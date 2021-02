Retorno del multilateralismo

2020 fue un año desafortunado para el multilateralismo. Enfrentamos la peor pandemia en más de un siglo y la peor crisis económica en noventa años, y deberíamos haber celebrado con júbilo los 75 años de la mejor organización internacional que ha creado la humanidad, las Naciones Unidas.

Pero nada de eso sucedió: la cooperación en materia de salud pública fue mínima y comenzamos 2021 con una aterradora desigualdad internacional en términos de acceso a las vacunas. No se dio, además, un paso similar al de 2001, cuando se limitaron los derechos de propiedad intelectual sobre medicamentos cuando se enfrentaran problemas de salud pública.



La cooperación en materia financiera fue limitada, en gran medida por oposición del anterior gobierno de Estados Unidos. No hubo emisión de los Derechos Especiales de Giro, la moneda que emite el FMI, ni mejora sustancial en sus líneas de crédito o iniciativas de gran alcance para manejar los problemas de sobreendeudamiento de varios países en desarrollo.



No obstante el mayor financiamiento proveniente del Banco Mundial, los recursos para los países más pobres del mundo se redujeron, por la fuerte disminución de la asistencia oficial para el desarrollo de carácter bilateral. Y los esfuerzos de llegar a una mejor cooperación internacional en materia tributaria, en el marco del Acuerdo Inclusivo de Ocde, se pospusieron.



No menos importante, se protocolizó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático.



El acuerdo multilateral más importante a nivel mundial, la Unión Europea, experimentó múltiples fricciones y la salida del Reino Unido. Los procesos de integración de América Latina permanecieron virtualmente muertos y los dos bancos regionales más importantes para la región, el BID y la CAF, aumentaron su financiamiento en forma limitada por falta de capital, y en el primer caso se rompió la tradición de seis décadas según la cual su presidente debería ser un latinoamericano.



2021 debe ser, por lo tanto, el año de la renovación y, casi podría decirse, la resurrección del multilateralismo. El cambio político en Estados Unidos es alentador en tal sentido, y ya incluyó el retorno de ese país al Acuerdo de París y su renovado apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Hay muchas prioridades, pero quisiera resaltar tres mundiales y una regional. La primera prioridad mundial es la cooperación firme en la lucha contra la pandemia. Esto exige un programa Covax de la OMS y otras entidades lo más ambicioso posible, que garantice un acceso adecuado a las vacunas de los países pobres y adoptar una medida similar a la de 2001 de limitar los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, para que se puedan producir en más países.



La segunda es ampliar significativamente el apoyo financiero a las naciones en vías de desarrollo. Esto requiere una emisión cuantiosa de Derechos Especiales de Giro del FMI, la ampliación de sus programas de emergencia y la capitalización de todos los bancos multilaterales, como se hizo en 2009, para que puedan multiplicar su financiamiento. Requiere también llegar a un acuerdo ambicioso en materia de cooperación tributaria internacional. Y exige adoptar un esquema coyuntural que permita que los países que necesiten reestructurar sus deudas puedan hacerlo, incluso con apoyo de créditos complementarios del FMI y los bancos multilaterales que faciliten los acuerdos.



El tercero es adoptar, en las reuniones de Glasgow de seguimiento del Acuerdo de París, metas de todos los países que garanticen el objetivo de evitar un calentamiento global por encima de 1,5 °C o máximo 2 °C.



El regional es relanzar a fondo los procesos de integración, ampliando su agenda, en especial la cooperación en materia de medicamentos y salud pública.



JOSÉ ANTONIO OCAMPO