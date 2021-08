Elecciones 2022

Si bien es un poco prematuro y apenas se está abriendo el ramillete de precandidatos, vale la pena analizar la última encuesta del 9 de agosto de Invamer sobre la intención de voto y el grado de conocimiento de los precandidatos, entre otros aspectos. Es una encuesta muy interesante porque se podría ver como el inicio en la raya de partida, con excepción de Petro, quien ha estado en campaña durante todo este tiempo, pues otros apenas están iniciando. Lo podríamos ver como el case para empezar la contienda.

Para comenzar, las personas con intención de votar se aproximan, en promedio, al 56 por ciento en las últimas tres encuestas (nov./20, abril/21 y agosto/21). Porcentaje interesante y más alto al de las elecciones del 2018 (53,3 por ciento) y al del promedio histórico, que se ha movido alrededor del 50 por ciento. Es decir, es muy probable que al calor de la campaña del 2022 esta participación esté cercana al 60 por ciento.



Con respecto a la intención de voto, sobre 14 precandidatos registrados en los resultados de la encuesta en mención y sin perjuicio de mirar el porcentaje de intención, hay que tener en cuenta el grado de conocimiento de los mismos por parte de la ciudadanía, tal como se ve a continuación.



Petro, intención de voto/reconocimiento: 30,2/91,7; Fajardo, 14,5/81,4; Hernández, 11,0/17,1; Galán,10,0/56,4; Gutiérrez, 6,4/37,4 ; Vargas, 4,2/79,3; De la Calle, 4,0/73,0; Char, 3,8/45,2; Zuluaga, 3,6/69,8; Peñalosa, 3,5/81,4; Gaviria, 2,6/46,1; Robledo, 0,9/40,0; Echeverri, 0,5/15,5, y Ceballos, 0,1/10,9.



No sobra advertir que algunos de los precandidatos acá mencionados ni siquiera se han lanzado, no han iniciado la campaña, no tienen regla de mecánica política en sus partidos y menos aún con respecto a las eventuales coaliciones interpartidistas.



Pues bien, el cociente de dividir el porcentaje de la intención de voto sobre el porcentaje de reconocimiento nos da la inclinación total del votante por un candidato de su preferencia, pues es impensable que, a estas alturas, un ciudadano manifieste la intención de votar por quien no conoce.



Este raciocinio nos daría resultados sorprendes: como que a Petro le quedaría cada vez más difícil subir en las encuestas. Por lo demás, está bajando, y con respecto a los que aparecen en la encuesta, no tendría forma de sumar otras fuerzas; sus márgenes son muy estrechos si se logra mantener en ese nivel.

Fajardo, quien grosso modo no ha salido a campaña, en espera de las reglas de juego entre los miembros de la Coalición de la Esperanza, también está cayendo, pero tiene espacio para sumar los votantes proclives a Juan Manuel Galán, a Humberto de la Calle, a Jorge Enrique Robledo y, eventualmente, a Alejandro Gaviria. Y ganaría frente a Petro si estos resultados de la encuesta se hacen efectivos y se logra un buen acuerdo y un buen programa unificado. Observen que no se hace mención a precandidatos como Juan Fernando Cristo y tampoco a ninguno de la Colombia Humana, por no registrar valores en la misma.



Las demás coaliciones son aún inciertas y hacer alguna especulación no tiene mucho sentido. Además, por ahora, no daría masa crítica para disputar la contienda, tanto por el valor del nominador como del denominador, en la relación mencionada, por sus valores tan bajos.



Para concluir valdría la pena mencionar el teorema de Thomas: “Cuando todo el mundo cree que algo va a suceder, lo más probable es que suceda”, que al parecer fue lo que plasmó García Márquez en el cuento Presagio y lo que los economistas de “las expectativas racionales” han pregonado por tantos años. En este caso, por lo pronto, no se cumpliría, pues las cuentas para Petro no dan.

JORGE BUSTAMANTE

