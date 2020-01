Inglaterra manda por clubes; Brasil, por jugadores

Inglaterra domina el fútbol mundial a nivel de clubes, Brasil sigue siendo la máxima referencia en el rubro jugadores, y Messi prolonga su larguísimo reinado. Es la triple lectura que deja ‘Los 100 mejores jugadores del mundo en 2019’, la excelente votación que realiza los fines de año el periódico inglés ‘The Guardian’ desde 2012.

Un jurado de 239 miembros de 63 países, gente de prestigio, eligió para el ‘Guardian’ la centena más destacada de valores del planeta fútbol en el año que se despidió para siempre. Zico, Paulo Roberto Falcão, Javier Zanetti, Dimitar Berbatov, Alberto Zaccheroni, Fatih Terim, Julio César Uribe y Nuno Gomes son algunos de los calificados miembros del panel de electores, que fue liderado por 23 futbolistas y exfutbolistas internacionales, 6 entrenadores y 210 periodistas de medios importantes del periodismo mundial. Y, aparte, están detrás el sello de ‘The Guardian’, su independencia y reputación.



‘France Football’ creó el Balón de Oro, esa joya que mantiene desde 1956, la cual es el máximo activo de la revista; en España destacan los premios Marca y AS, que entregan anualmente ambas publicaciones; ‘El País’ de Montevideo proclama desde 1986 el Rey de América. La telefónica Claro organiza en Ecuador el Bichito del Fútbol, que premia a los destacados de cada temporada. Los medios, sobre todo, también asociaciones y empresas, buscan asociarse a este fenómeno descomunal de la pelota con diferentes iniciativas. Otorga prestigio, visibilidad y repercusión. ‘The Guardian’ comenzó en 2012 con los 100 mejores del año. Y tiene mayor resonancia cada año.



Se puede disentir en la ausencia de una figura o la presencia de otra, que algún nombre esté en un puesto demasiado bajo o exageradamente alto; sin embargo, es imposible no coincidir en la monumentalidad y seriedad del emprendimiento. Convocar a 239 expertos de 63 países y procesar luego 9.560 votos es tarea sudorosa.



Para no enumerar cien nombres digamos que los diez primeros son: 1) Messi, 2) Van Dijk, 3) Mané, 4) Cristiano Ronaldo, 5) Salah, 6) Mbappé, 7) Lewandowski, 8) Sterling, 9) Alisson y 10) De Jong. La lista completa se puede ver en: //bit.ly/34Linhm. No obstante ser un reconocimiento individual, el ordenamiento resalta aspectos colectivos interesantes. Ejemplo: 37 de los 100 escogidos actúan en la Liga Premier inglesa, confirmando su excelencia y atractivo y que, al menos en 2019, le arrebató el protagonismo a la española, durante una década la número uno. El suceso de la final de la Copa de Europa entre dos ingleses —Liverpool vs. Tottenham— inclinó las preferencias hacia los actores de la Premier. En la estelar nómina figuran 10 jugadores del Liverpool (Van Dijk, Mané, Salah, Alisson, Firmino, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Robertson, Henderson y Fabinho) y 6 del Tottenham (Harry Kane, Eriksen, Dele Alli, Son, Lloris y Lucas Moura). Sin embargo, ambos fueron superados por el Manchester City, que tuvo 11 seleccionados. También hay del Chelsea, del Manchester United, el Arsenal, Leicester y hasta un goleador finlandés del Norwich: Teemu Pukki.



La Liga Española es la segunda con más jugadores en la lista: 20. Nueve son del Barcelona, 7 del Real Madrid, 3 del Atlético y 1 del Villarreal (Santi Cazorla). Luego se encolumnan Italia (14), Francia (10, pero nueve son de un mismo club, el PSG), 9 de Alemania y, lo curioso, también reconfortante, 4 son de clubes brasileños: Bruno Henrique y Gabigol de Flamengo, Everton de Gremio y Dani Alves del São Paulo.



Otra satisfacción es que 29 de los 100 son suramericanos, alto porcentaje. De ellos, 18 son brasileños, reafirmando la calidad siempre excelsa de los hermanitos de Pelé. Y no están figuras jóvenes como Rodrygo y Vinicius, que recién empiezan en Europa. Brasil siempre saca la cara por Suramérica; ya no juegan los monstruos de antes, pero siempre producen calidad. Lo raro es que, entre brasileños, encabece un arquero: Alisson es el 8.° y luego vienen Firmino (11.°), Neymar (31.°), Fabinho (34.°), Ederson (40.°), Gabigol (52.°), Dani Alves (57°), Fernandinho (58.°), Casemiro (61.°), Jorginho (62.°), Bruno Henrique (66.°), Lucas Moura (67.°), Thiago Silva (68.°), Marquinhos (71.°), Gabriel Jesús (75.°), Arthur (77.°), Everton (92.°) y Coutinho (100.°). Esta es una buena explicación de por qué Brasil, entre otras cosas, es amplio favorito para ganar la eliminatoria próxima. El fútbol tiene algo de ilógico, de imponderable; no obstante, cuando un país cuenta con 18 de los 100 mejores y otros ninguno…



Luego se contabilizan 12 franceses, 9 ingleses, 7 alemanes, 7 holandeses, 7 españoles y 6 argentinos. La particularidad de los argentinos es que 5 de ellos figuran en los primeros cincuenta puestos: Messi (1.°), Agüero (13.°), Di María (39.°), Dybala (42.°), Lautaro Martínez (47.°) e Icardi (60.°). Suramérica está representada también por 4 uruguayos (Suárez 26.°, Cavani 56.°, José Giménez 83.° y Godín 85.°). Colombia es el cuarto país de nuestra región con un representante: Duván Zapata (64.°). No figuran otros suramericanos renombrados, pero en baja forma, como James Rodríguez, Falcao o Alexis Sánchez. Tampoco Arturo Vidal, a quien no le va mal en el Barcelona, aunque no es titular fijo. Ni Paolo Guerrero.



Caso remarcable es el de Holanda, siempre un semillero excepcional. Con un plus: procrea futbolistas con estilo. También Bélgica y Portugal, con cuatro representantes cada uno; es meritorio. Los tres son países pequeños y, sin embargo, muy fuertes en este oficio de la redonda.



Pequeñas disidencias: creemos que Rashford (72.°), Gabriel Jesús (75.°), Piqué (82.°) y Hakimi Achraf (90.°) pudieron estar colocados más arriba. También pensamos que entre los 100 pudo estar Nico Tagliafico, quien tuvo un año excepcional en el Ajax y en la selección Argentina, pero es un jugador con prensa cero. Que Pogba figure en el puesto 55 tampoco se entiende. Lo comentábamos en Twitter viendo la final del Mundial de Clubes: si Pogba está cotizado en 160 millones de euros, ¿cuánto vale Gerson, el notable centro medio del Flamengo? Pero son matices, gustos personales. La elección es brillante y está hecha por personas que saben. Flamengo demostró que está a la altura del campeón europeo, no fue ni un centímetro menos. Ojalá su dignísima participación en Catar sea el comienzo de un resurgimiento continental.



Es la octava edición de ‘Los 100 mejores’ de ‘The Guardian’ y la quinta vez que se impone Messi, contra dos de Cristiano Ronaldo y una de Luka Modric. Messi fue otras dos veces segundo y una, tercero; nunca bajó del podio. Su vigencia es asombrosa. Finalizó 2019 con 50 goles. En los últimos diez años marcó 60, 59, 91, 45, 58, 52, 59, 54, 51 y 50. Lo cual es estratosférico, pero lo agiganta el hecho de que arranca las jugadas bien de atrás, al lado de Busquets, en la media cancha. ¡Y la calidad con que hace todo! Si convirtió 50, al menos debe haber preparado otros cien. Todos hacen goles con él orquestando juego.



Sid Lowe, columnista de ‘The Guardian’, explicó este predominio: “¿Qué hizo Messi en 2019? Simple, que lo ‘extraterrestre’ pareciera ordinario”.



JORGE BARRAZA