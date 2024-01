Negocio monumental, ¿para quién?

Asume el nuevo presidente de San Lorenzo –Marcelo Moretti– y declara: "Necesitamos más de 30 millones de dólares para estar al día". Denuncia un vaciamiento del club y acusa específicamente a Matías Lammens y Marcelo Tinelli, los dos anteriores presidentes electos: “No dejaron ni siquiera una computadora. Sabíamos que había deudas, que San Lorenzo estaba en una situación difícil, pero lo que encontramos fue peor de lo que pensábamos. Hoy tenemos inhibiciones, embargos, aguinaldos sin pagar, meses de sueldos atrasados con los empleados y tres meses impagos al plantel profesional y el cuerpo técnico".

Luego detalla una larguísima lista de preguntas inquietantes: ¿Dónde fue a parar el dinero de todos los jugadores transferidos? ¿Cómo se tomaron préstamos en dólares al 12 % anual…? "Se han pedido créditos por millones de dólares y no se sabe para qué lo hicieron. El club vendió por millones de dólares, no se construyó nada y el equipo no salió campeón en los últimos años. Le debemos a todo el mundo. La pregunta es dónde está la plata, por eso vamos a hacer una auditoría", denunció Moretti, un abogado y empresario de 47 años que cumplió el sueño de todo hincha: ser presidente de su club. Pero se sentó en el sillón y empezó su pesadilla.

La noticia no causó estupor. La mayoría de los clubes están en una situación económica y financiera muy comprometida. Meses atrás se hizo una colecta pública para ayudar a Independiente a pagar una deuda con el América de México que lo agobiaba y hacía peligrar su continuidad en Primera División. Se recaudaron algo más de 3 millones de dólares, el Rojo pagó y quedó desinhibido. Y empezó a mejorar. Estamos hablando de un club enorme, con un gran estadio, varias sedes, 115.000 socios y cinco millones de hinchas.

No es solamente en la Argentina. En Uruguay, Peñarol y Nacional llevan 37 y 36 años sin ganar un título internacional porque su tesorería no les da para armar equipos competitivos. Viven de vender jugadores. En Bolivia desapareció San José de Oruro, club de tradición, y otro grande, estuvo en el precipicio: Jorge Wilstermann. En Perú, Alianza Lima y Universitario llevan años intervenidos por el estado a causa de las deudas. En Ecuador, Barcelona arrastra una deuda voluminosa desde hace años. Y en Europa, pese al glamour y a las cifras astronómicas que se divulgan, también tienen problemas muy serios. El FC Barcelona afronta un pasivo que supera largamente los mil millones de euros, sin contar las “palancas”, un recurso que le dio oxigeno monetario consistente en vender a futuro parte de sus derechos televisivos, de Barça Studios y otros activos. El Inter de Milán es acosado también por una deuda que ronda los 800 millones, pero este es privado, se puede vender a otro inversionista que limpia el pasivo y empieza de cero de nuevo. En cambio el azulgrana es un club social.

El fútbol se ha convertido en una monumental fuente de negocios por trillones de millones de dólares, una industria comparable al petróleo, las finanzas, la alimentación, el turismo, la indumentaria y otras, pero solo les va bien a unos pocos: los futbolistas, los entrenadores y los representantes. También a los jerarcas, los capos de la Fifa, las confederaciones y asociaciones. Cobran sueldazos. Gianni Infantino percibe un salario básico de 1’950.000 dólares anuales más uno variable de 1’000.030 y una dieta de 24.000 dólares mensuales. Esto, publicado en la página web oficial de la Fifa. Y deben bajar el martillo en contratos siderales. De ahí para abajo, a todos les va bien en la pirámide que toma las decisiones. Incluso a los presidentes de las asociaciones de Burundí, Yemen o Malta. No importa el nivel de sus selecciones o de su fútbol, ellos son prósperos.

Pero los grandes beneficiarios de la actividad son los futbolistas. Hay de ellos en Bolivia que cobran 60.000 dólares mensuales. Un disparate para el medio. Y ninguno es una estrella. Los hay en Perú, Ecuador, Chile, con ingresos de 25.000, 30.000, 50.000. Elementos normalitos, ni siquiera de selección. Y el jugador no pierde nunca, cobra siempre, sino la Fifa intima al club, le puede quitar puntos, descenderlo y hasta desafiliarlo. Los técnicos igual. Ricardo Gareca, dicen los medios chilenos, habría pedido 2’800.000 dólares por dirigir a La Roja. Y en Perú cobraba más: 3,7 millones al año. Son los nuevos ricos del fútbol, aunque no tan nuevos. El Cholo Simeone percibe 32 millones de euros cada 12 meses por haber refundado al Atlético de Madrid.

Los representantes (que no juegan) son tan o más afortunados que quienes entran a la cancha. Porque además atienden a varios jugadores. Aquellos que tienen clientes muy codiciados piden una prima por decidir a dónde irá el jugador. Ejemplo: Fayza Lamari, la madre de Mbappé, podría exigir (o seguro lo hará) una prima de 100 millones por decir si va a al Real Madrid, al Liverpool o si sigue en el PSG. Está por encima de la comisión del 10 % que se estila para el agente. El FC Barcelona quería sí o sí un gran goleador para su nuevo proyecto post Messi. Pini Zahavi, uno de los tiburones blancos del mercado, les dijo a los catalanes: ¿Quieren a Lewandowski…? “Pues, claro, pero tiene contrato con el Bayern y no lo sueltan…” Repito: ¿Quieren a Lewandowski…? Yo se los traigo, pero son 40 millones de euros para mí. “Adelante, pues”. Zahavi le consiguió un contrato fantástico al polaco en Cataluña con una consigna: “Tu presiona con todo, di que te vas, yo hago el resto”. Y con todo el dolor y la oposición del club alemán, se lo llevó a España. Porque es tan viejo como el aire: jugador que se quiere marchar, hay que abrirle la puerta. Zahavi, quien antes cobró por llevarlo al Bayern, cobró luego por sacárselo.

Este fenomenal negocio para pocos actores pone de manifiesto que los clubes, el eslabón más importante, sobre el que recae todo el peso de la organización del fútbol, está solo y desamparado. El club construye un estadio, un centro de entrenamiento, contrata jugadores, entrenadores, médicos, monta las divisiones menores, se ocupa de la indumentaria, el transporte, la boletería, la seguridad, aporta los hinchas… El que pone desde la carpa hasta los payasos es el jamón del sándwich, apretado por los jugadores, entrenadores y agentes de un lado, y por la asociación, la confederación y la Fifa del otro.

Esto reabre la discusión sobre clubes civiles o clubes sociedades anónimas. En Europa, una enorme porción de las entidades son de uno o más propietarios.

En Sudamérica, salvo Chile y Colombia, pertenecen a sus socios, que se ufanan de “ser un club y no una empresa”. Pero tal vez esto deba revisarse. En los últimos días proliferaron las bromas a los sanlorencistas de parte de sus rivales: “¡Qué bueno que San Lorenzo es de los socios…!”. El nuevo presidente argentino Javier Milei decretó que los clubes que así lo deseen pueden convertirse en sociedades anónimas deportivas, lo cual tuvo un rechazo casi del 100% de los hinchas de todo el país. Pero ahora empieza a cambiar la opinión. Un presidente de club deja una deuda de 30 millones de dólares y se va tranquilamente a su casa a disfrutar de la vida. El que es dueño está obligado a cuidar el patrimonio del club porque es el suyo propio. Son dos visiones muy opuestas. Claro, se puede ser una sociedad civil exitosa manejada con inteligencia y honestidad. Pero, ¿quién ha visto a la honestidad…? ¿Dónde anda…?

