Unidos contra el contrabando

El contrabando es el ‘chupasangre’ de los empresarios honestos. Es prioritario redoblar los esfuerzos en la lucha contra la economía mafiosa del narcotráfico y del contrabando, delitos íntimamente relacionados y con efectos nocivos para Colombia.

Estimamos que alrededor del 50 por ciento de los recursos para financiar las actividades ilícitas del narcotráfico ingresan al país a través del contrabando. La comercialización de mercancías ingresadas irregularmente al territorio nacional no busca en sí misma ser una actividad lucrativa, sino lavar los capitales para financiar la actividad ilícita. La complicidad de ciertos sectores de la sociedad con el contrabando y su capacidad corruptora es apenas comparable con la observada en las más duras épocas del narcoterrorismo en Colombia: capos, amenazas, dinero, violencia, justicia que no llega y contrabandistas y corruptos que quedan libres.



Una economía mafiosa que afecta a los empresarios colombianos honestos en los más variados sectores, como el de manufacturas, textiles, confecciones, calzado, tabaco y electrodomésticos, que acaba con miles de negocios y destruye millones de empleos. Una economía criminal que afecta el recaudo tributario directamente asociado al contrabando y a la informalidad, en más de 10 billones de pesos. Toda la sociedad, sin excepción alguna, debe entender que esta actividad debe ser rechazada con repugnancia y castigada con contundencia, que no es un delito menor que pueda justificarse en la cultura de la informalidad o del ‘rebusque’. El contrabando debe acabarse si queremos que haya reactivación, que recuperemos el trabajo, que haya una economía emprendedora y de crecimiento.



En la Dian hemos desarrollado acciones muy importantes para hacerle frente a este fenómeno criminal. Es así como, durante esta administración, la lucha contra este flagelo ha mostrado resultados operativos históricos. En lo corrido de este año, y a pesar de la pandemia, se completan aprehensiones por más de 235.000 millones de pesos. Los funcionarios no han parado la lucha, son héroes ocultos que han asumido su tarea con responsabilidad patriótica. Hay que rodear a la Dian y a la Polfa, hay que defender y fortalecer la institucionalidad, resaltar lo bueno y seguir mejorando.



Con la nueva plataforma aduanera consolidaremos mecanismos que permiten la verificación de la documentación en tiempo real por la Dian, agilizando y anticipando los procedimientos aduaneros, para lograr mayor competitividad del país. Hoy contamos con el Fondo Dian para una Colombia más Honesta, que asegura que esta modernización es una realidad y no tiene marcha atrás.



La transformación tecnológica de la Dian, orientada a fortalecer los controles en zonas primarias y en zonas secundarias, que disminuirán al máximo la discrecionalidad de los funcionarios y la capacidad corruptora de las mafias, es una carta ganadora. Hemos avanzado notoriamente en mecanismos de inspecciones no intrusivas, trazabilidad de carga, dispositivos electrónicos de seguridad, conectividad con puertos, aeropuertos y zonas francas para el monitoreo de carga 24/7, factura electrónica en el comercio exterior y repositorio único de datos para un mejor y más eficiente perfilamiento de riesgo.



Pero no es suficiente. Es necesario que este delito deje de ser de quinta categoría y pase a ser parte fundamental de la política criminal del Estado, que todas las autoridades y ramas del poder se comprometan más con esta lucha, que es de todos los colombianos honestos.



Ahora bien, en el nuevo plan ‘Colombia crece’ es primordial incluir la estrategia institucional de lucha contra el contrabando. Cortar la fuente principal de financiación del narcotráfico es la estaca mortal al corazón, la bala de plata, con la que acabaremos con el ‘chupasangre’ histórico de nuestra economía.



José Andrés Romero T.

Director general de la Dian