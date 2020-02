El fútbol se pone barbijo

“Un estadio vacío es un esqueleto de multitud”, escribió Mario Benedetti. Eso fueron los coliseos de Guangzhou, Shanghái, Pekín, Tianjin, Qingdao... Fantasmales todos, silenciosos, apenas el viento estaba conversador. Para este viernes 21 y sábado 22 estaba previsto el inicio de la temporada 2020 de la creciente Superliga de China de fútbol, cada vez más prestigiada de figuras. Pero el juego estuvo ausente. La Asociación China de Fútbol suspendió sin fecha de comienzo toda actividad debido al azote del coronavirus, que ya se ha cobrado casi 2.500 vidas, según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (ciudadanos chinos que llegan de allá duplican como mínimo esa cifra). Y suman 78.000 infectados más en 29 países. Espanta, incluso, la velocidad con que se propaga el virus.

Es una situación tan grave como atípica. “Tengo miedo, está terrible la situación en Wuhan”, confesó hace unos días al diario 'La Razón' de La Paz el delantero boliviano Marcelo Martins Moreno, quien seguro estará con su selección en la primera fecha de la eliminatoria, el 26 de marzo, frente a Brasil en Recife.



Martins milita en el Shijiazhuang Everbright, y desde hace un mes el equipo está en Abu Dabi. Los clubes tienen por costumbre realizar pretemporadas en el exterior antes del campeonato, esta vez directamente sacaron a los planteles del país y los llevaron a Catar, Emiratos Árabes, Australia, España. Allí permanecen, a la espera de señales indicadoras de las autoridades para retornar.



Martins envió a su familia a Brasil, pero igual reconoce estar atemorizado por la situación. Que además vive muy de cerca, pues antes de fichar por el Shijiazhuang jugó dos temporadas en el Wuhan Zall FC, de la ciudad donde se originó el brote del coronavirus. “Mis amigos y excompañeros que tengo en Wuhan me dicen que nunca pasaron por un momento tan dramático”, cuenta el fornido goleador, hijo de un brasileño que fue un día a jugar a Santa Cruz y se casó con una cruceña. “Está terrible la cuestión sanitaria en Wuhan, es allí donde se registran más casos de esta enfermedad. El Gobierno ha cerrado el aeropuerto y las carreteras, nadie puede salir a las calles, no hay circulación de autos. Lo que conocemos en el club es que se dispuso la cuarentena para solucionar este tema que está asustando y alarmando al mundo”, agrega.



“Ir cada día a un entrenamiento, sin saber cuándo se inicia la temporada y hacerlo después de hablar con la familia, que se encuentra en una situación complicada, sin tú poder hacer nada... Ellos me enseñan que son capaces de limpiar su cabeza y pensar que el fútbol puede ser su divertimento”, dice de sus jugadores el español José González, entrenador del Wuhan Zall. “Lo pasan mal. Intentamos hacer los entrenamientos lo más amenos posible. Lo que viven sus padres, mujeres o hijos, encerrados en sus casas, no lo controlamos. Intento que siempre sean positivos. Si los que están fueran transmiten pesadumbre, los de allí lo tienen más complicado. Son importantes aun estando tan lejos”, agrega.



En Wuhan, enorme ciudad de 11 millones de habitantes, casi no se nota presencia humana. Está blindada para no expandir más la letal enfermedad. Nadie entra ni sale. Está en la China central. Pero ya no se puede hablar de una epidemia de lugares remotos, vivimos en una aldea global, más de 12 millones de pasajeros se trasladan universalmente en 120.000 vuelos diarios; el coronavirus viaja en avión, en barco, en tren, en bus y llega a todas partes. Arribó a Europa, pegó fuerte en Italia y ya tocó al fútbol: ayer no se disputaron cuatro partidos de primera división: Torino-Parma, Inter-Sampdoria, Atalanta (donde juegan Muriel y Zapata)-Sassuolo y Verona-Cagliari. Y ojo a la Champions: Barcelona es esperado hoy en Nápoles bajo extremas medidas de seguridad, pues jugará allí mañana en la Liga de Campeones frente al equipo partenopeo.



Aún no se sabe bien la razón, pero Italia es el principal foco europeo, con una alarmante cantidad de infectados. Ya suman 132 internados más dos muertos. El peligro, y sobre todo el pánico es tal que el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, tras la reunión del Consejo de Ministros, decidió medidas drásticas para aislar el virus. Cuarentena total en los lugares donde se presentaron más cantidad de casos (el norte del país), inmovilidad absoluta de la población con amenaza de sanciones penales si la violan. Lombardía, Véneto, Piamonte, Emilia Romaña y Lazio son las cinco regiones más afectadas. Las tres primeras han cerrado todos los centros educativos, desde primarios hasta universitarios, cines, museos, teatros; Venecia canceló el carnaval. Medidas dolorosas.



El fútbol no podía escapar a esta realidad. Todos los torneos, desde infantiles, han sido paralizados. Si en lugar de Nápoles-Barcelona hubiese sido Juventus-Barcelona se habría postergado por la pandemia, dado que Turín, capital del Piamonte, está comprendida entre las zonas de riesgo. A diferencia de otras industrias, el fútbol moviliza semanalmente a cientos de millones de personas que viajan, se encuentran, comparten. Es un posible factor de contagio importante. Si esto se expandiera, podría ser catastrófico para la actividad, tanto como lo es para el turismo, que engloba hotelería, gastronomía, aviación, cruceros, traslados, etcéteras varios.



Si el coronavirus atravesara otras fronteras, el desastre deportivo y económico podría aumentar. Quedarían suspendidos sin fecha partidos de Champions, torneos sin resolución, estadios despoblados... Y a los profesionales habría que seguir pagándoles contratos fabulosos.



Esta calamitosa situación comenzó en diciembre y, lejos de apaciguarse, se viralizó cada vez más. No existe una vacuna todavía. Si no se encuentra con cierta prontitud un antídoto, el fútbol estará en problemas. Desde luego, lo más importante es la vida humana, la pelota puede esperar, no obstante ser el tema que nos ocupa.



Si se obligara a suspender el choque Juventus-Lyon del 17 de marzo próximo en la Liga de Campeones, u otro cualquiera de los programados, la situación desencadenaría consecuencias imprevisibles. Se podría llegar a posponer la competencia, o directamente cancelarla. Incluso las ligas de cada país, como en este caso la italiana, quedarían truncas y no se sabría quiénes ganan el título, quiénes descienden, cuáles clasifican a los siguientes torneos continentales. No habría resolución para cientos de casos ni tiempo para arreglarlo. La misma prensa deportiva sufriría un golpe terrible. No estamos siendo apocalípticos, hasta el sábado no se pensaba en la suspensión de los partidos del calcio y, desde luego, el fútbol debe someterse a cualquier disposición gubernamental en salvaguarda de la salud de los pueblos.



Cuando se descubrió el sida, el fútbol tuvo una preocupación, había un riesgo de contagio entre los protagonistas, pero era microscópico en relación con esto, y estaba referido a los jugadores exclusivamente por si se lastimaban y se mezclaba sangre. Este es un caso infinitamente más inquietante. Y ya llegó, obligó a suspender partidos. Lo que viene es impredecible.



JORGE BARRAZA