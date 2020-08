Si es Bayern, es bueno

Parece el anuncio de una aspirina, pero es la realidad del fútbol internacional, hoy. Bayern Munich no solo es el club más sólido y mejor gobernado del mundo (con diferencia), también es una máquina en el campo. Sin duda, lo segundo producto de lo primero. Porque el éxito no deviene apenas por una cuestión de administración y mercadeo, es saber de fútbol, tomar buenas decisiones técnicas. La fundamental, acertar en los fichajes. Quien compra bien tiene el cielo asegurado. Desde hace décadas, el club está liderado por un grupo de exfutbolistas notables. Ergo: saben del asunto. Necesitaban un goleador, llevaron a Lewandowski; ¿un centrocampista? Kimmich, el mejor de Europa actualmente; ¿un arquero? Neuer. Y todos con precios moderados. Hay muy bajo nivel de error.

Entre las decisiones más notables de la dupla Rummenigge-Uli Hoeness está el haber despachado al técnico Niko Kovac. El equipo no carburaba y supieron revertir a tiempo. Ante el peligro de quedarse sin gasolina en medio de las tres competiciones (Bundesliga-Copa de Alemania-Champions), lo destituyeron. Subieron al entrenador de planta de la institución, Hansi Flick (campeón mundial como asistente de Joachim Löw en Brasil 2014), y se experimentó la que quizás sea la mayor transformación de la historia del fútbol. Kovac fue cesado tras perder 5-1 con el Eintracht Frankfurt. El Bayern llegó a estar a 7 puntos de los líderes en el torneo local. A partir de Flick, disputó 33 encuentros, ganó 30, empató 1 y perdió 2, marcando 104 goles y tomando apenas 24. Y los números no son tan contundentes como su juego. Fue campeón de las dos competiciones germanas. “Gana en Alemania porque no tiene rivales”, suele escucharse. Sin embargo, barrió a los ingleses Tottenham y Chelsea. Este último, cuarto en la Premier y finalista de la Copa Inglesa, cayó goleado las dos veces: 3-0 en Londres y 4-1 en Múnich. Es el supercandidato a ganar la Champions, que tendrá un nuevo rey el próximo 23 de agosto.



Debido al grave atraso causado por el infausto coronavirus (debería estar comenzando ahora la nueva temporada), la Uefa decidió que las rondas faltantes de la más atractiva competición de clubes se realicen en una sola sede –Lisboa–, a partido único y sin público. No correrá, por suerte, el antipático gol de visitante. Por primera vez en la historia, cuartos de final y semifinal se dirimirán de tal forma. Y en 9 días –del 12 al 23– habrá un campeón. Un torneo relámpago. Partidazo tras partidazo durante dos semanas.



Es verdad que en Europa amainó en buena medida el coronavirus (pese a los rebrotes), pero se puede jugar porque se cumplen los protocolos. Sudamérica no termina de arrancar, saltan los positivos a cada rato. ¿Son más serios allá…? Es cierto también que, en tanto aquí no vuelvan los torneos, sobre todo la Libertadores, seguiremos consumiendo fútbol europeo. Porque sí se juega, porque es indiscutiblemente de mayor calidad que el nuestro y porque hay una europeización del gusto, también una fidelización, los hinchas ya tienen una simpatía por tal o cual equipo de Inglaterra, España, Alemania, Italia, Francia. Es un fútbol global. Y llega lujosamente empacado. Aun sin público.



La cátedra pone al Bayern por encima de todos, debido al andar armónico y arrollador del equipo, también al año mágico de su goleador polaco Lewandowski, quien lleva 53 goles. A la mentalidad sin baches de los teutones ¡y a Hansi Flick…! (lo que siempre sostenemos: un notable conductor es quien hace la diferencia hoy). Sin embargo, las casas de apuestas dan como favorito al título al Manchester City de Pep Guardiola, que paga una cuota de 3,30 por cada euro apostado. El Bayern se cotiza a 4 y el Paris Saint Germain a 6,50. Cuarto, pero lejos, el Barcelona, cuyo dividendo sería de 8 euros. Luego el Atlético de Madrid, verdugo del Liverpool, con 9.



El City tiene a Guardiola, que es como jugar con doce. Hay cientos de millones de mouriñistas que intentan minimizarlo porque es la antípoda del portugués en estilo futbolístico. Y por despecho: Pep le ha ganado repetidamente. Pero ha sido el autor del mejor equipo de la historia, y todo hincha tiene con él la certeza de que su club saldrá con los diez puntos a la cancha, a dar el máximo, en juego, en entrega, en preparación y en conceptos. La contra del cuadro ciudadano es que no tiene el mismo poder de definición que dé generación. Produce mucho fútbol: no concreta tanto. Sterling es un delantero desequilibrante, hace goles, pero a veces parece demasiado vueltero frente al arco. No debería tener problemas en avanzar el club manchesteriano: juega con el Olympique de Lyon, formación dura, rocosa, aunque con más atletas que violinistas.



El Paris Saint Germain tiene a Neymar y Mbappé. Solo con esa tarjeta de presentación, mete miedo. Nadie cuenta con dos 'cracks' de tal envergadura. Los demás presentan un solista y diez guitarristas. Además, el deseo, la obsesión casi de coronar por primera vez a nivel continental, dado que ese es el gran objetivo desde que adquirió el club el estado de Catar en 2011. Ha hecho inversiones millonarias, una tras otra, con los ojos fijos en la Champions, y hasta ahora no se le ha dado. Este puede ser el año. Justamente el PSG abrirá el fuego de los cuartos de final este miércoles ante el Atalanta de los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel. Más modesto en nombres el cuadro italiano, no en juego, es una delicia verlo mover la pelota. Paga 11 euros por cada uno apostado el cuadro bergamasco.



El club con la afición más bonita de España –Atlético de Madrid– juega sus fichas ante un tapado, el Leipzig alemán, de la millonaria empresa de bebidas energizantes Red Bull. El Atleti viene de ganarle los dos duelos al último campeón, el Liverpool de Klopp, y eso es un cheque al portador.



Por último, el Barcelona chocará de frente con el Bayern (¡Ayyyyyy…!) Este Barça es casi una hilacha de aquel ballet azulgrana que deslumbró al mundo. Le faltan jugadores, estado físico, técnico y presidente. Pero aún está Messi. Y ese es el as de oro, mata la carta que venga.



JORGE BARRAZA