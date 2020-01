La Libertadores necesita más protagonismo de los clubes colombianos

Se cumplen diecinueve años de que un club no repite título en Copa Libertadores. El último fue Boca Juniors en 2000 y 2001 (ambos ganados en definición por penales). Era el Boca de Bianchi. Desde entonces, se han dado 18 campeones distintos. ¿La razón…? Simple: equipo que llega al éxito un año queda desarmado al siguiente. En algunos casos, los clubes no saben retener a las figuras por falta de ingenio, en otros directamente no pueden, no tienen cómo competir contra el poderío económico europeo o asiático, incluso de América del Norte (México, EE. UU.). También porque los futbolistas quieren irse sí o sí.

Sudamérica vive en sempiternas crisis, y el éxodo de talentos es cada vez más cruel y se da cada vez más temprano. Buen ejemplo son los casos de Vinicius, del Flamengo, y Rodrygo, del Santos; pasaron ambos al Real Madrid al día siguiente de cumplir 18 años. Estaban fichados desde mucho antes, pero por la normativa Fifa no podían jugar en la Liga española sin tener los 18. Acaba de sumárseles Reinier, también del Fla, cuyo pase se anunció oficialmente el lunes anterior, un día después de alcanzar los 18. Solo el Real Madrid tiene 8 jugadores sudamericanos: los brasileños Marcelo, Casemiro, Vinicius, Militão, Rodrygo y Reinier, James Rodríguez y el uruguayo Valverde. Algo similar acontece en el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, todos. Y lo mismo en otros países. Los buenos se van. Esta es la sencilla razón por la cual nos quedan estas Libertadores esqueléticas de figuras. Y de ello se desprende el discreto nivel de juego.



Se aumentan los premios a los participantes, se intenta conferirle más jerarquía a la puesta en escena, al marco externo —muy ponderable—, pero la gracia, la emoción y el sabor de un partido los ponen los cracs. Y no están.



El martes último, con un juego de casi nula atracción (Carabobo FC-Universitario, en Venezuela) se puso en marcha la edición 61.ª de la legendaria Copa, que tiene como mejores credenciales su tradición y la pasión que despertaba en los hinchas. El choque número 1 de 155. ¿Cuántos realmente interesarán…? La final, las semifinales, los cuartos… Eso para los aficionados neutrales, al hincha de su club sí lo moviliza, desde luego.



Las perspectivas son idénticas a los últimos años: brasileños y argentinos ultrafavoritos, o sea, la misma canción, y con el disco rayado. Candidatos por cuestiones de cupos, por poderío, por presupuesto. Los demás, a ver qué pasa, si se pesca algo. Brasil tendrá 8 representantes, el doble que Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Ecuador tiene 5). Y siete de esos brasileños han sido campeones: Flamengo, Santos, Palmeiras, Gremio, São Paulo, Inter, Corinthians. Temible. En principio, la contra real para ellos, como siempre, serían Boca y River. Estos, pese a su enorme popularidad y nivel de ingresos, comienzan a verse apretados por la situación económica argentina, y la suba del dólar, que complica contratar extranjeros o mantener los que ya tienen. Un ejemplo es el exquisito Juan Fernando Quintero, quien podría irse al Ajax. Boca no ha podido darle incorporaciones a su nuevo técnico, Miguel Ángel Russo.



Al día siguiente de Carabobo y la U, Barcelona de Ecuador venció a Progreso, de Uruguay, 2 a 0. El exarquero Leonel Rocco, DT de Progreso, dijo que el sueldo de un jugador de Barcelona es igual a todo el presupuesto del plantel de Progreso (65.000 dólares mensuales). No tan así. Sin embargo, quiso expresar las abismales diferencias económicas entre uno y otro. Hay tres elementos, muy importantes, por cierto, que no dependen del dinero: la preparación, la actitud y la mística que un entrenador puede imprimirle a su tropa. Pero la calidad y la jerarquía son intransferibles, y van donde está el dinero. Así es a nivel de clubes. Salvo una agradable revelación como Independiente del Valle, como fue el Once Caldas en su momento, es difícil que el título recale en otras manos que las de brasileños y argentinos. Flamengo tiene un plantel amplísimo, y si logra blindar a Gabigol y Bruno Henrique, volverá a estar en la pelea. Son la fábrica de goles. Como decía Juan Ramón Carrasco, “en fútbol, lo más difícil es hacer gol, todo lo demás se puede arreglar”. Adicional a ello, el 'rubronegro' ya no tendrá la presión de los 38 años sin títulos; viene con el envión. Y los 30 millones de euros recibidos del Madrid por Reinier le sirven para mantener al grupo campeón en 2019. Aparte, los ingresos normales de los clubes brasileños son muy superiores a los del resto del continente.



Los clubes uruguayos, antiguamente protagonistas estelares de la Libertadores, llevan 32 años sin ganarla. Se entiende, Uruguay es un mercado minúsculo, solamente Flamengo tiene 33 millones de hinchas, once o doce veces más que los habitantes de la patria de Obdulio Varela. No es fácil luchar contra ese coloso.



Hemos nombrado a Progreso, entidad de una modestia espartana; en el campeonato uruguayo, el plantel no concentraba por escasez de recursos. Su presidente, Fabián Canobbio, priorizó cumplir con los sueldos en lugar de pagar un hotel. Incluso no entrenaban en doble turno para evitar los gastos del almuerzo. Canobbio es aquel fino mediapunta que vimos en Peñarol del 2001 al 2003 y luego tuvo larga campaña en el Valencia, Celta de Vigo, Valladolid. Surgido de las filas del mismo Progreso, es un presidente todoterreno, ayuda en todas las tareas del club, hasta en el mantenimiento del campo. En una nota reciente del diario 'El Observador' apareció en una foto rastrillando el pasto de la cancha junto al canchero del club, típica postal de la modestia de tantos cuadritos uruguayos. Por su empeño resultó elegido el dirigente del año 2019 en Uruguay.



Es simpático, conmovedor, pero ¿cómo podría Progreso darles un susto a los grandes del continente…? Y cada año hay más ‘Progresos’… “En la cancha son once contra once”, suena romántico, pero en este caso carece de realismo.



Para volver a encantar, la Copa necesita competencia, paridad. Por dimensión de país, poderío económico, población, cantidad de clubes grandes, tradición futbolística, Colombia debiera dar un paso al frente y ser la cuña que se meta entre brasileños y argentinos a discutirles los títulos. Sin embargo, Pablo Romero, de EL TIEMPO, reveló ayer un informe pormenorizado del torneo colombiano diciendo que “la Liga de este 2020 estará marcada por su recesión económica”. Anticipo de que no armarán planteles estelares. ¿Cómo competirles a aquellos gigantes…? Nacional se coronó en 2016 con una nómina de primerísima y un entrenador de alto nivel como Reinaldo Rueda. Por eso llegó a los laureles.



Hay, sí, una buena noticia: este año vuelve América, fuerte animador en otros tiempos.



JORGE BARRAZA