La compleja crisis mundial

El mundo está viviendo quizás la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Rusia a Ucrania es gravísima en términos geopolíticos y puede tener efectos económicos de largo plazo. Los de corto plazo son también severos, pero se agregan a tendencias negativas que se habían hecho evidentes en años anteriores.

Una de las dimensiones más complejas es la incapacidad de las Naciones Unidas de intervenir para parar la invasión. Uno de los problemas más agudos es el derecho al veto que tienen sobre sus decisiones los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en este caso Rusia. En vista de esta limitación, la Asamblea General adoptó a comienzos de marzo una resolución en la que se deploró la invasión y exigió a Rusia suspender el uso de la fuerza contra Ucrania. Contó con el voto favorable de 141 de sus 193 miembros y la oposición de solo 5. Desafortunadamente, a diferencia de las decisiones del Consejo de Seguridad, las de la Asamblea General no son de obligatorio cumplimiento.



Ha habido varias propuestas a lo largo del tiempo de cómo enfrentar los problemas del Consejo de Seguridad. Con el exadministrador del Pnud Kemal Dervis propusimos el año pasado que el veto no se hiciera efectivo cuando dos tercios de los miembros del Consejo aprueben una resolución. Pero este cambio tendría el veto de Rusia y muy posiblemente de otros miembros permanentes.



Por claridad, no es la primera vez que una de las superpotencias interviene militarmente sin autorización del Consejo. Recordemos, entre otras, la invasión a Irak en 2003 que llevaron a cabo Estados Unidos y sus aliados. También conviene recordar que la Otán debió haber desaparecido cuando terminó la Guerra Fría y Estados Unidos debió haber apoyado la propuesta de impedir que Ucrania se volviera uno de sus miembros, una propuesta que ahora aceptará ese país en un eventual acuerdo con Rusia.



En materia económica, los problemas que ha generado la invasión son la escasez de muchos bienes básicos, especialmente petróleo y gas, fertilizantes, varios productos agrícolas (trigo, maíz y cebada, en particular) y algunos metales. Varios países europeos han sido particularmente afectados con la oferta de gas, y el mundo entero con los problemas de los productos agrícolas y los fertilizantes, que han llevado, incluso, a hablar de una crisis alimentaria.



Algunos analistas han dicho que este es el fin de la globalización, pero esta afirmación es exagerada. Lo que sí ha generado es fuertes efectos sobre el comercio y la actividad económica mundiales (un punto porcentual de menor crecimiento, según la Ocde), así como la peor inflación mundial en medio siglo. Y los objetivos de descarbonización se aplazarán, con efectos negativos sobre el cambio climático.



Sin embargo, muchos de estos problemas anteceden a esta crisis. Por ejemplo, la desaceleración del comercio viene desde la crisis financiera de 2008-2009, y el problema de las cadenas de valor, desde la del covid-19. Ambas se agudizarán, pero la importancia de Rusia en el comercio internacional es limitada. Severa sería una crisis que involucrara a China, el primer país exportador del mundo.



La inflación se venía presentando desde fines del año pasado, generando la expectativa de aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya está en marcha. Esa alza, y no las sanciones a Rusia, es la que han generado los principales efectos financieros internacionales, aunque las sanciones han golpeado severamente a ese país.



Habrá necesidad de acciones en varios frentes, pero los riesgos geopolíticos son, sin duda, los más importantes. Ojalá el conflicto termine en un acuerdo de paz y la reconstrucción de Ucrania. Pero, más allá, el mundo tendrá que pensar en los problemas geopolíticos que heredaremos y que serán de larga duración. Los económicos son complejos, pero más manejables.



JOSÉ ANTONIO OCAMPO



