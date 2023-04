Guardiola y luego el pelotón

Guardiola expone a todos los demás técnicos cada vez que los enfrenta. Es como que quedan uno o dos escalones abajo. Esta vez dejó a Klopp en paños menores ante 55.000 personas. Su célebre tiqui taca puede ser tan abrumador que demuele psicológicamente al rival, incluso al colega parado a dos metros de él. Su fórmula es la TTT: te domina, te baila y te gana. Esta vez la víctima fue el Liverpool, al que el Manchester City derrotó 4 a 1, un marcador que no está relacionado con la superioridad abismal de uno sobre el otro.

Al minuto 68, Jurgen Klopp realizó cuatro cambios juntos, algo completamente inusual: Firmino, Tsimikas, Darwin Núñez y Oxlade-Chamberlain adentro, Diogo Jota, Robertson, Salah y Elliott afuera. Por lo general, cuando un conductor reemplaza cuatro jugadores de una tacada es porque ve que su equipo está haciendo todo mal. Estaban como mareados, no veían la pelota, no los dejaban tocarla. Parecían jugadores ordinarios los del Liverpool. En verdad estaban abatidos por el toque abrumador, que desorienta y deprime al bailoteado.

Los números no dicen todo, pero algo cuentan: 17 tiros al arco el City, 4 el Liverpool, 69 % de posesión frente al 31 %, 7 ‘corners’ a 1, 748 pases a 337. Y un altísimo 91 % de precisión en los pases. Números descomunales ante un rival fuertísimo. Es muy feo perder de la forma en que lo ha hecho el Liverpool el sábado. El marcador es aleatorio, duele la forma.

Klopp también le ha ganado mucho a Pep con su sistema de presión asfixiante, pierna fuerte y ataque persistente. Pero cuando el triunfo corresponde al catalán, por lo general, es por paliza: 5-0, 4-0, 4-1, 4-1.... Pep minimiza al contrario. Lo reduce a una expresión casi torpe. Y por si acaso: sin Haaland, lesionado, con él quizás eran cinco o seis goles. A propósito: lo suplió un Julián Álvarez magnífico, participativo, goleador y asistidor, desmarcándose permanentemente, haciendo presión sobre el adversario. “Por algo es Campeón del Mundo con Argentina, jugando al lado de Messi. No sólo fue el gol, la asistencia en el segundo, el tercero… estuvo metido en todo. Con la pelota, tan inteligente… Es un jugador excepcional”. Y remarcó que más excepcional aún por el precio que costó: 21,4 millones de euros. Su cotización ya está en 50 millones y posiblemente suba al doble.

“Claro, con las estrellas que tiene… Lo quiero ver en el Elche”. Siempre que ganan los equipos de Guardiola viene el latiguillo atrás, instalado hace años por la incansable prensa madridista. El mejor técnico de la historia no puede ser un hijo del Barça. Es intolerable. Primero le criticaron que ganaba por Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, etcétera, luego el juego de “los mil pases”, que jugaba para los costados y aburría, luego que no gana la Champions (ganó dos), que donde va le compran únicamente ‘supercracks’. El City es el club más vendedor de la liga inglesa. Esta temporada ha transferido por 186,2 millones de euros y fichó por 150,5. Su derrotado, el Liverpool, se reforzó por 90,3 y se desprendió por 76. El Arsenal, líder del torneo, gastó 192,4 M€ en jugadores y vendió por 23,8. Manchester United invirtió 238,02 en llegadas y recaudó 9,4 en salidas. Todos los grandes clubes erogan enormes sumas en nuevas contrataciones. Hasta el FC Barcelona, sumido en una delicada situación financiera, con una deuda gigantesca, incorporó futbolistas por 162 millones y cedió por 39,5. Posiblemente el más recatado sea el City. Y el único que gana en el balance. El Grupo City es en esencia una organización dedicada a rentabilizar con las transferencias e ingresos de diversa índole en todos los clubes que pertenecen a su escudería. Persigue la excelencia para el éxito y, a través de ello, obtener ganancias económicas. No es sólo un club deportivo como el Real Madrid, el Bayern Munich cuyo objetivo es la gloria. Por ello buscaron al número uno.

Sir Alex Ferguson continúa al tope como el técnico más ganador de todos los tiempos con 49 trofeos. Guardiola está segundo con 32, sin embargo, aún es joven y puede seguir sumando. Lo que nadie ha podido igualar es su condición de revolucionario del fútbol, su juego que combina preciosismo con efectividad. Hasta él, estaban encolumnados los que jugaban feo pero con eficacia (tipo Mourinho) y, enfrente, los de fútbol bonito pero poco ganadores. Pep encarna la triple G: es GANAR, GOLEAR, GUSTAR. Con Pep pasa un poco lo de Messi, los otros son fenómenos hasta que juegan con él o contra él: entonces los vemos terrenales.

Hasta la llegada de Guardiola a Inglaterra, los equipos salían campeones con un promedio de rendimiento de entre el 68 y el 75 %. Pep Guardiola a lo largo de toda su carrera reúne un impresionante 77,8 %. En su realmente corta trayectoria ha ganado 10 ligas, en dos fue segundo y en otra, su peor colocación: tercero. Es difícil que el City conquiste esta Liga, el Arsenal no afloja. Le lleva 8 puntos de ventaja, aunque con un partido más. El Arsenal es una maquinita y ahí también tiene que algo que ver Guardiola: al técnico londinense lo formó él, Mikel Arteta era su asistente.

¿Por qué no ha aceptado nunca entrenar una selección…? Porque su método depende mucho del trabajo diario para concientizar a los jugadores y sistematizar su juego. En una selección no podría, no hay tiempo, se reciben los jugadores cinco días antes de una fecha eliminatoria, por ejemplo, se entrena un par de veces y a la cancha. En los equipos nacionales los técnicos son seleccionadores, no entrenadores, y Pep es exactamente eso, entrenador.

La Premier paga los mejores salarios, contrata los mejores futbolistas y directores y, por ende, tiene un nivel de espectáculo inalcanzable para las otras ligas. Semana a semana se ven partidos fantásticos como este City 4 - Liverpool 1, pletórico de goles, emociones, jugadas preciosas, ataque tras ataque e intensidad total. ¿Por qué entonces la Selección de Inglaterra no alcanza la misma prestación si también posee buenos jugadores…? Básicamente porque los entrenadores nacionales no poseen la misma capacidad de los extranjeros y por la inocencia táctica del futbolista inglés, que hace siempre lo mismo: ir hacia adelante en todo momento. Los rivales grandes –Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, España– son menos nobles y más astutos.

