Mejoremos la educación

En distintos sectores, al igual que en el Gobierno, se han visto con justificada preocupación los resultados que, para el caso de Colombia, arroja el reciente examen del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, más conocido como Informe PISA (en inglés, Programme for International Student Assessment), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Un evidente descenso respecto a los niveles alcanzados en 2018 –que tampoco eran muy buenos–, en las áreas de matemáticas, ciencias y lectura.

Aunque algunos –como el presidente mexicano López Obrador– quitan importancia a las aludidas pruebas, quien esto escribe estima que ellas deben ser consideradas. En el caso de Colombia, junto con otros elementos e índices –como los exámenes de admisión ante las universidades o los de Icfes–, ellas nos suministran elementos de juicio, con miras a establecer cómo estamos en el campo educativo y qué puede y debe hacer nuestra sociedad para mejorar. El objetivo no debe ser mediocre o conformista. Hemos de apuntar a la excelencia.

Desde luego, los insatisfactorios datos recientes se explican –solo en parte– por el aislamiento al que fueron sometidos los educandos durante la pandemia de covid. Pero debemos ir más allá. Reconozcamos que, hoy por hoy, nuestros niños y adolescentes no tienen una educación de tan alto nivel como quisiéramos. Si miramos hacia atrás, en conocimiento y preparación, hemos retrocedido, y mucho.

No nos engañemos. Aunque tienen a su cargo la misión fundamental, no es justo atribuir exclusivamente a los establecimientos educativos –públicos o privados–, o a sus profesores, toda la responsabilidad por ese estado de cosas, que no solo se refleja en las mencionadas áreas de matemáticas, ciencias y lectura, sino en materias tan importantes como la historia, la geografía y la lógica, además de la cultura general. En realidad, todos somos responsables.

En buena parte, las deficiencias educativas vienen desde las familias, en cuyo seno ya no se encuentra el cuidado formativo que, en un pasado no muy lejano, era benéfica costumbre de nuestros padres y abuelos. En la actualidad, por regla general –hay excepciones–, las familias suelen desentenderse, y dejan todo en manos de la escuela o el colegio. A ello se añade el entorno tecnológico y mediático en cuyo medio están creciendo las personas, desde su más tierna infancia.

Véase que –desde luego, con excepciones– los niños y jóvenes, tanto en Colombia como en muchos países, no se inclinan por la lectura. Prefieren acudir al internet y a las redes, inclusive para preparar exámenes y previas. Y, en muchos establecimientos educativos, no se estimula la investigación ni se pone a prueba al estudiante. En el tiempo libre, los niños y jóvenes –y también muchos adultos– prefieren, ya ni siquiera la televisión –que ha perdido audiencia– sino los juguetes electrónicos. Los menores pasan horas y horas, no leyendo –como lo hacíamos en nuestra juventud– sino inmersos en superficiales e intrascendentes juegos que los alejan de la realidad, frente a la pantalla del computador o del celular. Inclusive, usan audífonos que impiden el ingreso de sonidos exteriores, y si –al no ser escuchado– usted se les acerca, el susto es grande.

No es extraño, entonces, que estudiantes universitarios –y hasta profesionales– ignoren por completo antecedentes históricos de su país y del mundo. Algún día, con alumnos primíparos de Derecho, pregunté por el federalismo, por la guerra de los Supremos, por la de los Mil Días, por el Plebiscito de 1957 y por el Frente Nacional, sin obtener respuesta.

Emprendamos todos –padres de familia, gobernantes, instituciones educativas estatales y privadas, centros culturales, medios de comunicación– una campaña por la mejor educación y la cultura de las nuevas generaciones. Eso también hace parte de la paz y el desarrollo.

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

