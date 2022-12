Europa no hizo falta

“Bienvenido, ‘welcome home’, oh, oh, oh, oh, oh… y aquí vamos, ‘here we go’, oh, oh, oh, oh, oh…”. Arhbo explota en los parlantes de los estadios y de los ‘fan fest’, el público salta, baila y canta, se abraza y ríe. Seguramente es el mejor gol de Ozuna, el prolífico músico portorriqueño; su maravilloso tema del Mundial ya compite en buen gusto con el inolvidable ‘Un verano italiano’ (Italia 90), la genial ‘Copa de la vida’, de Ricky Martin (Francia 98) y el ‘Waka Waka’ interpretado por Shakira (Sudáfrica 2010).

El volumen está a mil, un par de millones han venido a disfrutar, sus selecciones ya prontas a salir al campo y todos con su camiseta. Es la fiesta que da la Copa del Mundo durante un mes cada cuatro años. Quien la vivió se la lleva guardada en el bolsillo izquierdo de la camisa, el que va pegado al corazón.

Europa, el continente más futbolero junto a Sudamérica, incluso el de mayor poderío económico, le dio la espalda al Mundial. Aportó 13 selecciones, sin embargo, es el que menos hinchas trajo. Apenas unos puñaditos. Decididamente, boicoteó la Copa. Solo por eso no merecería un europeo llevarse el trofeo. Si juegas bajo protesta, pues déjasela a otro.

Juanfe Sanz Pérez, enviado especial a Catar de ‘El Chiringuito’ (el famoso programa deportivo español de TV), enumeró, entre otras causas de la eliminación ibérica, la falta de apoyo desde las tribunas. “Eso también influyó”, dijo. Efectivamente, el aliento para los marroquíes fue verdaderamente impresionante, casi feroz, sin parar un segundo, mientras alguien, mimetizado en la multitud, agitaba tímidamente una banderita española. “Era 9 a 1 a favor de los marroquíes. Y ni eso, ni uno —siguió Juanfe—. No habría ni mil españoles, apenas un grupito de familiares de los jugadores ubicados detrás del banquillo de España”. En cambio, la gente de Marruecos rugía, semejaba a la hinchada de Boca poniendo a temblar La Bombonera. “Y eso influye”, redondeó Sanz Pérez. La inmensa mayoría de los 44.667 espectadores fueron marroquíes. Quizás más de 40.000 eran magrebíes, pese a que Marruecos está a la misma distancia de Catar que España. Incluso el poder adquisitivo hispano está seguramente muy por encima del de sus vecinos africanos. Y España tenía más pinta de candidato que Marruecos (aunque en la cancha no se notó). ¿Por qué tanta diferencia?

“¿Y qué pretendes? ¿Quién quieres que vaya a Catar? Ese Mundial es el peor organizado de la historia. Eso es lo último de lo último, que no, que no”, gritaba desaforado desde el estudio, en Madrid, un compañero de Sanz Pérez que no vino al Mundial. Ni a este ni posiblemente a ningún otro, pero tiene la vara para medir la calidad de los torneos.

España compitió a la par de Francia y Alemania en desacreditar desde antes del comienzo este bellísimo campeonato. Asustaron a la gente, por eso no vino en número importante. La acobardaron desinformando, con el tema del clima (“es un país horno”), los precios altísimos (muy al contrario), que no había hotelería suficiente, que vendrían a un Estado parapolicial que los tendría vigilados, sin derechos humanos y con leyes y costumbres medievales, que las mujeres no podrían mostrar escotes audaces o brazos y piernas al desnudo, y varios etcéteras más. Todo desmentido por la realidad. También, que vendrían a un Mundial manchado de sangre, la de los obreros extranjeros que, aseguran, murieron construyendo los estadios a causa del calor. Esta es la más fuerte de las acusaciones, y aún esperamos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), familiares de las posibles víctimas o los gobiernos de los ciudadanos que trabajaron aquí se manifiesten y aporten pruebas. Las denuncias están basadas en notas de prensa europeas.

En Dinamarca, el país más crítico del Mundial —pese a lo cual envió su representativo nacional—, el 58,2 por ciento de la ciudadanía apoya que su asociación de fútbol abandone la Fifa por la polémica en torno a la celebración del certamen en Catar y a las protestas vinculadas a los derechos humanos y el trato a trabajadores inmigrantes, según una encuesta difundida el jueves por la agencia Ritzau. También desean que otras asociaciones europeas se sumen a la iniciativa y constituyan una nueva entidad mundial, paralela a la Fifa. La federación danesa fue una de las que pretendían que los capitanes de las selecciones pudiesen lucir el brazalete ‘One Love’ en los partidos, algo que la Fifa no permitió bajo amenaza de sanción.

No obstante Europa, el Mundial fue un éxito de asistencia pese a ser un país de mínima población (entre 2,6 y 2,8 millones de habitantes). Disputado ya el 94 por ciento de la Copa, se registraron 3’113.889 espectadores, a una excelente media de 51.898 por cotejo, siendo que cinco de los ocho estadios tienen una capacidad máxima de 44.000 y 45.000 asientos. Solo dos poseen aforo para 69.000 y 89.000. ¿Quiénes llenaron entonces los estadios? Obviamente, Argentina, como en todos los mundiales, y casi a la par México y Brasil. Pero la revelación ha sido el Asia, y muy especialmente el mundo árabe: Arabia Saudita, Túnez y Marruecos entran en el podio en este certamen. La más creativa, por sus cantos, la parcialidad argentina; la más ponderable por su fervor, la marroquí; la más colorida y numerosa, la saudita. Está claro que, al llevar el torneo a Corea del Sur y Japón en 2002, a Sudáfrica en 2010 y aquí a Catar este año, la pasión por el fútbol crece en esas regiones y aumenta su enorme base de popularidad. Y probablemente ocurra lo mismo en Canadá en 2026, donde el número uno es el ‘hockey’ sobre hielo. Pero que se cuide el hockey… El mundo árabe, tan subvalorado históricamente, ha sentido una fuerte autoestima por verse capaz de montar semejante fiesta, y con la excelencia que lo ha hecho Catar. Sin contar con que el pequeño emirato ha ganado un altísimo prestigio en la geografía árabe, compuesta por veintidós países.

Lo edificante es que, al concentrarse toda la actividad en la capital, Doha hospedó a los dos millones de visitantes en un radio pequeño, de apenas 10 km a la redonda, pese a lo cual no hubo roces ni ‘encimamiento’. Cada cual a lo suyo. Ellos han sido testigos del fenómeno Catar. Que sí, que tiene plata, pero no la acumula el emir en el palacio, la convierte en calidad de vida para la gente.

El Mundial es una excusa, brillante, por cierto, dentro del plan maestro Visión Nacional de Catar 2030, cuyo objetivo central es que, para ese año, el pequeño emirato “se convierta en una sociedad avanzada capaz de sostener su desarrollo y brindar un alto nivel de vida a su gente”. Los visitantes podemos dar fe de que se está cumpliendo. Lo notable es que el tránsito hacia el mañana se realiza preservando su cultura, su religión y sus tradiciones. Eso es innegociable. Se palpa el orgullo árabe. Hay un salto decidido al futuro sin occidentalizarlo. Parte del plan era que el resto del mundo lo visibilizara. Se ha cumplido.

“Esto es realmente fantástico”, dice Jorge Arriola Müller, el aficionado peruano que tiene el récord de asistencia a mundiales, con 14 copas. “Todo es perfecto, pero lo que más se disfruta es la tranquilidad, la amabilidad de la gente, y la comodidad de tener los ocho estadios a veinte minutos o media hora de metro. ¡Y gratis! En Rusia gastábamos 1.200 dólares en un vuelo para ir a cada partido, y un taxi dentro de Moscú salía por 80 dólares, acá toda la transportación es libre. Para el visitante que vino al Mundial es una maravilla”.

No queremos pensar en el Mundial 2026, en las gigantescas distancias que aguardan entre Canadá, Estados Unidos y México. Puede ser monstruoso. Catar demostró que en una, dos o tres ciudades cercanas se puede realizar perfectamente un Mundial, al estilo de las Olimpiadas. Es más fácil para todos, en especial para los aficionados.

JORGE BARRAZA



