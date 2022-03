Las elecciones de hoy

Las elecciones que tienen lugar hoy son decisivas. El país reclama cambios, a los cuales tiene que contribuir el Congreso que elijamos. Y comenzará en firme la campaña presidencial, una de las más largas y la más extraña de nuestra historia.



Colombia se ha contagiado de la enorme fragmentación política que caracteriza a muchas democracias contemporáneas. Eso hará que las negociaciones de las reformas sean complejas. Hacia el futuro, sería mejor que se consoliden partidos de mayor tamaño y que los debates y elecciones primarias tengan lugar en su interior y no como competencia entre pequeños partidos y movimientos.

La agenda nacional es, por supuesto, muy amplia. Comenzaría resaltando la importancia de la aplicación plena del acuerdo de paz. Ha habido avances durante la administración Duque, entre ellos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, pero pocos o nulos en otros, como los compromisos en materia de redistribución de la propiedad rural. Y, por supuesto, es urgente frenar el vil asesinato de líderes sociales.



La lucha contra la corrupción debe estar en el centro de la agenda, tanto del Congreso como del Gobierno. Y se debe desarrollar un sistema que despolitice el nombramiento de las cabezas de los organismos de control.



Los paros han hecho evidente la necesidad de una agenda social mucho más ambiciosa, orientada a apoyar a la igualdad de la mujer, las oportunidades para los jóvenes, la garantía de un ingreso básico para todas las personas mayores y el progreso de los grupos étnicos con grandes desventajas. Un objetivo explícito de estas políticas debe ser mejorar la distribución del ingreso y no solo reducir la pobreza. Tenemos que sentir vergüenza de tener una de las peores distribuciones de ingreso del mundo.



Hay además temas coyunturales complejos. Los más importantes son la explosión del precio de los alimentos y el hambre que está generando. Hay que responder con aumentos de los subsidios a los hogares más pobres y con una política agresiva para aumentar nuestro autoabastecimiento de alimentos, usando preferiblemente insumos orgánicos.



El empleo sigue siendo también una tarea pendiente. Después de la recuperación que hubo hasta octubre, la creación de empleo se frenó a fines del 2021, no obstante la fuerte reactivación de la actividad productiva. Además, esta última puede estarse debilitando, si tenemos en cuenta las últimas encuestas de opinión empresarial de Davivienda y Fedesarrollo, y el contexto internacional mucho más incierto.



La creación de empleo debe ser, además, la prioridad de una ambiciosa política de desarrollo productivo, cimentada en un gran salto en materia de ciencia y tecnología, en la diversificación de las exportaciones y en una contribución firme al desarrollo ambiental. A ello se agrega la necesidad de un apoyo firme a las micro y pequeñas empresas con programas de financiamiento, acceso a tecnología y formalización empresarial.



Uno de los elementos esenciales es la reforma tributaria necesaria para llevar a cabo una agenda ambiciosa de financiamiento del gasto social y otras tareas de desarrollo. Es una tarea compleja, dados los desequilibrios fiscales y los altos niveles de endeudamiento que heredará el próximo gobierno. La reforma tributaria debe ser, por lo tanto, ambiciosa, estructural y fuertemente progresiva.



Hay muchos otros temas. Agregaría solamente uno: la necesidad de una agenda internacional que apoye los derechos humanos, la democracia, el multilateralismo y la integración latinoamericana.



Esperamos que el debate presidencial que arranca ahora en firme se enriquezca. Solo un candidato, Sergio Fajardo, ha dado a conocer un programa completo de gobierno, al cual me enorgullece haber contribuido. Veremos qué ofrecen los otros candidatos, ojalá exentos de mensajes populistas y de promesas que no se podrán cumplir, dados los recursos fiscales disponibles.



