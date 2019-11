¿El Gobierno se está suicidando?

Uno de los grandes desafíos de los gobiernos y la dirigencia es hacer una buena lectura diaria y estructural de la coyuntura política, económica, social, internacional y de orden público. El expresidente López M. decía frecuentemente “hay que tomarle el pulso a la Nación”, para referirse a esa tarea cotidiana.

Al parecer, eso no es lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, si vemos el sinnúmero de traspiés en que está incurriendo el Gobierno desde el comienzo de su mandato.



Para empezar, los diez millones trescientos sesenta mil votos que obtuvo el presidente Duque en la segunda vuelta no son suyos, ni del Centro Democrático ni el Partido Conservador sumados. Hay que recordar que los partidos Liberal, Cambio Radical, buena parte de ‘la U’, entre otros, se le adhirieron para contener a Petro. Y prueba de ello es que los dos primeros no lograron, las mayorías en el Congreso.



Es decir, la argumentación de no hacer una coalición con otros partidos para gobernar, aduciendo que “no va a dar mermelada”, es una falacia. Prueba de ello es la coalición que hizo Ángela Merkel en Alemania con el Partido Socialdemócrata. Ella tampoco tenía las mayorías en el Parlamento, y firmó un acuerdo programático de gobernabilidad de 298 páginas, sin entregar ‘mermelada’, pero sí con participación política, lo que es distinto. O la reciente coalición entre el PSOE y la UP en España. Ejemplos abundan.



Los costos políticos están al canto: le hundieron la reforma de la justicia y tuvo que sacrificar a la ministra del ramo; casi le duplicaron las iniciativas que contenía su programa económico de gobierno; en el trámite del proyecto del Plan de Desarrollo le recortaron el 50 por ciento de las aspiraciones de recaudo en la ley de financiamiento y le dejaron en la Cámara la aprobación del proyecto envenenado, con la no publicación en la Gaceta Oficial, hasta que la Corte Constitucional lo tumbó.



Además, los partidos de su coalición, Centro Democrático y Conservador, perdieron espacio político en las pasadas elecciones. También le adelantaron moción de censura al fiscal general, Néstor H. Martínez, quien tuvo que renunciar; a los ministros de Hacienda, de Transporte, de Defensa, quien se vio obligado a renunciar y, al parecer, se prepara al de Agricultura. Y hay otros en salmuera.



Si continúa esa ola de mociones de censura y de debates, la gobernabilidad va a estar ciertamente deteriorada y en una oleada de esa magnitud, lo más delicado es que le puede llegar a las puertas de palacio, con graves consecuencias para la estabilidad institucional del país. Las encuestas solo le dan una aprobación del 30 por ciento.



También se deben tener en cuenta las iniciativas aplazadas por diferentes razones: la reforma política, de la justicia, la pensional, la laboral, la agraria y el cumplimiento de buena parte del acuerdo final de paz, entre otras.



Es más, el desgaste gubernamental por andar atendiendo paros y marchas locales, sectoriales y nacionales, es descomunal y muy riesgoso porque se va creando un ambiente cotidiano caótico y de incertidumbre. Sin tener en cuenta la compleja coyuntura política, económica y social del vecindario e internacional y la profunda insatisfacción de amplios sectores de la sociedad, en un país con una de las más altas concentraciones de la riqueza y el ingreso del mundo.



Los directores de los partidos, desde el inicio de la administración y luego de los caóticos resultados electorales de octubre, le han ofrecido, insistentemente, su concurso y colaboración. Los resultados están a la vista. ¿Hasta dónde se quiere llegar?