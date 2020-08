El ‘dream team’ tributario

Todos estamos de acuerdo con la prioridad de la reactivación económica, el crecimiento y la inversión para generar los empleos que se perdieron. Eso no se discute. En eso se debe trabajar. Enfocarnos en lo importante y no desgastarnos en lo inocuo.



El Gobierno ya hizo el anuncio de que este no es el momento para presentar y discutir reformas tributarias, pero tenemos varias propuestas de las más variadas vertientes políticas.

Hoy, esas propuestas son inoportunas. Por ejemplo, se insiste en poner sobre la mesa la discusión del impuesto al patrimonio, que ahuyenta la inversión. Se advierte la necesidad de reformas estructurales del sistema tributario, pero sectorialmente se siguen pidiendo exenciones, exclusiones y gabelas tributarias. Coincidimos en que la informalidad es fuente de inequidad, desigualdad e inestabilidad laboral, pero muchos prefieren seguir patrocinando esa informalidad o por lo menos son indiferentes ante ella, a pesar del régimen simple de tributación. Es claro que se necesita una tasa efectiva de tributación competitiva que permita atraer y consolidar inversiones en el país, pero algunos proponen eliminar el camino recorrido por las leyes de financiamiento y de crecimiento económico.



De forma casi premonitoria, anticipando las nuevas necesidades generadas por la pandemia, la ley de crecimiento estableció la Comisión de Expertos Internacionales para la revisión del sistema tributario en materia de beneficios e incentivos. Esta comisión, que sesionará desde el 18 de agosto, tiene la misión de hacer la tarea, producir propuestas sustentadas que garanticen la sostenibilidad fiscal del país en el mediano y largo plazo, evaluando la eficacia de los beneficios e incentivos tributarios que hoy le cuestan al país 74 billones de pesos. Lo anterior se debe complementar con más recursos para la transformación de la Dian y más ‘dientes’ para luchar contra la evasión y el contrabando, donde podemos recaudar alrededor de 30 billones de pesos más (hoy, el recaudo por gestión de la Dian para 2020 está en 16 billones de pesos).



Tendremos una nómina de lujo, un ‘dream team’ de expertos internacionales que, junto con el equipo técnico del Gobierno y algunos invitados, sin duda garantizará el resultado y el balance entre mayor recaudo, equidad y reactivación económica. He podido constatar personalmente el altísimo nivel y compromiso con este proyecto histórico, de nuestro grupo de expertos: Harry Rosenbloom (NYU, Estados Unidos), Brian Arnold (Canadá), Jeffrey Owens (UK), Pascal Saint-Amans (Francia) y Kent Smetters (Worton, Estados Unidos). Además, contaremos con una secretaría técnica de clase mundial conjunta de la Ocde y la Dian, garantizando experiencia internacional en la coordinación de este tipo de trabajos y la información precisa de la realidad fiscal del país.



Sin duda, la Comisión es un acierto y debe cambiar hacia el futuro la manera como se adelantan y presentan las reformas en materia tributaria. Debe servir para que las discusiones se eleven y puedan estudiarse desde lo técnico, eliminando de la agenda propuestas que buscan beneficios e incentivos para unos pocos, o propuestas populistas que afectan la inversión y la generación de empleo. Estamos preparándonos para que nada falle.



Colombia necesita una ley de reactivación económica eficaz. Así que dejemos trabajar a esta comisión de expertos y no perdamos esta oportunidad histórica de acertar. Esperemos sus recomendaciones en el 2021, y entendemos desde ya que una ley de reactivación económica debe defender la equidad por encima de cualquier otro interés, por una Colombia más honesta.



A este país lo tenemos que sacar adelante entre todos, todos los sectores económicos y sin corona, todos los colombianos, ricos, acomodados y pobres. Todos somos todos.



JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA

Director general de la Dian