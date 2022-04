Entraron los cinco mejores

El sorteo del Mundial sepultó el final de la eliminatoria; sin embargo, aún es tiempo de balance. Apenas van seis días desde la caída del telón, todavía se festejan las clasificaciones y duelen las eliminaciones. Está todo fresco.

Justicia. Más allá de ‘aquel gol fallado’ o ‘ese penal que no cobró el referí’, pasaron el corte los cinco mejores. Ninguno de los que se quedaron en el camino puede reclamar nada.



Decepción. Gigante, la de Colombia, que se quedó afuera. ¿El principal problema de su desolación? Haber pensado de antemano, prácticamente el país entero, que el boleto a Catar era un hecho, que parecía insólito no conseguirlo. El argumento de la calidad de los jugadores no pudo ser sostenido justamente por los mismos jugadores. No dieron la talla. La sobreestimación de capacidades propias generó una altísima expectativa y esto agrandó el desencanto. Se partió de un preconcepto erróneo: de que tenía mejor plantel que muchos otros. Colombia posee buen material, aunque no superior al de Brasil, Argentina y Uruguay y, nombre más, nombre menos, está parejo con Chile, Paraguay y Ecuador. En ese contexto, alcanzaban el objetivo quienes hicieran mejor las cosas. Hubo cinco que lo hicieron mejor.



Mala mar. Desde el arranque fue un proceso torcido, que nunca se enderezó. Queiroz chocó el auto, Rueda no lo pudo arreglar, los protagonistas nunca salvaron la situación y de entrada hubo un mal ambiente en torno a la Selección Colombia. El hecho de haber quedado a un punto de Perú, el quinto, genera mayor desilusión. La pregunta es si este mismo grupo de futbolistas, con Pékerman dirigiendo, hubiese sumado 24 y no 23. No hay forma de corroborarlo, pero no tenemos dudas de que hubiese sacado más provecho. Solo por su excelente manejo de vestuario y su relación amistosa con el grupo.



Mérito. El de Brasil y Argentina de terminar invictos una eliminatoria difícil y agotadora como la sudamericana. Con un partido menos que el resto, el cuadro de Tite logró 45 puntos, con 88,23 por ciento de rendimiento. Descomunal. Además, marcó 40 goles y recibió 5. ¡Cinco en 17 encuentros! Imposible pedir mayor eficiencia. Argentina presenta números menos contundentes, no obstante, lo hizo bien: 39 puntos con un cotejo sin resolver (el suspendido ante Brasil). Nunca se había registrado un invicto desde que se disputa a todos contra todos. Esta vez se dieron dos juntos.



Equipo de autor. Este Perú de Gallese, Advíncula, Zambrano, Trauco, Tapia, Yotún, Cueva, Carrillo, Édison Flores es una obra maestra de Ricardo Gareca, de cómo hizo un aprovechamiento integral de una camada caserita y está cerca de llevarla a un segundo mundial consecutivo. Si Klopp, Guardiola, Tuchel, Simeone vieran cómo funciona Perú con los elementos que tiene, aplaudirían de pie. No pudo contar con un Chumpitaz, un Cubillas, un Sotil, un Cueto, un Velásquez, un Barbadillo, un Julio César Uribe, ni siquiera con Solano o el Chorri Palacios, los últimos próceres, pero les dio valor agregado a los elementos que encontró, les inculcó un libreto, los convenció. Es colosal lo que hizo. Se le viene la estatua. Y no encima.



Remontada. Impresionante. Al cabo de la fecha 12, Perú iba noveno con solo 11 puntos. Entonces Gareca señaló en conferencia de prensa: “Estoy seguro de que llegaremos al último partido con posibilidades de pelear la clasificación”. Se dio. En las últimas seis jornadas, Perú consiguió 13 puntos, Colombia 7 y Chile 6.



Giro radical. Uruguay venía de un empate y cuatro derrotas consecutivas con Tabárez, asumió Diego Alonso y, sin tiempo para ensayos, ganó los cuatro siguientes. Incluso con un fútbol más ofensivo, de mejor trato de balón. Sorprendente. Esto demuestra una vez más, y hay mil ejemplos, que cambiar a tiempo puede resultar positivo.



‘Made in’ Europa. Dos de las más notables revelaciones de la competición fueron europeos, hallados bajo las piedras: Ben Brereton, el inglés que actúa para Chile, un tanque con habilidad y gol, y Gianluca Lapadula, el italiano que reemplazó e hizo olvidar a Paolo Guerrero en Perú, un ‘9’ que sabe con la pelota, gran cabeceador y astuto para moverse entre los zagueros. Grandísimo aporte el de ambos. Dada la reducida aparición de nuevos talentos en Sudamérica, la onda es buscar en Europa o América del Norte valores que cumplan la ley de consanguinidad, como los nombrados. Brereton y Lapadula tienen madre chilena y peruana, respectivamente.



Memes. El continente entero pareció ensañarse con la eliminación de Chile, que quedó muy lejos, con apenas 19 puntos en la tabla. Una lluvia de memes burlándose de la Roja y de sus más emblemáticas figuras inundó las redes sociales. Esta eliminatoria marca el telón definitivo para la generación dorada (Vidal, Alexis, Medel, Bravo, Isla, Aránguiz, Eduardo Vargas…), por la avanzada edad y porque por dos años y monedas no habrá actividad oficial de selecciones. El lapidario balance de Gary Medel: “Es un fracaso grande no ir al Mundial”. No hubo recambio, apenas encontraron a Brereton a la vuelta de una esquina. “La Roja no sabe a qué juega”, condenó Gonzalo Jara, exdorado.



Renovación. El fracaso de Colombia, Chile y Paraguay exige que los tres hagan una catarsis. Muchos futbolistas saldrán de sus selecciones y deberán llegar nombres nuevos. Varios por edad, otros por rendimiento. Lo inquietante es que las cinco selecciones que no acudan al Mundial estarán demasiado tiempo sin competición oficial. Desde fin de marzo hasta junio-julio de 2024, cuando llegue la próxima Copa América, no habrá otros torneos, solo la posibilidad de realizar amistosos.



Apasionante. Pese a la pandemia que la paralizó en un momento y a que Sudamérica no está hoy en la cima del mundo, la eliminatoria resultó atrapante, emotiva, multitudinaria y difícil para todos. Lástima el VAR y muchos arbitrajes polémicos. Pero también a eso se sobrepuso. Y gustó.



Magia. Se disputaba la última fecha de la eliminatoria para Rusia 2018. Perú llevaba 36 años sin clasificar a un Mundial, se jugaba la vida por un cupo en el estadio Nacional frente a Colombia y el psicoanalista Julio Hevia dijo en el diario ‘El Comercio’: “Durante noventa minutos todos nos sentimos peruanos”. A su vez, el doctor Dennis Vargas Marín, decano de la Universidad César Vallejo, de Lima, señaló algo parecido: “Este partido lo jugamos los 33 millones de peruanos”. Así fue, estaban todos juntos en esa empresa. Y lograron el boleto a Rusia 2018. Eso mismo se vio en esta ocasión cuando vencieron a Paraguay. Y en las tribunas del Monumental de Barcelona en el Ecuador-Argentina, con 65.000 personas: esta selección unió al Ecuador, aunque fuera por momentos, por días. Es el fenómeno del fútbol, su asombroso poder de aglutinamiento, de fabricar alegría, de dar sentido de pertenencia, de despertar orgullo. Cuando juega el equipo nacional no hay grietas ni diferencias políticas. Y si en Guayaquil había estadio para cien mil, cien mil iban. No existe otra actividad que logre semejante adhesión. ¿Deporte? Esto es mucho más maravilloso que eso.



