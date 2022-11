Presencia económica significativa: gran talanquera de Reforma Tributaria

La actual reforma tributaria, aprobada en primeros debates en comisiones conjuntas de Cámara y Senado, ha generado una amplia y diversa oleada de opiniones y discusiones.



Para el caso de la industria de las tecnologías y las comunicaciones hay varios artículos que generan serias preocupaciones y dudas.

Serias de verdad: de aprobarse como están se pondría en serio riesgo el futuro de la inversión local en innovación tecnológica, el desarrollo de la economía digital y la creación de emprendimientos, así como el acceso a la tecnología.



Ubicaría a Colombia en un lugar para nada apetecible en materia de atracción de inversiones con un efecto peor: el de espantar a empresas de distintos segmentos tecnológicos e innovación que habían escogido a Colombia como puerto en Latinoamérica.

Está bien que se busque gravar, por ejemplo, la publicidad digital, que buena (¡mucha!) plata le representa a empresas como Google o Facebook que sacan del mercado colombiano. FACEBOOK

TWITTER

Por ejemplo la tributación por Posición Económica Significativa (PES), un concepto que pretende gravar con impuesto a la renta los ingresos que empresas y personas no domiciliadas en el país logren por las ventas de sus productos o servicios.



En el caso de los productos se aplicará el PES a los ingresos brutos superiores a los $1.189 en un año. En el tema de servicios las cosas son preocupantes: no hay tope ni de usuarios o ingresos para aplicar el PES.



Eso significa que todos los servicios en la Nube (aplicaciones, almacenamiento, etc.), paralelas de pago, servicios de streaming, video, películas, de clases virtuales, aplicaciones en general, publicidad y marketing digital, en fin, se verían impactados.

Y digamos algo: está bien que se busque gravar, por ejemplo, la publicidad digital, que buena (¡mucha!) plata le representa a empresas como Google o Facebook que sacan del mercado colombiano.



Lo que pasa es que al respecto lo correcto sería esperar a la OCDE, grupo del que Colombia hace parte y el cual trabaja en un marco común de tasación de las tributaciones para empresas y servicios digitales no domiciliados. Hacerlo como está y sin consenso afectaría gravemente el ecosistema digital.



En el caso de servicios en la Nube el impacto sería complejo para miles de empresas, pymes, desarrolladores y emprendedores. Ni qué decir para el caso de los sistemas de pago digital y su efecto negativo en el comercio electrónico, por mencionar algunos.



No es necesario ser experto para entender que todo aumento tributario se verá reflejado inmediatamente en tarifas y, por ende, en un impacto negativo en el acceso a plataformas, tecnologías, servicios digitales.

Ponerles talanqueras a plataformas digitales que ayudan a emprendedores a generar negocios y empleos; a empresas que necesitan crecer y estabilizar sus operaciones; a jóvenes que quieren aprender, entrenarse, es, en suma, un error.



¿Queremos atraer inversión? ¿Queremos atraer el conocimiento que nos ayude a crecer nuestros emprendimientos locales? ¿Queremos que nuestros jóvenes encuentren en la tecnología y la innovación digital un camino expedito a la riqueza, la creación de empleo y el cierre de brechas socioeconómicas? Que se quite el famoso PES de la tributaria, por favor.

JOSÉ CARLOS GARCÍA RICO

EDITOR MULTIMEDIA EL TIEMPO