La crisis económica mundial

La reunión anual del FMI y el Banco Mundial que tuvo lugar la semana pasada trajo algunas noticias positivas, pero dejó de nuevo claro los enormes problemas que enfrenta la economía mundial.



El elemento positivo más importante fue el nuevo pronóstico del FMI, según el cual la economía mundial se contraerá 4,7 % este año (a tasas de cambio de mercado), en vez del 6,1 % que esperaba en junio. Esto refleja la recuperación en curso de varias economías, especialmente de China, y la recesión menos fuerte que enfrentan otras, entre ellas Estados Unidos.

En todo caso, siguen existiendo enormes incertidumbres sobre los efectos que tendrá la segunda oleada de contagios que enfrentan muchos países. Las estimaciones muestran también lo desigual que ha sido el efecto de la crisis: América Latina compite con Europa occidental por tener el peor desempeño, y a ellas se agrega ahora India.



Otro elemento positivo es la recuperación del comercio internacional. Según una conocida entidad holandesa (el CPB Netherlands Bureau), la peor contracción del comercio se experimentó en mayo, un 18,7 % en volumen, pero la recuperación ha sido fuerte y la caída fue de solo 6,5 % en julio. Es una recuperación más rápida que la que se experimentó después de la crisis de 2008-2009.



Otro elemento positivo ha sido el comportamiento de los mercados financieros, aunque sujetos a una fuerte volatilidad. Como parte de ese proceso, los mercados de bonos para las economías emergentes se han recuperado desde mediados de abril. En el caso de América Latina se han beneficiado doce países, entre ellos Colombia. La crisis de este mercado duró solo dos meses, comparada con doce en 2008-2009 y varios años durante las crisis asiática y latinoamericana de la deuda.



El elemento más negativo son los enormes costos sociales de la crisis. La OIT ha estimado que en el segundo trimestre se perdió el 14 % de las horas trabajadas en el mundo, lo que equivale a 400 millones de empleos. La pobreza y la desigualdad están aumentando en todas partes. La Cepal estima que 45 millones más de latinoamericanos entrarán en situación de pobreza, lo que representa un retroceso de década y media en este campo. La capacidad de los países en desarrollo para hacer frente a estos fenómenos es, además, mucho más limitada que la de los países ricos, por la dificultad para aumentar el gasto público.



Por último, la semana que termina dejó claro que uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo es la limitada cooperación económica internacional, especialmente por la oposición de Estados Unidos. La pobre declaración de los ministros de Hacienda del G20 lo dejó claro, y contrasta con las acciones decididas que adoptó este grupo durante la crisis del 2008-2009 y con las políticas internas ambiciosas que han adoptado los países desarrollados para mitigar la crisis actual.



La declaración indica que no hubo consenso sobre la emisión de Derechos Especiales de Giro del FMI y no habla de capitalizar los bancos multilaterales de desarrollo. En el caso de América Latina, la falta de capitalización del BID y la CAF es un obstáculo importante, y la politización que rodeó la elección del presidente del BID no es un buen presagio para ello.



Virtualmente, las únicas decisiones concreta que adoptó el G20 fueron la extensión de la suspensión del servicio de la deuda de los países pobres y el llamado a los acreedores privados para que participen. En este campo, sin embargo, el FMI puso sobre la mesa que los problemas de deuda de las economías en desarrollo pueden tornarse más graves en los próximos meses y que puede ser necesario diseñar un marco más amplio para hacerle frente a este problema. Resaltó, en todo caso, las reestructuraciones relativamente exitosas que realizaron Argentina y Ecuador en agosto.



JOSÉ ANTONIO OCAMPO