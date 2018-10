Fantasmas gloriosos siguen habitando en Sarriá

Dice: ‘Jardines del Campo de Sarriá’. Es apenas un letrero verde de chapa, no muy grande, con letras blancas escrito en catalán, que casi nadie lee. O que a nadie le importa. La leyenda prosigue: ‘Estos terrenos acogieron el estadio de fútbol de Sarriá del Real Club Deportivo Espanyol de 1923 a 1997’. Allí, en uno de los tres barrios más elegantes de Barcelona (que no es poco) y uno de los cinco más caros de España, tuvo su leonera el segundo equipo de fútbol más tradicional de Cataluña, el menos querido, acérrimo rival del Barça.

Lo que fue el mítico estadio de Sarriá es hoy un suntuoso complejo habitacional. En el centro, en el rectángulo que era el campo de juego de tantas jornadas históricas, hay una plaza encantadora y silenciosa. Donde se levantaban las gradas, se erige una decena de edificios de categoría, acorde a la zona. El barrio y el escenario tomaron el nombre de Sarriá, la avenida que pasa por detrás de donde se ubicaba una de las tribunas.



Para 1996, el Espanyol estaba sumido en un océano de deudas y sus dueños decidieron vender el excepcional predio, mudarse a un sitio más alejado y recomponer las finanzas. Cerró definitivamente sus puertas el 21 de junio de 1997 con una victoria por 3-2 ante el Valencia. Luego fue inquilino durante doce años del estadio Olímpico de Montjuic, logró recuperarse y hoy tiene un estadio espléndido, que en 2010 mereció el Stadium Business Award, como mejor instalación deportiva mundial del año. Está en el distrito de Cornellá, a menos de diez kilómetros del anterior, y es notoriamente más moderno, pero aún persiste en sus hinchas veteranos la nostalgia por Sarriá. Allí pasó 74 años el Espanyol, mechando alegrías y sinsabores, escribiendo su biografía en lápiz, a la sombra del gigantesco FC Barcelona, con su propio sentir, acusado de ser el cuadro monárquico en una comunidad que fue bastión republicano.



Allí, en el campo de Sarriá, saltó al césped el día de la inauguración en 1923 el ‘Divino’ Zamora, la figura cumbre de la divisa albiazul y un prócer del fútbol español. Quince años tenía Ricardo Zamora cuando lo echaron al césped con los grandes. Y descolló. Ya había sido una luminaria en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, en los que España fue finalista. El Divino fue una leyenda con piernas, pero sobre todo con manos. Cuentan que sus reflejos eran tan sensacionales que las multitudes se daban cita para verlo a él, no a los goleadores. El Espanyol fue invitado a una gira internacional por América en 1926 solo por su presencia. Ese año, la revista ‘El Gráfico’ le dedicó su tapa, siempre consagratoria. Es historia el partido contra el combinado rosarino en cancha de Newell’s. Rosario venció 3-0 y entró en la leyenda un gol del ‘Petiso’ Miguel al Divino (así le decían por su don para atajar y porque era un hombre muy apuesto).



Después del gol, Zamora le gritaba a sus zagueros “¡Cuiden al pequeñín, al pequeñín…!”.



En su atrevimiento, el Divino patentó la zamorana, una tapada en la cual, cuando le pateaban, en lugar de retener el balón, lo rechazaba con el antebrazo en demostración de superioridad. La gente lo celebraba. Es de agradecer que la única calle que bordea los jardines actuales se llame Ricardo Zamora, lo mismo que una pequeña placita. Y un redondel de cemento en el piso, simulando una pelota, con su nombre.



Ese campo de Sarriá que nos envolvió de melancolía fue teatro, en 1951, del 6 a 0 del Espanyol al Barcelona, la mayor goleada del clásico catalán. Y fue el recinto donde se cambió domingo por medio Alfredo Di Stéfano los dos últimos años de su carrera. “Fui muy feliz allí”, reconoció muchas veces. Había recibido una oferta del Celtic de Glasgow, pero la rechazó por el Espanyol. “No sabía inglés, en Escocia hace frío y siempre me gustó Barcelona”, se justificó. Se había marchado del Madrid por una pelea con Bernabéu y le tocó recibir a sus excompañeros blancos. Alfredo compartió el ataque con Kubala, que disparó sus cartuchos postreros con la camiseta azul y blanca a rayas del Espanyol.



Sarriá sin Sarriá. Fuimos al barrio que ya no vibra los domingos con aquella gritería. Nadie imaginaría que en ese sitio tan refinado hasta no hace mucho había un estadio de fútbol. Los que sí lo saben son los parroquianos del bar Sarriá 82, que está justo enfrente. Entramos. Hablamos con Francesc, un ‘habitué’ de todos los días, que tantas veces subió esas escaleras y gritó goles. “Se vendió todo, el estadio y el campo auxiliar que estaba justo aquí enfrente. Aquí tuvimos el Mundial en 1982”, cuenta.



A menos de diez minutos de allí, el gigantesco Camp Nou albergó un grupo soso ganado por Polonia sobre Unión Soviética y Bélgica. Pero quedó grabada a fuego la serie jugada en Sarriá. Por causa del azar, le tocó al Espanyol ser sede del mejor grupo cuartofinalista de aquella Copa: la Italia de Bearzot, el Brasil de Telé Santana y la Argentina de Menotti jugaron allí su triangular. Argentina, con el mejor plantel de toda su historia, perdió los dos partidos, aunque se recuerda siempre el 1-3 ante Brasil, cuando echaron a Maradona por un ominoso planchazo a Batista, que le había prodigado una marca pegajosa y dura. Y también por un golazo excepcional de Eder, de tiro libre con tres dedos, a un ángulo alto de Fillol. Fue ahí donde Paolo Rossi le clavó los tres puñales a aquel legendario Brasil para eliminarlo y pasar a la final, en uno de los choques más espectaculares que registre la Copa del Mundo: Italia 3 - Brasil 2. Con el empate, Brasil clasificaba, pero fue generoso al extremo, confiaba en su exquisita capacidad, y la astucia italiana se lo cobró caro. Allí se convenció Italia que estaba para campeón.



Si Paolo volviera al escenario de su mayor gloria, encontraría un banco de madera, y en él, tal vez, un jubilado leyendo ‘La Vanguardia’. Un perro hace sus cositas donde Falcão, Sócrates, Zico y Eder dibujaron figuras geométricas con su ‘jogo bonito’.



Es indigno que el Espanyol no haya dejado allí testimonio de sus 74 años de vecino ilustre. Ni una placa evoca sus venturas. De verdad, hereje con su propia historia. Los menores de 25 años ni saben que están pisando suelo ilustre.



Francesc es del barrio. Recuerda que vio los tres partidos del Mundial que se jugaron allí, en Sarriá. Toma café todas las mañanas en el bar de enfrente y mira la plaza. A veces, dice, le parece escuchar gritos, ver el público llegar… Y le entra una pesadumbre. Como el día que empezaron a derrumbarlo… Eso fue fuerte, mejor no recordarlo y seguir. “Otro cortado, Sergi…”



