicamente y sin temor los pensamientos, criterios y opiniones; a informar y a recibir información veraz e imparcial, a la vez que encubren a delincuentes y corruptos.

Pero todo extremo es vicioso, y por eso la Constitución, la jurisprudencia y los tratados internacionales, cuando se refieren a esos derechos y libertades, subrayan que su ejercicio implica y exige deberes y responsabilidades. Así, las normas superiores declaran que todo derecho lleva implícitos deberes y cargas; que no hay derechos absolutos sino sano equilibrio entre derechos; que quien ejerce un derecho no lo puede llevar hasta desconocer o atropellar los derechos de los demás; que, so pretexto de ejercer un derecho, no es válido afectar el orden público, ni generar –sin fundamento– un pánico social o económico.

En lo que toca con delitos, hay en Colombia unas autoridades –la Fiscalía, los jueces y tribunales– encargados de investigar, acusar, valorar las pruebas y resolver, sancionando o absolviendo oportunamente a los implicados. Y todas las personas tienen derecho a la honra, al buen nombre, al reconocimiento público de su honorabilidad y prestigio, mientras no haya una condena judicial.

Ni los medios de radiodifusión o televisión, ni las redes, ni nosotros –humildes columnistas– somos los llamados a desvirtuar la presunción de inocencia de las personas, ni estamos autorizados en el Estado de derecho –por la sola invocación de las aludidas libertades y garantías–, para sentenciar que alguien es un delincuente, sin que la autoridad judicial competente haya valorado y confrontado las pruebas y sin que medie una sentencia definitiva que así lo establezca. Esa es una garantía invaluable de la democracia, y no debemos acabar con ella, o hacerla ineficaz, en un equivocado concepto de libertad de prensa u opinión.

No es jurídicamente aceptable que, de buenas a primeras, por interés político, por resentimiento sentimental, por venganza, por haber sido relevado de un cargo público, o por simple exhibicionismo, cualquier individuo pueda aparecer sindicando a personas en concreto –sin pruebas ni sustento alguno– de haber cometido delitos o incurrido en actos de violencia o corrupción. Eso compete solamente a las autoridades, dentro de las normas legales y con la plenitud de las garantías procesales. Tampoco que –si bien está garantizada la reserva de la fuente–, un medio divulgue como cierto, sin confrontación ni verificación, lo que, contra alguna persona, dice un fulano, también sin pruebas.

Eso sí –se le debe exigir–, la Fiscalía está obligada a investigar oportunamente, si tiene conocimiento de cualquier posible delito.

