Profundizar las políticas para enfrentar la crisis

Ha habido avances en el manejo de esta crisis sin precedentes, tanto en Colombia como a nivel internacional. En materia de salud, las cuarentenas se han generalizado mientras se expanden las capacidades hospitalarias y se pueden hacer pruebas de diagnóstico en forma generalizada.



También hemos aprendido, sin embargo, que las cuarentenas tienen un costo económico elevado, porque suspenden entre la tercera y la mitad de la actividad económica, y generan así un fuerte efecto recesivo. Este efecto solo se superará cuando las soluciones de salud permitan pasar a cuarentenas selectivas o acordeón.

El Gobierno colombiano adoptó desde temprano varias políticas acertadas: mayores recursos para la salud, mayores ingresos y acceso a agua para los sectores más pobres, y líneas de crédito favorables para los sectores en crisis y luego para todas las empresas. A ellas se agregan las medidas del Banco de la República, especialmente en materia de provisión de liquidez.



Los programas han tenido, no obstante, tres problemas: la coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales ha sido insuficiente; el escaso apoyo a los hogares informales que no están cubiertos con los programas sociales existentes, una falla que ha comenzado a enfrentarse con el nuevo programa de ingreso solidario; y la ausencia de medidas en materia de empleo.



Las políticas deben, por lo tanto, profundizarse. La más ambiciosa debe ser una política de garantía de ingresos para toda la población de menores ingresos y vulnerable, unos 8 millones de familias, con un ingreso más parecido al del programa ‘Bogotá solidaria en casa’ que al modesto “ingreso solidario”: unos 500.000 pesos por familia por mes, es decir, medio salario mínimo. Este programa costaría poco más del 1 % del PIB si dura tres meses, pero una parte ya está cubierta por otros programas. Por la cercanía a la población, debe ser manejado por los municipios.



La segunda es profundizar la política de préstamos, aumentando al 90 % la garantía que se ofrece a los deudores durante la crisis y eliminando el cobro de intereses durante seis meses, siempre y cuando las empresas se comprometan a mantener el empleo. Este programa, unido al diferimiento de los aportes empresariales a pensiones y parafiscales, protegería el empleo. Podría ser financiado por la compra de bonos de Bancóldex por parte del Banco de la República, incluso bonos que tengan interés cero durante los 6 meses iniciales.



La tercera es una política de capitalizar empresas estratégicas que lo necesiten para subsistir: de servicios públicos, de aviación y quizás otras de transporte. Podría pensarse, además, en la creación de fondos que capitalicen a empresas de menor tamaño. La Financiera de Desarrollo Nacional podría ser encargada de este programa. Vale la pena resaltar que la sobrevivencia de las empresas de todo tamaño es esencial para la reactivación de la economía.



Estos programas generarían mayores necesidades de gasto, pero no son tiempos para la austeridad. El Gobierno debe pensar en gastos del orden de $ 50 billones. A los programas para enfrentar la crisis deberá agregarse uno de empleos de emergencia para apoyar la reactivación. El financiamiento debe provenir de la banca multilateral, de la emisión de TES y del Banco de la República, que debe comprar parte de los nuevos TES en el mercado primario.



Por supuesto que hay que pensar también en ingresos tributarios. Para ello, el Gobierno debe aplazar por dos años los beneficios de la reforma tributaria del año pasado y comenzar a trabajar en una amplia reforma tributaria con impacto redistributivo, dos de cuyos elementos deben ser la eliminación de la mayoría de los beneficios en el impuesto de renta y un amplio impuesto al patrimonio de las personas naturales.



JOSÉ ANTONIO OCAMPO