La responsabilidad de todos

La recuperación económica no espera. Debemos lograr atraer inversión productiva, y proteger e incentivar a los emprendedores. Por eso hago un llamado de urgencia a los colombianos, para trabajar y enfocar esfuerzos en esta dirección, un objetivo que nos une como país.

No podemos poner en riesgo la estabilidad de la economía, las instituciones y mucho menos de la empresa privada, que es el factor jalonador del empleo. Los objetivos que se plantearon en la ley de crecimiento económico, de un sistema con tarifas de renta más competitivas (30 %) y sin impuestos empresariales al patrimonio, deberían mantenerse y defenderse. La reactivación es responsabilidad de todos.



Como país, debemos lograr atraer inversiones, que estas se concreten y ejecuten, al tiempo que fortalezcamos las empresas colombianas. El crecimiento y la recuperación económica dependen de la velocidad y la capacidad de ejecución. Estimamos que con la reactivación del consumo y de las importaciones, el recaudo se debe recuperar en $ 15 billones en el 2021. Las inversiones en los lugares más apartados del territorio no dan espera, esos grandes proyectos se deben realizar rápidamente, y las obras por impuestos son un instrumento que debe utilizarse más.



Reactivar la economía y proteger las empresas requiere redoblar los esfuerzos en la lucha contra la economía mafiosa del contrabando. Más del 50 % de la financiación del narcotráfico ingresa al país a través del contrabando. Es bien sabido que bloquear la fuente de financiación es la mejor forma de darle un golpe certero al narcotráfico. Y lo más grave: el contrabando alimenta la informalidad y la competencia desleal frente a los empresarios honestos, en los más variados sectores y actividades; acaba con miles de negocios y millones de empleos.



El contrabando debe dejar de ser un delito de quinta categoría, especialmente viendo que nuestra justicia ha dejado libres, por vencimiento de términos o por evitar contagios de covid-19, a personajes como Ambuila, el ‘zar de los textiles’ y el ‘zar de los zapatos’. Los contrabandistas son delincuentes con ínfulas de honorables comerciantes. No les sigamos el juego, no les permitamos seguir metiéndose en nuestra sociedad.



Debemos ir un paso más allá, y debemos ayudar a formar nuevas generaciones de colombianos emprendedores y honestos. Nuevas empresas e inversiones, jalonadas por nuevas generaciones. Empresas que piensen en llegar a mercados globales, a través de comunicaciones y plataformas digitales, mercados virtuales y con una aduana cada vez más eficiente, automatizada y moderna.



Finalmente, debemos seguir apoyando el emprendimiento, mejorando y extendiendo el régimen simple de tributación, que ya cuenta con 23.000 inscritos; masificando la factura electrónica, que supera los 467.000 facturadores, y facilitando y agilizando el cumplimiento y la formalización, como lo hemos hecho con el RUT y la firma electrónica, que tienen más de 3 millones de personas. Hay que premiar la formalización mediante beneficios tangibles como el acceso sencillo a liquidez y financiación a través del sistema de factoring de factura electrónica, soportado en el Radian (Registro Administrado por Dian), que según Colombia Fintech inyectará $ 50 billones de liquidez a los empresarios que hoy lo necesitan más que nunca.



Estamos convencidos y trabajando para que ser empresario, cumplir con el país y moverse dentro de la legalidad sea fácil y simple. Sabemos que así se reactiva la inversión y se jalona el crecimiento.



En momentos como este, quienes creemos y llevamos en nuestro ADN el compromiso de construir un mejor país desde lo público y lo privado debemos redoblar esfuerzos, unirnos y demostrar que, con trabajo honesto, equidad y disciplina, contrarrestaremos los negativos deseos de anarquía, destrucción y resentimiento.



JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA

Director general de la Dian