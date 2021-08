Un elemento central del debate político actual es la nueva reforma tributaria de la administración Duque. Es un proyecto mucho más modesto que el presentado en abril y que fue centro de oposición del paro nacional. Es un reconocimiento al arte de lo posible.



Es positivo que el Gobierno haya reconocido de nuevo que es necesario aumentar los recaudos tributarios para financiar gastos sociales esenciales. Es encomiable, además, la labor del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, de discutir el proyecto con amplios sectores, así como la aceptación por el sector empresarial del aumento del impuesto de renta a las personas jurídicas.

La discusión parlamentaria es una oportunidad de mejorar algunos de sus elementos. Entre ellos podrían incluirse la eliminación de la totalidad del descuento tributario del impuesto de industria y comercio, no solo de la mitad. El Congreso debería, además, adicionar un impuesto al patrimonio de las personas naturales, como lo había propuesto la reforma anterior, aunque permanente y no temporal, siguiendo quizás la propuesta de Fedesarrollo. Y habría que gravar con el IVA las transacciones digitales, que hoy en día no lo pagan.



Sin embargo, queda claro que será una tarea del próximo gobierno proponer la reforma estructural que se necesita para financiar en forma permanente el mayor gasto social que demanda el país, así como reducir los altos niveles de deuda pública, los más altos de nuestra historia. Sin embargo, la propuesta de poner un techo a la deuda pública, como lo propone el actual proyecto, no debe ser aprobada. El tema de la regla fiscal apropiada debe quedar en manos de la siguiente administración.



El debate sobre la reforma tributaria estructural que necesita el país debe estar en el centro del debate y tener en cuenta tres factores fundamentales.



El primero es reconocer que, pese a algunas tasas de tributación altas, los recaudos de impuestos en Colombia son bajos, debido a múltiples beneficios. Como lo señaló el informe de la Comisión de expertos sobre beneficios tributarios, el total de recaudos tributarios de Colombia es de 19,3 % del PIB, contra un promedio en la Ocde de 33,8 %. La diferencia es dramática en el caso del impuesto de renta a las personas naturales: el país recauda por esa vía apenas el 1,2 % del PIB, contra 8,1 % en la Ocde.



El segundo es que el sistema tributario debe ser más progresivo. Esto significa, ante todo, fortalecer el impuesto de renta de las personas naturales de altos ingresos, corrigiendo lo que señaló la Comisión: que la tasa efectiva de tributación tiende a reducirse para el 5 % más rico de la población. Esto exige poner especial atención a la tributación de las rentas y ganancias de capital (o no laborales en general), así como los mecanismos de evasión de esas rentas; entre ellos, girarlos a paraísos fiscales y cargar gastos de consumo a través de ASA u otras sociedades.



Tercero, en el caso del impuesto de renta a las personas jurídicas debe eliminarse la multitud de beneficios sectoriales, que lo hacen un impuesto horizontalmente inequitativo. El objetivo debe ser un impuesto simple, con una tasa más baja, pero sin excepciones, como lo propuso en 2015 la Comisión sobre equidad tributaria que coordinó Fedesarrollo. Además, todo beneficio tributario debe ser temporal y sujeto a evaluación de sus efectos, sin la cual no debe ser renovado.



Hay otros temas que se podrían incluir, como mayores impuestos a actividades con efectos ambientales adversos, y ampliar la base del IVA para reducir su tasa al 16 % que teníamos en el pasado. En este último caso, se debe incluir la propuesta de la Comisión de beneficios tributarios de aplicar el régimen general de IVA a las zonas francas.



El debate tributario debe incluir, por lo tanto, propuestas para la reforma estructural, un tema que deberá estar en el centro de la campaña electoral.



JOSÉ ANTONIO OCAMPO