Pelé: 12 dólares, casa y comida

En Brasil lo recuerdan como una efeméride. Fue el 8 de abril de 1957. Ese día, aún con 16 años, Edson Arantes do Nascimento rubricó su primer contrato profesional con el Santos Futebol Clube. ¿La paga? 6.000 cruzeiros mensuales; por entonces, unos 12 dólares. Era menor de edad, por lo que fue necesario que Dondinho y doña Celeste, sus padres, viajaran desde Baurú a Santos (400 km) para firmar. Hubo algunos tironeos.

El adolescente había debutado siete meses antes y ya alternaba el centro del ataque con Del Vecchio, el ariete titular. Su descubridor y consejero, el gran Waldemar de Brito, y Dondinho no estaban conformes. Pelé ya cobraba 5.000 cruzeiros, pero en tanto confirmaba sus excepcionales aptitudes, los dirigentes santistas recordaron que el chico no tenía todavía un contrato legal y se apuraron a hacer los papeles.



“Yo pensaba que con mi desempeño en la cancha hasta ese momento podía esperar un aumento, pero el club no lo veía así —narra el atleta del siglo en su libro 'Mi legado'—. Señalaron que por lo joven y pequeño que era podía lesionarme fácilmente, en cuyo caso tendrían que pagarme en tanto yo permaneciera en el club. Dijeron que yo había jugado por un tiempo muy breve, razón por la cual debía sentirme más que conforme con un simple aumento a 6.000 cruzeiros. Igual, a mí no me importaba, lo único que quería era jugar al fútbol, y encima me pagaban para hacerlo”.



Waldemar, antigua gloria de Botafogo, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, no estaba satisfecho ni con la suma ni con los argumentos. Pero para Dondinho seis eran mejor que cinco, y de todos modos eran mucho más que el sueldo de su hijo en la fábrica de zapatos de Baurú, donde trabajaba hasta poco tiempo atrás. Además, razonaron ambos, a los 6.000 cruzeiros debían agregarse la casa y la comida que el Santos le proporcionaba en la pensión de Giorgina, donde el club ubicaba a sus jugadores jóvenes. “Y siempre están los premios por partido ganado”, agregaron entre todos para terminar de convencerse de haber obrado bien.



Era otro mundo, sí. Sesenta y tres años atrás, 12 dólares sería quizá un buen ingreso para un muchacho de 16 años, pero no guardan relación con el millón de dólares que le firmó el Barcelona a Ansu Fati en septiembre pasado, a la misma edad que Pelé. Y, además, todos veían en Santos que el morenito de Baurú sería una luminaria; la mejor prueba era que con 15 años ya actuaba con cierta regularidad en Primera. Y destacaba.



En breve, según indica la revista 'Forbes', Cristiano Ronaldo podría convertirse en el primer futbolista que llegue a los 1.000 millones de euros de ingresos, acumulados a través de sus 17 años como profesional. Tampoco tiene correlato con lo percibido por O Rei, ni con su dimensión de monstruo sagrado de este juego. Pelé fue el primer deportista global de la historia.



El fútbol actual, estamos convencidos, supera en decenas de aspectos al de hace medio siglo, por obvias razones de la evolución de las cosas. Pero ha perdido por goleada en romanticismo, en sencillez y en naturalidad. Pelé era inmensamente feliz con sus 6.000 cruzeiros, y hasta se permitió decirle a Dondinho que fuera mirando casas en Baurú, juntando entre todos podrían comprar una, en cuotas, no muy lujosa, pero sería de ellos.



“Los futbolistas viven, desde hace ya demasiado tiempo, en su particular burbuja, formada por mansiones de lujo, coches de lujo, relojes de lujo, vacaciones de lujo... gracias a los sueldos de lujo que les pagan sus clubes”, escribe Lluis Mascaró, director adjunto del diario 'Sport', de Barcelona. Y agrega: “Lejos, muy lejos, queda aquella época en que los jugadores de élite ‘parecían’ seres humanos. Con sus grandezas y sus miserias. Eran cercanos. Podías hablar con ellos. Incluso eran accesibles para los aficionados. Ahora resulta imposible tener una conversación con un 'crack' si no es a través de una entrevista pactada con su representante, su abogado, su asesor fiscal, su 'community manager' y su asesor personal. Los futbolistas se han alejado de la realidad. Posiblemente, por culpa de todos. Y son muy pocos los que todavía mantienen trato con los ‘mortales’. Los problemas de la sociedad no van con ellos. Hasta que una pandemia los pone a la altura de todos los seres humanos”. Coincidimos.



Hacia 1959, Garrincha ya era campeón del mundo y una estrella internacional —había deslumbrado en Suecia—, sin embargo, cobraba un salario apenas superior al de un empleado bancario. Seguía viviendo en su humilde casa de Pau Grande, una bucólica localidad montañosa a 53 kilómetros de Río. No tenía auto. Viajaba diariamente a entrenar en Botafogo en un tren de cercanías. Muchas veces, después de practicar, se iba con compañeros o amigos a tomar a algún bar y se le hacía la noche. La última formación a Petrópolis —su línea— salía a las doce y media de la noche, pero no paraba en el minúsculo pueblo. La ventaja que la popularidad le confería a Mané era que, cuando se aproximaba a la comarca, él iba hasta el primer vagón, asomaba la cabeza afuera y le pegaba un chiflido al maquinista (ya se conocían); este, magnánimo y contento, aflojaba la marcha y Garrincha se tiraba. Una vez en el andén, saludaba con un brazo. El ferroviario aceleraba de nuevo, satisfecho. Le había dado una mano al sujeto que los diarios llamaban 'Alegría do Povo'.



El 28 de noviembre de 1973, Independiente se coronó por primera vez campeón mundial de clubes al vencer a Juventus, en Roma, por 1 a 0. El gol, una joyita de Ricardo Bochini, un jovencito de 19 años, quien tras dos paredes con Bertoni se la cuchareó a Dino Zoff. Golazo. Revalorizado porque los once jugadores del equipo italiano eran internacionales, diez de ellos mundialistas. Le hicieron mil notas a Bochini, por radio y televisión. Volvió envuelto en un halo de héroe. Un cuadro idílico, cinematográfico. Sin embargo, el club le dio un modesto premio a cada uno por ser campeones: 200 dólares. No sería lo más desmoralizante. Cuando se hizo la noche, exhausto, debió volver a su realidad: vivía en la pensión del club, debajo de una de las tribunas del estadio. “Era una pensión precaria, muy elemental, vivíamos un montón de chicos del interior del país —dice el gran ídolo rojo—. Para colmo, esa noche hizo un calor infernal y teníamos un solo ventilador para todos. Tiramos los colchones en el piso y dormimos así. Al día siguiente lo comenté con Bertoni y me dijo ‘Venite a vivir a mi



casa, tenemos lugar, vas a comer y dormir bien’. Y fui. Estuve casi dos años viviendo con los Bertoni, empecé a comer comida de casa. La madre cocinaba unas milanesas buenísimas”.



Al igual que Pelé, Diego Maradona había debutado con 15 años en la Primera de Argentinos Juniors. Vivía en Villa Fiorito, un andurrial pobrísimo y lejano de la canchita de Argentinos. Al quinto partido ya tuvo una actuación deslumbrante ante San Lorenzo de Mar del Plata: dos goles fantásticos y dos tiros en los palos. Dentro de la humildad que vivía Argentinos en esa época, los directivos hicieron un esfuerzo, le alquilaron una casa —normal— en La Paternal, el barrio donde está el club, y le dieron un auto para movilidad de la familia: un Ford Taunus usado, que para los Maradona semejaba un Rolls Royce. Con los goles de Diego, Argentinos empezó a ganar seguido, y con los triunfos llegaban los premios. Empezaba a verse el progreso en la casa del Pelusa y él, en la gloria, dibujaba obras maestras en el poceado rectángulo de Juan Agustín García y Boyacá.



No ganaban millones, eran felices y verificables, no los ídolos etéreos del presente. El dinero en escalas tifonescas no había corrompido sus sueños



JORGE BARRAZA