El Pibe, uno de la historia

La revista bogotana ‘Fútbol Total’ no pudo tener mejor idea para celebrar sus 250 ediciones en agosto último que haciendo una apasionante encuesta sobre quiénes son los cinco mejores futbolistas colombianos de la historia. Votó buena parte del periodismo deportivo colombiano, lo que da entidad al ejercicio. Ganó El ‘Pibe’ Valderrama con 124 puntos, seguido de Falcao García, con 119; tercero fue James Rodríguez, un poco alejado, con 72 puntos; cuarto, Faustino Asprilla, 66, y quinto Freddy Rincón, 56. Luego Willington Ortiz, 54, y séptimo René Higuita, 10.

De los 36 hombres de prensa consultados, el 100 % eligió a Valderrama para alguno de los cinco lugares. A su vez, Falcao conquistó la mayor cantidad de primeros puestos: 12. Un solo colega, Eduardo Luis López, de Win Sports, se inclinó por James como el mejor de la historia, en tanto nueve no lo pusieron ni entre sus cinco preferidos. Cada primer puesto otorgaba 5 puntos y luego, en orden descendente, 4, 3, 2 y 1. Este cronista votó así: 1) Valderrama, 2) Falcao, 3) Freddy Rincón, 4) James, 5) Usuriaga. Va la argumentación...

Carlos Valderrama está primero en mis afectos. Fue el fútbol razonado, la seriedad al servicio de la diversión, el talento con personalidad, la conducción y dirección. Un gigante de los rectángulos por genio, inteligencia, personalidad y visión de juego, por sus pases mágicos que siempre encontraban un receptor bien ubicado. Como Messi, como Bochini, él veía pases donde los demás no los advertíamos. Encontraba callejones o pasadizos secretos por donde pasar la bola. En el célebre 5 a 0, tras el primer gol colombiano, Argentina, como toro herido, se fue ciegamente al ataque y ahí el Pibe, con espacios, se hizo un festín metiendo cuchillazos entre los zagueros albicelestes para las apariciones de Rincón, Asprilla y el ‘Tren’ Valencia, lanzados como torpedos.



Era probadamente jugador de selección, se calzaba la 10 sin complejos, un hombre sin miedo escénico, jugaba bien o mal, según la tarde, no por apechugar. En aquella otra gesta que fue el 1 a 1 frente a Alemania está grabada a fuego su actitud frente a la adversidad. Había marcado el equipo alemán al minuto 44 del segundo tiempo y varios muchachos colombianos, aplastados por la injusticia, por lo bien que había jugado Colombia, quedaron planchados en el suelo, desolados; el Pibe fue a levantarlos, tironéandolos casi: “Vamos, vamos que hay que seguir”. Y, para demostrar que no era demagogia, enseguida compuso esa oda que fue la jugada y la habilitación para que Rincón entrara en la historia marcando el empate agónico. Ha sido un geómetra en el césped, el talentoso titiritero de una brillante generación y un jugador originalísimo, “incopiable”.



Repartía alegría con rostro adusto, casi severo. Pero, mucho más que todo eso, es el ícono futbolístico de Colombia en el mundo, el máximo referente, su marca país. Al fallecer García Márquez, otro costeño fabuloso e imaginativo, algún ilustrador (ignoro lamentablemente su nombre) caricaturizó a Gabo con la melena rubia de Valderrama, una auténtica genialidad, la iluminada combinación podía ser presentada como un afiche de Colombia en una feria internacional. Resumía todo.

Radamel Falcao García ha sido, de lejos, el mejor centrodelantero colombiano de todos los tiempos y quien más triunfó internacionalmente de los cientos que salieron al exterior. Fue superfigura con River en la Argentina, estrella del Porto en Portugal y una promesa de ídolo total en el Atlético de Madrid, donde tuvo dos temporadas sensacionales, hasta que los extraños enjuagues de los representantes le ordenaron salir de allí para ir a Inglaterra, donde empañó su trayectoria.



Alguna vez confesará por qué interrumpió lo que pudo haber sido una etapa gloriosa en España. Siempre que estuvo en plenitud física fue un goleador letal, implacable. Con él bien, jamás Colombia hubiese estado siete partidos sin marcar un gol. Reunía técnica y potencia (usamos el tiempo pasado porque transita ya sus años crepusculares) y el área, ese sitio de tan difícil colocación para miles de atacantes, fue su hábitat ideal.

Lo votó una amplísima mayoría, los muchachos jóvenes, y también los de la vieja guardia, lo cual dice mucho de él. El fútbol tiene una deuda con él que jamás le pagará: su ausencia en el Mundial 2014, donde posiblemente hubiese deslumbrado. Estaba en el cénit de su andadura futbolera y un maldito ligamento se le rompió y lo tronchó. La peor lesión en el peor momento. Volaba, había sido incontenible en la Eliminatoria. Eso le privó del Mundial por el que había luchado.

Que no era un Mundial cualquiera, Colombia estaba para un bombazo histórico con él. Cuando se habla del mejor futbolista de la historia de un país caben dos preguntas: ¿quién agrada más? y ¿quién llegó más alto? El periodismo tiene un axioma fantástico: “Los comentarios son libres, los hechos son sagrados”. En fútbol es parecido: el gusto pasa por cada uno, la realidad se apoya en logros. En esto último, nadie se le acerca a Falcao. ¿Por qué nos alegra cada gol de Radamel en el Rayo…? Por la persona que hay dentro del crack. Más allá de todo lo anterior, un caballero del fútbol.

Freddy Rincón fue un volante espectacular que hoy valdría sesenta millones de euros. Un todoterreno que marcaba, jugaba y convertía, con una zancada de avestruz, técnica respetable, tremenda potencia, gol y carácter. Un mediocampista con casi 170 goles es cosa seria. Llegaba al área como un huracán; en carrera era indetenible. Como las huellas dactilares, no hay dos jugadores iguales; sin embargo, advertimos semejanzas en su juego al de Kevin De Bruyne, un 8 de ida y vuelta, de área a área, con gran vocación ofensiva. Seguro es el más completo futbolista colombiano de todos los tiempos y el sueño de todo director técnico: el polifuncional que pisa cada parcela del campo con entusiasmo y prodigalidad.

Tenía todo y ese todo era siempre en favor del colectivo. Hicimos un sondeo en Twitter sobre quiénes pueden ser los cinco mejores del país, participaron cientos de tuiteros y en todas las listas figura Freddy Rincón. El Pibe, Falcao y él son casi unánimes. Los demás, para unos sí, para otros no.

¿Cómo hubiera sido la campaña de James Rodríguez de no haber tenido a Jorge Mendes como representante…? Difícil saberlo, pero seguro no habría pasado por clubes como el Real Madrid o el Bayern Munich, donde el portugués tiene poderosas influencias. James hace siete años que vive de rentas, del fabuloso golazo a Uruguay en Brasil 2014. Pero, dentro del panorama colombiano, un volante que fue goleador de un Mundial, que estuvo en cuatro de las cinco grandes ligas europeas, con un corto pero relevante paso por el fútbol argentino y que compuso una historia muy rica con la Selección Nacional pide un lugar en este ‘ranking’ de elegidos. Porque en ninguna parte brilló más que con la camiseta nacional. Su primer año en el Madrid fue muy bueno, luego decayó y no levantó más. Él sabrá por qué.



En la Selección, en cambio, está en el podio por su protagonismo en los años felices de Pekerman. Allí fue un referente indiscutido. Ha sido un jugador discontinuo y con menos atributos que varios, una excepcional pegada, sí, manejo elegante y cierta capacidad conductiva, no mucho más, pero los hechos están ahí: un gol antológico en el máximo escenario universal, la chapa de máximo artillero mundialista y un largo recorrido por los grandes escenarios. La compulsa deja claro que James no es el mejor nacional de la historia a la luz de los resultados. En opinión de lo más granado de la crítica deportiva, está en el panel estelar, pero no primero.

Fui el único que se decantó a Albeiro Usuriaga. No es de extrañar: posiblemente fui quien más lo disfrutó. Su mejor momento en el fútbol lo pasó en Independiente y allí fuimos testigos de todas sus maravillas. Decenas de profesionales colombianos actuaron y actúan en el fútbol argentino y el único verdaderamente ídolo, amado, fue el Palomo. Otros pueden haberlo superado en regularidad o en goles, en idolatría ninguno. No puedo creer que Albeiro no figure entre los primeros veinte mejores.



Tenía todo: clase, gambeta, desborde, técnica, remate, gol, espectacularidad, físico, carisma. Es un colombiano que triunfó en serio en la Argentina. Como todos saben, marcó el gol ante Israel que le dio a Colombia el pase al Mundial de Italia tras veintiocho años sin participar de la cita universal. Y fue un pilar fundamental, decisivo en la conquista de la primera Copa Libertadores para Colombia, ganada por Atlético Nacional.

Solicité poner dos nombres en el quinto lugar, me aceptaron solo uno y elegí con el corazón al Palomo. Mi otro quinto era Willington Ortiz, a quien vi poco, pero no tengo dudas de que fue un delantero excepcional por habilidad y potencia descomunal. Pero, sobre todo, por su valentía para encarar. El tiempo, la lejanía, le juega en contra; sin embargo, fue fenomenal de verdad.

