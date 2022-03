Todo proyecto exitoso pasa por un gran DT

A mitad de marzo, Manchester United quedó fuera de todo: Premier League, Copa Inglesa, Copa de Liga y Liga de Campeones de Europa. Y corre serio riesgo de estar también al margen de la próxima Champions con un plantel ultramillonario, lleno de figuras. Fracaso estrepitoso. Va a ser duro de aquí al 6 de agosto, cuando comience la nueva temporada y se renueve la ilusión de sus hinchas. Será como estar cinco meses tomando aceite de ricino. Sobre todo, para un público habituado hasta una década atrás a las más grandes conquistas.

El domingo 19 de mayo de 2013 es un puñal clavado en la historia del Manchester United. Ese domingo, en el 5 a 5 versus el West Bromwich Albion, se despidió para siempre de la dirección técnica –y del banco del United– sir Alex Ferguson, el entrenador más ganador de todos los tiempos en el fútbol. Se fue campeón, como era su costumbre. Treinta y ocho veces se coronó en el club de Old Trafford. Una locura. Su era –casi 27 años– fue un empacho de triunfos resonantes. El lunes 20 comenzaron los problemas del club con más títulos en el país que inventó este deporte: a quién elegir para suceder a semejante genio. Empezaron a desfilar entrenadores que no dieron en la tecla (David Moyes, Louis Van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer y el actual Ralf Rangnick). Y han pasado decenas de jugadores que no lograron refrendar la grandeza de los Diablos Rojos.



Una investigación de Aritz Gabilondo, del diario As, da cuenta de que solo en los últimos cinco años el ManUtd ha gastado 740 millones de euros en fichajes para no obtener ni siquiera una copa de leche. “740 millones tirados a la basura”, titula el colega español. Antes de ello sí logró alzar una Europa League y una Copa de la Liga (ambas en 2017 y con Mourinho como capataz), más una Copa Inglesa en 2016 bajo el mando del holandés Van Gaal. Éxitos mínimos y de segundo orden, sobre todo para los más de 1.000 millones de euros erogados en jugadores en las últimas nueve temporadas. Y hablamos solo del costo de transferencia. Si sumáramos comisiones del pase y contrato del jugador, se elevaría al doble.



Los refuerzos más salientes de estos años han sido los de Paul Pogba (120 M€), Harry Maguire (88 M€), Jadon Sancho (85 M€), Romelu Lukaku (84,7 M€), Ángel di María (75 M€), Bruno Fernandes (63 M€), Anthony Martial (60 M€), el brasileño Fred (59 M€), Wan Bissaka (55 M€), Juan Mata (44,73 M€), Nemanja Matic (44,7 M€), Raphael Varane (40 M€), Donny van de Beek (39 M€), Luke Shaw (37,5 M€), Alexis Sánchez (34 M€) y una larguísima lista de otros a costo de veinte y treinta millones, hasta llegar al último, Cristiano Ronaldo, recomprado en 15 millones. El resultado ha sido fatal.



El contraste casi brutal entre la era Ferguson y la posterior nos lleva a dos conclusiones que venimos sosteniendo desde hace años en nuestras columnas: 1) todo proyecto exitoso de un club comienza (y termina) con un entrenador de alta capacidad comprobada. Y 2) saber comprar es la premisa número uno para que las cosas funcionen en una institución. Si se gastan 120 millones en un volante lento, de escaso liderazgo y con poco apego a la camiseta como Pogba, siempre amagando irse a otro club, no pueden esperarse oleadas de gloria. Les irá como le va al United: en los primeros días de marzo ya estaba a 22 puntos del líder, que, para más desgracias, es su clásico rival, Manchester City. Toneladas de sal.



Los despilfarros del United, como los del Barcelona, dejan muy en claro que el tema no pasa exclusivamente por tener buenos futbolistas. Que también, desde luego. Antiguamente, cuando el fútbol era solamente “dale, dale… y vamos que tenemos que ganar”, la victoria la decidían los jugadores. Ahora el fútbol es muy distinto, requiere de alta preparación y de técnicos que, por encima de la táctica, sepan armar grupos, manejar un vestuario, hacer sentir a gusto a sus conducidos y generar un clima de armonía, de sana competencia. Jürgen Klopp es el paradigma de este perfil paternalista, amigo de sus muchachos, todo el tiempo alentando, con palmadas, abrazos y golpecitos en el pecho. Por supuesto Klopp es, además, un estudioso de los esquemas y un trabajador incansable. Pero la más importante de sus virtudes es aquella. A nivel de clubes, Klopp, Guardiola, Simeone, Tuchel, Flick, Gallardo, Antonio Conte, Ancelotti, el holandés Erik Ten Hag son sinónimo de confiabilidad, indicados para estar al frente de un proyecto ambicioso. Por eso ahora tienen contratos al nivel de la mejor estrella del equipo. El Cholo firmó con el Aleti un salario de 24 millones de euros anuales. Es el salario estrella del club. El técnico, no un jugador.



Cierta vez le preguntaron a Alex Ferguson cuál era el criterio que había implantado en el club manchesteriano para fichar jugadores: “El carácter –respondió–. Para jugar en este club se necesita carácter”. Y reunió una legión de lobos hambrientos como Eric Cantona, Roy Keane, Gary Neville, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Paul Scholes, etcéteras varios. Luego se ponía frente a ellos y los dominaba con el rigor de un sargento del ejército. Y, a menudo, cuando se pasaban de la raya, los castigaba con sanciones. Lo cuenta en su libro Liderazgo. Pero había establecido con ellos una exitosa complicidad y le respondían a muerte.



“Los que ganan y pierden son los jugadores”, se decía antiguamente. Ya no es tan así. Desde luego, si uno contrata un fenómeno como Mbappé, es probable que le vaya bien. O que mejore el rendimiento colectivo. Pero no todo pasa por traer un ‘crack’ o un armar un buen plantel. Hay un arte conductivo detrás: elegir, preparar, planificar, motivar, armonizar... Hoy, un técnico inteligente es casi todo. Y la gobernanza en los despachos también es fundamental. El Liverpool, el Bayern Munich, el Borussia Dortmund, el City, el Chelsea, el Real Madrid, el Tottenham, el Porto, el Atlético de Madrid, en Sudamérica Flamengo y River Plate, por tomar unos pocos entre los clubes de punta, son modelos de conducción. Los directivos también resultan fundamentales. ¿Quién consigue los recursos para apuntar alto…? ¿Quién elige a los entrenadores y contrata a los futbolistas…? Cuando Florentino Pérez le soltó la mano a Cristiano Ronaldo en 2018, recibió cataratas de críticas; sin embargo no estuvo equivocado; nueve años después de su llegada y habiéndole sacado el jugo al extremo, lo traspasó por más de lo que el club había pagado al ficharlo (105 contra 94 millones); y el Madrid siguió siendo competitivo, Cristiano no tanto.



Nos animamos a preguntarlo: ¿qué es más importante hoy, un gran técnico o un gran goleador…?



JORGE BARRAZA



