Si bien las encuestas, en general, apuntan a que el 19 de junio habrá ‘voto finish’ entre Hernández y Petro, en medio de una de las coyunturas políticas y electorales más complejas en la historia de Colombia, parece que los acontecimientos señalan otra cosa.



Habría que destacar la gran dispersión política y la pérdida de credibilidad en casi todos los partidos políticos. Con respecto a la primera, se inició el proceso con casi 60 precandidatos, muchos inscritos por firmas o por fuera de los partidos, lo que nunca había ocurrido.



En relación a lo segundo, el 85 por ciento de los ciudadanos ya no creen en los partidos, porque no están cumpliendo con sus funciones, no congregan ni recogen a los electores, no interpretan ni señalan la dirección que deben tomar la sociedad y la economía. Sus dirigentes y centros de pensamiento están desconectados o buscando a quién adherirse para obtener puestos y contratos. ¿Para qué seguirlos financiando si no cumplen con su función de ser correas de transmisión entre la sociedad y el Estado? O en su defecto, ¿a quién están representando?



En ese panorama, después de una gran depuración, se llegó a 27 precandidatos y en la consulta del 13 de marzo a 15; luego, en la primera vuelta del 29 de mayo, a 5, pues se retiraron Betancourt y Pérez.

La primera vuelta dejó establecido lo siguiente: Petro se restió para ganar en ella mediante procedimientos legales y antiéticos o ¿ilegales? Segundo, Hernández fue una gran sorpresa por el vertiginoso crecimiento en los últimos 15 días, pues ni las encuestas ni las otras campañas lo detectaron, de allí que se hayan equivocado de estrategia. Tercero, los siete partidos, el Gobierno Nacional y los expresidentes que apoyaron a Gutiérrez demostraron que solo tenían un 4 de espadas. Cuarto, los votos que están por fuera del espectro electoral son 6 millones, al restar los 8,5 millones de Petro y los 6 millones de Hernández. Quinto, de los 20’500.000 el 5 por ciento será en blanco. Dejemos constantes los obtenidos por Preto y por Hernández. De los restantes 4’230.000, el 80 por ciento se iría con este último, si tenemos en cuenta las adhesiones y su crecimiento en las encuestas. Lo que daría 9’980.000 por Hernández contra 9’494.000 por Petro.



Visto desde las encuestas y si bien no es ortodoxo ni metodológicamente correcto, solo como orden de magnitud, en porcentajes, por Hernández: Yanhaas, 41; GAD3, 47,9; CNC, 41; Invamer, 48,2; Guarumo, 48,2. Promedio, 45,26. Por Petro: Yanhaas, 42; GAD3, 47,1; CNC, 44,9; Invamer, 47,2; Guarumo, 46,5. Promedio, 45,54. Esos resultados constatan el ‘voto finish’, sin perjuicio de registrar que Hernández viene de más abajo, 6 millones de votos contra 8,5 millones de Petro. Es decir, mientras que el primero, sobre una base 20,5 millones de votos, lograría 9’278.300, el segundo obtendría 9’335.700.



En medio de la aguda polarización y pugnacidad que vive Colombia, un resultado tan estrecho es riesgoso y delicado. Además, hay que tener en cuenta que los alcaldes de Medellín y Cartagena están suspendidos, el de Cali tiene entre 15 y 20 por ciento de credibilidad y la de Bogotá, entre el 24 y el 30, y el manejo de los problemas de orden público han sido bastante deficiente. Algo similar sucede con el Gobierno Nacional y la credibilidad de la Registraduría. Esto obligaría a tener un detallado plan de contingencia en las ciudades del país, para que las controversias que se presenten se tramiten institucionalmente y no en trifulcas callejeras luego de las elecciones.



En conclusión, de los votantes efectivos y de los días faltantes, Hernández parecería seguir ganando proporcionalmente más espacio, tal como lo ha hecho hasta ahora. Estuve en la Coalición Esperanza, ahora votaré por Hernández, pues me da más confianza institucional que Petro. Los invito.

JORGE BUSTAMANTE

