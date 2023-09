Patriotas de eliminatorias

Es gracioso, también curioso. Por un lado, las eternas crisis que golpean a Sudamérica económica y políticamente, la violencia y la corrupción que campean alegremente en nuestras tierras, la delincuencia creciente, la grieta social entre distintas visiones ideológicas, los índices lamentables de pobreza e involución en tantos campos, lo que habla muy mal de nosotros como ciudadanos. Por el otro, el fervor que se vuelca en cada partido de eliminatoria. Los estadios se llenan, los nacionalismos se inflaman, los himnos se entonan apasionadamente, las manos en el pecho, el corazón galopando. Somos patriotas de primera… en el estadio.

¿Por qué nos apasiona tanto la eliminatoria cuando es un torneo que no otorga laureles, aunque sí da pasajes a ese orgullo que es ir al Mundial? ¿Por qué nos lleva a los extremos de la alegría total o el desconsuelo más cruel?

Ratificación. Las dos primeras fechas nos reafirman en que hay cinco pasajeros seguros hacia Estados Unidos, México y Canadá: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador. Para el sexto y séptimo asientos vemos a Paraguay o Venezuela. No es futurología, sino un análisis de la potencialidad de los equipos, los jugadores que poseen, sus técnicos, el arranque que tuvieron…

Líder. Argentina se está convirtiendo en un equipo de época. Registra una sola derrota en 49 partidos. El martes dio una exhibición en la altura de La Paz. Y sin Messi. La obra tiene un autor: Lionel Scaloni. Posee un manejo del grupo absolutamente excepcional, impropio de un individuo de 45 años. Nunca dramatiza una situación, no exagera en el triunfo, da un máster de liderazgo en cada decisión, en cada aparición pública. Sin haber ido a la universidad podría dar una clase magistral en la escuela de negocios de Harvard para futuros ejecutivos de empresas.

Calcado. En la eliminatoria pasada, Colombia también derrotó a Venezuela en el estreno e igualó con Chile en Santiago, como ahora, luego se derrumbó. ¿Qué puede pasar esta vez?

Tampoco derrocha gol, sin embargo, tiene mejores perspectivas para sostenerse con funcionamiento.

Prueba. La doble jornada que hundió a Colombia en la desconfianza y las dudas en el premundial anterior fue la de Uruguay (0-3) y Ecuador (1-6). ¿Estará esta selección de Lorenzo preparada para sumar ante dos rivales que siguen fuertísimos? Allí se verá mucho de cómo será el futuro amarillo.

Ilusión. La que genera el fantástico gol de John Jader Durán para el Aston Villa frente al Crystal Palace este domingo en Birmingham. No era por la eliminatoria, pero llena de entusiasmo en Colombia pensar que pueda repetir en la Selección.

Perdón. “Hay que pedirle perdón a la gente. Nos tiene que dar vergüenza, no podemos perder así”. De Gustavo Costas, DT de Bolivia, tras el pésimo partido de su equipo frente a Argentina. “Debe ser el peor partido de Bolivia de local en cuarenta años”, señaló Carlos Mesa, expresidente de la Nación y magnífico periodista deportivo. La realidad es que la Verde no tiene una sola figura. Parecerá insólito, porque recibió ocho goles en dos partidos, pero lejos su mejor valor es su arquero Guillermo Viscarra. Si los diez restantes fueran de su mismo nivel…

Exabrupto. Entre otros muchísimos epítetos descalificadores, el comunicador paraguayo Enrique Vargas Peña, del diario ‘ABC Color’, trató a Guillermo Barros Schelotto de “pelotudo disfrazado de director técnico” y al presidente de la Asociación Paraguaya, Robert Harrison, de “basura”. De los desafueros que provoca la pasión de la eliminatoria. Paraguay lleva tres mundiales afuera y el público y los medios arden. ‘ABC’ es el diario más influyente de Asunción.

Eyectado. Como si lo hubiesen escuchado a Vargas Peña, Guillermo Barros Schelotto fue despedido de la dirección técnica de Paraguay tras obtener un solo punto en las dos presentaciones iniciales. El primer entrenador que deja su cargo. No le fue bien en la Albirroja, en 17 partidos apenas ganó 4, empató 4 y perdió. Lo reemplazará otro argentino, Daniel Garnero, de exitosa carrera en el fútbol guaraní.

Infortunado. Tampoco tuvo un mínimo de suerte Schelotto. En el debut ante Perú, la Albirroja fue un aluvión, generó 12 situaciones gol y no pudo pasar del 0 a 0. Fue a Venezuela y, tras un partido parejo, perdió en el último instante por un penal de Rondón. Pero puede darlo vuelta, ahora tiene jugadores, sobre todo en ataque.

Cornisa. Eduardo Berizzo, en Chile, es otro que camina por el precipicio. El mes que viene recibe a Perú y visita a Venezuela. Una derrota en el clásico del Pacífico lo tumbaría automáticamente del cargo. Si no saca cuatro de seis, posiblemente también. Chile sigue sin encontrar renovación.

Triunfazo. El de Ecuador sobre Uruguay, dando vuelta el resultado y a pesar de fallar un penal, que siempre tira la moral al piso. Es la cuarta victoria consecutiva de la Tricolor sobre la Celeste en Quito en carreras mundialistas. Un dato concreto de cómo cambian los tiempos. Y mención de honor para el zaguero Félix Torres, un crac defendiendo que, cuando sube, no va a ver qué pasa, va para hacer gol.

Valentía. La del técnico catalán de Ecuador, Félix Sánchez, de mandar a la cancha a Kendry Páez, con 16 años. Se juega por el rendimiento, no por el documento. Lo vio bien y lo puso. Y el chico mostró la fibra: no arrugó, no le pesó, tiene clase, hizo el centro bajo que significó el gol de la victoria. Bienvenido, Kendry, el fútbol necesita de talentos nuevos. Páez ya fue transferido al Chelsea en 20 millones de dólares. Pero hasta que cumpla 18 años debe permanecer en Independiente del Valle.

Extremos. Cuando se enfrenten Perú y Ecuador (septiembre del año próximo) puede darse un duelo fenomenal: Paolo Guerrero versus Kendry Páez. El primero con 40 años, el segundo con 17. Veintitrés años de diferencia.

Insólito. El doble penal que no marcó Wilton Sampaio en el último instante del partido. Sobre todo, el de Galíndez a Sebastián Cáceres. A Galíndez no le queda ni el argumento de que tocó primero la pelota: nunca lo tocó. Pocas veces un penal es tan penal. Fue demasiado grosero para no verlo. Y luego el de Kevin Rodríguez a Pellistri. Sampaio fue más lejos: terminó el partido ahí mismo para que no pudiera intervenir el VAR. Fallos así ya casi no se ven más en el fútbol moderno. Ecuador le devolvió a Uruguay el despojo que sufrió en Montevideo en 2021. Así que todos calladitos.

Pena. Que Ecuador no será anfitrión de la Copa América del año próximo, edición que le correspondía por rotación de sedes. Con el equipo actual y jugando en casa era favorito a quedarse con el título. En Estados Unidos también podría darse, pero es un escenario diferente, con mayor grado de dificultad.

Esperanza. La mayoría desea que Argentina y Brasil ganen todos los partidos posibles y se escapen en la tabla, de modo que hagan más estrecha la pelea por los restantes cupos. Y ambos ya arrancaron con seis puntos y mostrando superioridad. Eso parece no cambiar nunca.

JORGE BARRAZA

En X: @JorgeBarrazaOK

(Lea todas las columnas de Jorge Barraza en EL TIEMPO, aquí)