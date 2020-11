Traición, furia y desprecio

Posee dos títulos que ningún archivo omitirá: ser el primer fichaje ‘galáctico’ y el jugador más odiado de la historia del fútbol. Y tantos otros, aunque ninguno lo ha marcado más que aquellos. Luís Filipe Madeira Caeiro Figo (lisboeta, celebrará 48 años este miércoles) fue multicampeón en Europa, Balón de Oro del año 2000 y es Oficial de la Orden del Infante Don Enrique de Portugal. Millonario, también el esposo de una despampanante modelo sueca —Helen Svedin— que es la madre de sus tres hijas, protagonista ella de una chispeante salida de Ronaldo el ‘Gordo’. Jugaban ambos en Madrid, y mientras Figo era un profesional intachable, el brasileño adoraba la noche, estaba excedido de peso y solía llegar tarde a los entrenamientos.

—Aprenda de Figo, que a las cinco de la tarde ya está en su casa —lo retó Florentino Pérez, paternalista.



—Presidente, si tuviera la mujer de Figo, yo también llegaría a las cinco de la tarde a mi casa —respondió el maravilloso centrodelantero.



Luis Figo fue un buen extremo derecho (quizás muy bueno, no más que eso), pero nadie lo recordará por sus fantasías con la bola, sino porque hace 20 años protagonizó un suceso nunca visto ni antes ni después en la historia del deporte. Fue el 21 de octubre del 2000, cuando el clásico Barcelona-Real Madrid, el primero tras su escandalosísima salida del Barça. Figo sembró tempestades y cosechó maldiciones en aquel suceso que el barcelonismo no olvidará jamás y que daría para más de un libro.



El Camp Nou estaba como agazapado, en trance, en un silencio expectante, mientras Manel Vich, la voz del estadio, anunciaba los equipos. Dio la alineación del Barcelona, siguió con la del Real Madrid: “Casillas… Hierro… Roberto Carlos… Makelele…”. Hizo un paréntesis para conferir mayor expectativa y significación, y, al pronunciar “Figo”, explotó el gigantesco estadio como nunca antes. El estallido reprobatorio, mezcla de silbidos y rugidos de cien mil personas es aún hoy, dos décadas después, uno de los sucesos de mayor conmoción de este deporte. “Alcanzó 111 decibeles, el mismo ruido que hace un avión al despegar”, informaron expertos en el tema. Y nos impactó hasta a quienes lo veíamos por TV.



El abucheo y los gritos de “traidor” y “pesetero” continuaron cada una de las veces que Figo tocó el balón. Y nunca, en ese copetudo escenario, se le arrojaron tantos proyectiles a un futbolista, nunca se despreció tanto a alguien. Cada vez que iba a ejecutar un córner caían de las gradas botellas, naranjas, bolsas de basura, todo tipo de objetos (en 2002, enardecidos aún, le arrojaron una cabeza de cerdo)… No estuvo organizado, no hacía falta, el odio estaba instalado en cada corazón azulgrana. Luis Figo era el capitán y la figura saliente del FC Barcelona. Había llegado cinco años antes del Sporting de Lisboa para reemplazar a una estrella que también cruzó de vereda: Michael Laudrup dejó La Sagrada Familia para irse a otra catedral, el Bernabéu.



Nadie podía sospechar que después de cinco años como culé, de ser un emblema del club y llevar el brazalete, de recibir los trofeos que se ganaban, huyera a los brazos del acérrimo rival sin el menor aviso, de la manera más sorpresiva. El 25 de julio del 2000, a los hinchas catalanes se les salían los ojos de las órbitas: la TV estaba mostrando cómo su ídolo, con contrato con el club, era presentado por Florentino Pérez y Alfredo Di Stéfano como nueva luminaria del Real Madrid, dando inicio a la ‘era galáctica’ del presidente blanco, consistente en contratar una megaestrella por año. Luego le siguieron Zidane, Ronaldo, Beckham, Kaká… En Cataluña, el estupor era total, nadie podía entender qué había pasado, muchos incluso se resistían a creer que fuera cierto. Ya le habían sustraído a Di Stéfano en 1953, ¿ahora esto? La indignación alcanzó su cénit tres meses después, cuando Figo debió volver al templo catalán con la casaca merengue. La ira y el despecho de los cien mil espectadores, fermentados durante ese tiempo, se descargó en el clásico.



Florentino Pérez se había lanzado a la presidencia del Real Madrid en 1995 y perdió frente a Ramón Mendoza. En su segundo intento, año 2000, buscó dar un impacto con efecto doble: hacerse con el jugador del momento y, de paso, clavar un puñal al barcelonismo: anunció que, de ganar, llevaría a Figo al club madrileño. Nadie le creyó. ¿Figo? Noooo… eso “no era posible”. Tampoco que ganara las elecciones, pues no era favorito (lo era Lorenzo Sanz, que acababa de conquistar su segunda Copa de Europa desde el sillón). Figo nunca se iría del Barça, era un ídolo. Además, su cláusula de rescisión ascendía a 61 millones de euros, algo exorbitante hace 20 años.



Pero José Veiga, el agente de Figo, había firmado un maquiavélico y estrambótico pacto secreto con Florentino: si este ganaba la presidencia, pagaba los 61 millones y le daba a Figo 500 millones de pesetas (unos 3 millones de euros). Si no lo conseguía, le daría al jugador los 3 millones. Era un negocio redondo y Veiga lo firmó confiado pues nadie pensaba que Florentino llegaría al trono. Pero si Florentino era elegido y Figo se echaba para atrás, le tenía que pagar él ese dinero al Real Madrid. Era lo que valía el abono de un año de todos los plateístas en el Bernabéu. “Si yo no puedo cumplir mi promesa porque rompen el acuerdo, al menos los abonados verán una temporada gratis al Madrid”.



A Figo lo seducía semejante dineral, aunque por dentro sentía una presión tremenda. Cuando Florentino Pérez hizo el rimbombante anuncio electoral se pensó que era puro farol para captar votos. Luego lo reafirmó y recontraafirmó. Ahí, el diario 'Sport', de Barcelona, entrevistó a Figo para saber si era cierto y este juró fidelidad al Barça, pensando que Florentino no se impondría en los comicios. Sin embargo, se dio lo impensable: sacó el 55 % de los votos. Y Figo se vistió de blanco. 'Sport' había puesto en tapa: ‘NO SE VA’. Quedó en ridículo. Sintiéndose traicionado como todos los culés, el día del partido con el Madrid, el matutino sacó en su edición ‘el antipóster’, una lámina gigante con un billete de 10.000 millones de pesetas con la cara de Figo, lámina que los hinchas llevaron al estadio y la mostraban como pancarta.



“Figo se fue como un traidor del Barcelona. No valoró lo mucho que le quisieron. Tomó una decisión incorrecta y la afición no le perdonará nunca”, recuerda Joan Gaspart, el titular barcelonista, a quien nadie envidiará su suerte. Fue durante 22 años vicepresidente del club, asumió la presidencia el 23 de julio de 2000 y apenas puso un pie en el despacho se le fugó Figo. “La noche que fui elegido presidente, el mejor jugador del fútbol español se me fue al Real Madrid. Fue una jugada sucia, nocturna y alevosa de mi buen amigo Florentino Pérez”.



Al ser presentado en el Madrid, Figo lucía una cara de espanto, seriedad que no encajaba con el acto que se celebraba. Aún hoy el expuntero reconoce que “estaba asustado”. Pero aquel día de su reaparición en el Camp Nou aguantó todo con enorme temple. Puyol lo fue a buscar en una como para partirlo y no dijo ni mu, pidió siempre la pelota y fue al frente. “Ningún deportista en el mundo habrá tenido la experiencia de jugar en un estadio con 100.000 personas contra él”, dice hoy el portugués. Ninguno tampoco se atrevió a tal infidelidad con una hinchada que lo mimaba.



JORGE BARRAZA