Un desafío transformador

Las autoridades tributarias y aduaneras en el mundo suelen ser blanco de ataques, injustos en la mayoría de los casos. El pago de gravámenes es asociado con una obligación que se quisiera evitar. Además, las complejidades específicas de seguridad e informalidad en Colombia, la falta de cultura tributaria y de legalidad hacen que el reto de liderar a la Dian sea desafiante y fascinante.

Para nadie es un secreto que nuestro sistema tributario es inequitativo. Los más pobres no tienen capacidad contributiva (PIB per cápita de US$ 6.370). Un gran grupo de clase media y alta se siente con derecho a no pagar impuestos, a no facturar IVA, a no reportar ingresos, a fraccionar operaciones, a comprar facturas... prácticas despreciables y corruptas (evasión de 33 % en renta y 23 % en IVA). Y respecto de las grandes empresas, hay toda una gama que va desde los cumplidores que terminan asumiendo cargas tributarias poco competitivas (de alrededor del 60 %) hasta los deshonestos que implementan estructuras de evasión para no reportar sus utilidades y activos en el país.



Hoy, la Dian es una entidad más fuerte que en el 2018, con funcionarios comprometidos que hacen que la transformación sea posible. Gracias a ellos hemos logrado trabajar y avanzar en la gestión del cambio en la entidad, un cambio cultural enfocado en el servicio, lo que es la clave del éxito y los cimientos de la transformación. Hoy tenemos verdaderos gestores éticos en la nueva Dian.

Hacia el futuro, es claro que la lucha contra la evasión y el contrabando no es solo una tarea de la Dian, sino también un reto de la justicia, la Policía, los fiscales y los jueces.

A esto hay que sumarle resultados de eficiencia y gerencia. El recaudo por gestión pasó de $5,7 billones en 2017 a $ 9,6 billones en el 2018, $ 19 billones en el 2019 y $21 billones en el 2020. Esto es recaudo adicional sin subir impuestos.



Con esta transformación se alcanzaron logros de gran relevancia, como la mejora de los sistemas; la simplificación del cumplimiento; la creación del Fondo Dian, que garantiza la modernización; la arquitectura y el diseño de una estrategia digital; el diseño de un plan de carrera basado en la meritocracia; una nueva estructura administrativa; el avance de un sistema aduanero moderno que aumentará la competitividad; la comisión de expertos internacionales para el análisis de los beneficios e incentivos tributarios, con lineamientos claros para la reforma fiscal, tan necesaria en estos momentos.



Queda en 2021 una hoja de ruta clara: las normas complicadas y complejas del sistema tributario y aduanero se deben cambiar por normas simples y fáciles de entender. La Dian debe contar con funcionarios técnicos y capacitados, cercanos y honestos. Una gran parte del recaudo adicional se debe generar a partir de continuar la eficiencia, modernización y fortalecimiento de la Dian y la lucha contra la evasión (alrededor de 3 puntos del PIB, por año, a partir del 2023) y no del incremento de las tarifas y cargas tributarias sobre el tejido empresarial. La ejecución de la estrategia digital y la automatización es la única forma de lograr que la Dian se mantenga, para siempre, como un referente de transparencia.



Hoy, cuando tenemos un déficit fiscal de alrededor de $ 90 billones, no es suficiente fortalecer la Dian, sino que es absolutamente necesaria una reforma fiscal para eliminar beneficios y tener un sistema más equitativo, que conduzca a la construcción de una Colombia más honesta.



José Andrés Romero Tarazona

Exdirector de la Dian