Por una agenda de desarrollo productivo

El informe presentado por la Cepal el jueves pasado mostró que la economía colombiana fue, después de Chile, la más dinámica entre los países de mayor tamaño de América Latina. Sin embargo, la actividad económica apenas estuvo un 2 % por encima del nivel de 2019 (2,2 % según las cifras del Gobierno). Las perspectivas de crecimiento del país para 2022 están también entre las mejores de América Latina: 3,7, % según la Cepal, y 4,6 %, según Fedesarrollo.



Son buenos resultados, aunque el comentario del Gobierno según el cual el crecimiento en 2021 fue el más alto del país en 115 años no tiene ningún sentido, simplemente porque estábamos saliendo de la peor crisis de la historia.

Hay, además, muchos temas pendientes en la agenda económica: el empleo no se ha recuperado plenamente, la inflación está por encima de las metas del Banco de la República, el déficit fiscal y la deuda pública siguen siendo muy elevados, y tenemos el déficit de la balanza de pagos más alto de América Latina. Las tareas que heredará el próximo gobierno en materia económica son, por lo tanto, complejas.



Una de las esenciales es garantizar un desarrollo productivo dinámico, sustentando en una mejora significativa de la productividad y, por lo tanto, en el desarrollo científico y tecnológico del país. En este sentido, se debe superar no solo la coyuntura reciente, sino problemas de larga duración.



El crecimiento económico ha sido lento desde la apertura económica: 3,5 % anual entre 1990 y 2019. El país ha experimentado una intensa desindustrialización y el sector agropecuario ha enfrentado serios problemas. Una de las razones básicas ha sido el estancamiento o, incluso, el retroceso de la productividad. Apenas un 15 % o menos de nuestras exportaciones son productos de mediana y alta tecnología. Y el nivel de inversión en investigación y desarrollo es el décimo de América Latina y equivale apenas a una décima parte del promedio de la Ocde, a la cual ahora pertenecemos.



Una de las grandes tareas del próximo gobierno será, por lo tanto, poner en marcha una política de desarrollo productivo ambiciosa, basada en un avance significativo en materia de ciencia y tecnología, que incluya un buen sistema para transferir mejores tecnologías a todas las empresas, incluidas las más pequeñas.



En esta materia se puede construir sobre algunos avances de las últimas administraciones. El más importante es que se ha superado la idea que prevaleció en los círculos económicos ortodoxos cuando se lanzó la apertura económica, según la cual la mejor política industrial era no tener ninguna política industrial. Hoy se acepta que el país debe contar con una política de desarrollo productivo y que se necesita una estrategia de investigación y desarrollo, como se refleja en los documentos Conpes sobre estos temas de 2016 y 2021.



Hay, además, avances en instrumentos que se han puesto en marcha. Entre ellos se destaca el apoyo a los conglomerados productivos (clústeres), bajo el liderazgo de las cámaras de Comercio, los avances en los programas crediticios y el aporte a fondos de capital por parte de Bancóldex, el extensionismo gerencial que provee el programa ‘fábricas de productividad’ y algunas actividades de Innpulsa. El problema de estos programas es que su escala es muy pequeña para las necesidades del país.



Hay, además, problemas que deben superarse. Las zonas francas destinan el grueso de su producción al mercado interno en vez de exportar, que fue para lo que fueron creadas, y reciben incentivos tributarios. Se debe evitar la interferencia política en el nombramiento de algunos funcionarios, como ocurrió con el presidente de Finagro en 2021, y garantizar un alto nivel técnico de los ministros de Ciencia y Tecnología.



Ahora que se inicia en firme el debate que determinará quién será el próximo presidente de Colombia, estos temas deben hacer parte esencial de la agenda.



JOSÉ ANTONIO OCAMPO



