¿Y los demás campeonatos para qué se juegan?

‘Four Four Two’, revista inglesa muy afecta a los ránking, difundió el pasado martes la lista de sus 100 mejores futbolistas de todos los tiempos. Ya la había elaborado hace algunos años y el resultado había sido: 1. Maradona, 2. Messi, 3. Pelé. Ahora hubo cambios: 1. Messi, 2. Maradona, 3. Cristiano Ronaldo, 4. Pelé. Los siguen 5. Zidane, 6- Cruyff, 7. George Best, 8. Beckenbauer, 9. Puskas y 10. Ronaldo Nazario.

La publicación, cuya tirada es de 90.000 ejemplares mensuales, señala que su ordenamiento está basado “en la influencia que tuvieron en su era en particular, los que más recuerdos dejaron y los que más asombraron con su talento y sus logros”. Habla de talento primero y de logros después. No obstante, no valoraremos el puesto en que han sido ubicados los cien cracs. El aspecto notable de la elección es que, de los diez primeros, cinco no fueron campeones mundiales: Puskas, Best, Cruyff, Cristiano y Messi. Y está bien.



Un genio no puede ser analizado únicamente en virtud de si le fue bien o no en un Mundial, dado que obtenerlo es un mérito colectivo, el fútbol no es el tenis, se juega con once. Di Stéfano está catalogado como el primer futbolista moderno, pionero de la polifuncionalidad, iluminó toda una época del fútbol, fue un Dios en Europa y no pudo siquiera jugar un Mundial. Primero, Argentina se autoexcluyó de los torneos de 1950 y 1954, luego Alfredo no clasificó con España para 1958 y, cuando la Roja lo incluyó para Chile 62 una enfermedad hepática lo dejó fuera una semana antes del inicio. ¿Es La Saeta menos jugador de lo que fue por no disputar una Copa?

Haaland posiblemente nunca levante la dorada y maciza estatuilla, defiende a la modesta Noruega. Todos sabemos que para ser campeón se necesita integrar un equipo poderoso y tener un sagaz entrenador. Y, aun así, tener la fortuna de que todo suceda maravillosamente entre junio y julio de un año mundialista (esta vez entre noviembre y diciembre). Que nadie se lesione, que no se desuna el grupo, que toque la llave más accesible, que la pelota pegue en el palo y entre… muchos factores y hartos imponderables. No siempre se da.

Hay una sobrevaloración exagerada del tema de los Mundiales como si fuera la única competencia existente. ¿Y los demás campeonatos para qué se juegan? Di Stéfano, Puskas, Gento, Kubala, Gianni Rivera, Sívori, Eusebio, Spencer, George Best, Zico, Teófilo Cubillas, Cruyff, Maldini, Baggio, Falcao, Sócrates, Junior, Platini, Gullit, Van Basten, Michael Laudrup, Rummenigge, Hugo Sánchez, Valderrama, Batistuta, Butragueño, Cantona, Ryan Giggs, Dennis Bergkamp, Ibrahimovic, Beckham, Rooney, Neymar, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, Modric, Hazard, Lewandowski y decenas más no obtuvieron el laurel mundialista y fueron o son excepcionales jugadores.

Un usuario de Twitter mensajeó diciendo que Messi nunca llegaría al nivel de Maradona o Pelé porque no había sido campeón mundial. Una estulticia. El título enriquece el palmarés, mas no eleva el nivel. Respondimos que, con ese criterio, Dembelé es mucho mejor que Benzema, porque fue campeón del mundo. Aunque Dembelé esté cinco escalones debajo de Karim. Y como Dembelé hay docenas que resultaron campeones y son figuras olvidables.



Desde luego, ganar el título es maravilloso, prestigia a quien lo consigue y le engalana el palmarés. Pero no lo convierte en mejor futbolista de lo que es, no es lo único que decide. No puede ser la exclusiva vara de medición. Determina el juego. Y muchos tienen ese galardón pese a no haber hecho un buen Mundial, incluso cometiendo errores o siendo suplentes.

El polaco-alemán Miroslav Klose tiene dos credenciales impecables: campeón del mundo y máximo artillero de los Mundiales por encima de Ronaldo Nazario. ¿Debería ser designado por ello el mejor futbolista de la historia…? No, a nadie se le ocurriría semejante desatino. Pocos se acuerdan de Klose, un buen goleador, fuerte, luchador, un tanque con oportunismo. En esa valoración de ‘Four Four Two’, el bueno de Klose no aparece entre los cien elegidos.

El Mundial también es suerte. Careca, extraordinario centrodelantero brasileño, delantero de clase, tipo Benzema, brillante con la pelota y en su asociación con la red, se desgarró una semana antes de comenzar España 82. Fue una desgracia doble: sin su categoría, Brasil y él se perdieron de coronarse. Lo reemplazó Serginho, un ropero voluntarioso, lejos de la calidad de Careca. En su antípoda, al margen de ser un atleta fabuloso, Pelé tuvo la fortuna inmensa de compartir equipo, en 1958 con Garrincha, Didí, Vavá, Zagallo, Zito, Nilton Santos, Gilmar, y en 1970 con Jairzinho, Gerson, Tostao, Rivelino, Clodoaldo, Carlos Alberto. Si en esa delantera del 70 en lugar de Pelé hubiesen estado Zico, Puskas, Di Stéfano, Messi o Luis Suárez, seguramente también hubiesen dado la vuelta olímpica.

“No sé si específicamente sea el Mundial como torneo lo que se sobrevalora en sí. Creo más bien que a la selección que se queda con el título de campeón del mundo sí se la sobrevalora, muchas veces —dice Ricardo Vasconcellos, editor de Deportes de El Universo con su agudísimo análisis habitual—. Hay un mérito enorme e innegable en lograr la corona, pero no siempre ese equipo es el mejor. Los que solo miden el valor de jugadores y selecciones por un título dirán que sí, que ese trofeo es el certificado de ser el mejor”.

Y agrega: “Pero, por ejemplo, la desabrida Francia que se proclamó en Rusia 2018, con Kylian Mbappé como 'estrella', un Usain Bolt con más manejo de balón que el velocista jamaiquino. Vamos a ver dónde lo termina poniendo el tiempo, ya que esa condición de máximo astro francés la tuvo antes Griezmann y vemos ahora lo que es. La selección de Deschamps no dejó un legado, un recuerdo, ni generó un respeto unánime como la Holanda de 1974, que no se adjudicó un Mundial. Una cosa es ganar el título, otra es ser el mejor”.

El Mundial es la cita de mayor repercusión universal porque integra a las 211 selecciones, y estas representan a una nación entera, no son simplemente un club. Los Mundiales nunca fueron muy brillantes, porque, pese a que están los equipos y jugadores más valiosos, no hay tiempo de trabajo para convertir una selección en un superequipo. Por juego, la Champions es más linda que los Mundiales.

“Marco Materazzi, Zinho, Mario Götze, Griezmann... ¿Son los mejores de algo porque ganaron un Mundial? —pregunta Vasconcellos—. Ser campeón del mundo eterniza, cuando se repasa una alineación, el resultado de una final, pero no garantiza ser un equipo inolvidable ni la mejor selección. Por ejemplo, la áspera selección de Brasil que ganó el Mundial de Estados Unidos 94, coronada sin hacer goles, ¿es la mejor de algo?”

JORGE BARRAZA

