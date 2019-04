El plebiscito por la paz y los límites de la democracia

Por: José Fernando Flórez Ruiz (Ph. D.) y Fernando Gaspar-Dueñas



El 2 de octubre de 2016 se celebró en Colombia el denominado plebiscito por la paz. Su objetivo fue preguntarle al electorado si refrendaba o no los acuerdos ya firmados entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc para terminar un conflicto armado interno de más de medio siglo. El resultado, ya conocido, fue negativo. Ganó el ‘no’, lo cual convirtió esa fecha en uno más de los que Stefan Zweig llamaría “momentos estelares de la humanidad”.

El triunfo del ‘no’ se sumó a otros dos resultados electorales inesperados el mismo año: la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y la victoria del ‘leave’ en el brexit. El mito de la ‘sabiduría del pueblo’ pareció derrumbarse con particular estrépito en 2016, un año, sin duda, desfavorable para la reputación global de la democracia. Pero ¿acaso tiene sentido preguntarse si el pueblo es sabio cuando la corrección de las decisiones de índole política es ya de suyo imposible de precisar?

El plebiscito por la paz sigue proyectando sus efectos sobre la política colombiana: no solo determinó, en buena medida, quién sería el vencedor de las presidenciales en 2018, sino que alimenta hoy el ambiente de polarización que todavía padece el país durante el proceso de implementación del acuerdo de paz y la construcción del posconflicto, los cuales han estado marcados por la ineficiencia del Estado y la falta de consensos entre las élites políticas.



De ahí la importancia de dar una mirada retrospectiva a las razones que explican por qué ganó el ‘no’. Más aún, dada la trascendencia de lo que estaba en juego, resulta más que pertinente preguntarse si la democracia plebiscitaria es un mecanismo idóneo para tomar decisiones de ese calado. En otras palabras, ¿puede la democracia garantizar que se tomen decisiones políticas correctas o justas?



El libro de investigación que lanzamos el próximo domingo 28 de abril en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Sala Filbo F, 1:00 p. m.), titulado El pueblo contra sí mismo: el plebiscito por la paz en Colombia y los límites de la democracia, ofrece una respuesta a esas preguntas.



A la primera, el libro responde que cinco factores fueron determinantes en el triunfo del ‘no’, a saber: la baja popularidad del presidente y la alta popularidad del líder de la oposición, quienes volvieron el plebiscito un pulso político personalista, en lugar de uno sobre el contenido del acuerdo de paz; la excesiva confianza del Gobierno en el triunfo del ‘sí’, debida al optimismo que las encuestas le infundieron; la gran efectividad de la campaña a favor del ‘no’, por el mejor uso que hizo de las herramientas de marketing electoral; el duro activismo cristiano a favor del ‘no’ y el implacable huracán Matthew, el cual disparó el abstencionismo en zonas más favorables al ‘sí’. Esta respuesta se articula desde la óptica del comportamiento electoral y el marketing político.



A la segunda pregunta, el libro responde con otro rotundo ‘no’: la democracia no puede garantizar que se tomen decisiones políticas correctas o justas. No sirve para tomar buenas decisiones. Esta respuesta se desprende de una nueva concepción procedimental de la democracia, la cual desarrollamos desde una perspectiva realista y empírica de los fenómenos políticos.



Por una parte, planteamos esa concepción haciendo explícitas, y siguiendo hasta sus últimas consecuencias, una serie de distinciones conceptuales que han permanecido, o bien implícitas, o bien deficientemente reconocidas y desarrolladas, en una buena parte de la teoría democrática. En particular, resaltamos la distinción entre las capacidades de la democracia como mecanismo decisional y su potencial como sistema de gobierno.



Por otra, fundamentamos esa concepción recogiendo los resultados empíricos de una serie de estudios sobre el desempeño decisional de grupos humanos reales, así como sobre el desempeño socioeconómico y político de los regímenes democráticos realmente existentes.



Para terminar, nos preguntamos si la democracia sirve, entonces, para algo. Y respondemos, esta vez, con un rotundo ‘sí’: aunque no sirve para que decidamos bien con certeza, al menos sí para que decidamos sin violencia.



Con frecuencia decidimos mal en las urnas, pero lo hacemos pacíficamente. Y ese servicio pacificador que presta la democracia, el cual sí está respaldado por los datos y la evidencia científica, es invaluable y justifica que aún defendamos al “peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás que se han ensayado”, según ese gran teórico de la democracia que fue Winston Churchill.



Posdata: La presentación del libro correrá por cuenta de Juan Fernando Londoño, quien conversará con sus cinco autores sobre los principales hallazgos de la investigación.



@florezjose / @fernandogaspar_