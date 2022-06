Te quiero, café

Es una excusa, un ritual de encuentro, una prenda de unión, es testigo de amores y desamores, de confesiones y verdades susurradas, de apretones de manos por negocios concretados, es un hecho cultural para juntar amigos:

–¿Tomamos un café…?



Es el aroma que ennoblece las mañanas, el trago con que arranca el día y el que le baja el telón a la noche. Es la bebida universal, la que dio nombre a un sitio sagrado de intelectuales y bohemios: el café. Ningún otro brebaje intituló al establecimiento donde se expenden. Encontrarse en el café de la esquina, una de las rutinas más bellas, una cita ineludible.



Es abrigo para el frío, es un alto en la jornada, es néctar, es arte en la preparación. Es industria. Y es inspiración, la de Cacho Castaña, al componer su tango célebre.



“Café La Humedad

Billar y reunión

Sábados con trampa

Qué linda función

Eternamente te agradezco las poesías

Que la escuela de tus noches

Le enseñaron a mis días”.



O la más refinada y romántica de Cátulo Castillo en su inmortal ‘El último café’.



“Llega tu recuerdo en torbellino,

Vuelve en el otoño a atardecer

Miro la garúa, y mientras miro

Gira la cuchara de café.

El último café,

Que tus labios con frío,

Pidieron esa vez,

Con la voz de un suspiro…”.



Es compañía, es intimidad, es diálogo. El bar quisiera ser café, no le da.



Taxi, hotel, gol y café son universales, no hace falta traducir.



“Me ha alegrado saber que por lo menos tienen una lata de Nescafé –dice Cortázar en ‘El perseguidor’, hablando de Dédée y Johnny–. Siempre que una persona tiene una lata de Nescafé me doy cuenta de que no está en la última miseria; todavía puede resistir un poco”.



Hace varios siglos, cuando alguien descubrió el sabor exquisito del café al convertirlo en infusión, no podía imaginar que tendría semejante aceptación universal, que se tomaría en casi todos los hogares y culturas del mundo y sería punto de reunión, epicentro de polémicas, charlas, debates e ideas. ¿Cuántos clubes, asociaciones, peñas literarias o partidos políticos se fundaron en un café…? ¿Cuántos amores nacieron ahí…?



Adoro ir a Starbucks, Juan Valdez, McCafé y todos esos encantadores cafés de aeropuertos o centros comerciales, aunque son demasiado pitucos. Quisiera encontrar uno de esos boliches reos, cargados de bohemia, donde el humo flota entre imperdibles discusiones sin sentido, donde la vida es un recreo y las horas se llenan con ocio y palabrerío, donde afortunadamente se pierde tiempo y se gana en filosofía. Donde un televisor colgado de la pared trae un partido de Chacarita y Quilmes que nadie ve y la música de fondo son los dados golpeando fuerte contra la mesa buscando una dormida. Donde el flaco de la otra cuadra encuentra el ambiente perfecto para desgranar sus escritos y donde se analiza con lujo de detalles el partido de ayer y se califica sin anestesia: “¿Qué querés?, si son unos muertos…”.



“¡El nene!”, decía la abuela con sorna desde su reposera. Y renegaba: “El nene ya se fue para el café, a juntarse con todos esos vagos”. Ese café es el que evoco y extraño, el que para ella era un antro y para mí, la facultad. Esa benévola iglesia que cobija todas las almas, por descarriadas que sean. Quiero atravesar de nuevo su puerta vaivén y sentarme en una de esas mesas marrones despintadas, rayadas por mil manos en las que hay corazones trazados con leyendas tipo “Elsa y Esteban” enlazadas en un corazón o “Independiente Rey de Copas” con el escudito dibujado a navaja. Y que aparezcan el Gallego Horacio, y Padula, y el Tano Madera (enfermo terminal de Boca), Kelly, el Polaco, Lobatón… Ese boliche atorrante y delicioso al que ya no puedo volver… La vida fue haciendo su tarea de disección; uno se recibió y se fue a España, el otro se casó y vive en Palermo, todos así… Que afloren la enseñanza y la gracia tomadas de la mano, y la broma, los gritos, que hablen y se encimen; y que pidamos otro cortado mitad y mitad mientras a Pepe lo viene a buscar Susana, la madre, para que vaya a estudiar, y a Cacho la mujer, que le toca el vidrio desde afuera con cara de “la que te espera…” Se levantan para irse, pero no, siguen diez minutos más porque alguien acaba de lanzar la discusión de quién es mejor, Maradona o Messi, y se arma la Tercera Guerra Mundial.



Ese café venero, aula magna de la universidad de la calle, donde se aprende a abrir los ojos, a ser un poco más rápido y a conocer la especie humana. Ese al que le cantó Discépolo en Cafetín de Buenos Aires…



“Como una escuela de todas las cosas

Ya de purrete me diste entre asombros

El cigarrillo

La fe en mis sueños

Y una esperanza de amor...”



No hay lugar más adecuado para sobrellevar la soledad ni bebida que te acompañe más. Sos parte nuestra, te quiero, café.



JORGE BARRAZA



