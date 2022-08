El goleador silencioso

Si no es por algún récord que establece, casi nadie hablaría de él. No tiene ‘marketing’, no da demasiadas entrevistas y es muy sobrio en las redes sociales (14 millones de seguidores en Instagram). Pero si el Tottenham le pusiera un cartel de venta con el precio de 150 millones de euros, mañana mismo aparecerían compradores. Más que eso, el City ofreció en firme 180 millones, pero Daniel Levy, el férreo presidente del Tottenham, los espantó y terminaron fichando a Haaland por 60.

Cualquiera que sepa ver fútbol admira las excepcionales condiciones de Harry Kane, un 9 que está en el podio de los centrodelanteros con Karim Benzema y Robert Lewandowski. El francés (428 goles) es el más exquisito de los tres, acaso el más completo por recursos; el polaco, el más letal en la red (565); el inglés (314) combina la función de artillero con la de asistente.



Tiene casi seis años menos que Karim y 5 menos que Robert, con un agregado importante: sus proezas goleadoras las ha conseguido jugando en el Tottenham, mucho menos preponderante en su liga que el Real Madrid y el Bayern Munich en las suyas. Seguramente Kane, de haber vestido de merengue durante trece temporadas, como Benzema, tendría ciento cincuenta goles más. Ni hablar si hubiese actuado ocho años en el Bayern como Lewandowski.



Lo de ‘HurriKane’ (huracán) tiene otro mérito: haberlo logrado en la Premier League, la más exigente de todas, con rivales como el Liverpool, los dos Manchester, el Chelsea, el Arsenal y otros tradicionales y duros tipo Everton, West Ham, Aston Villa, Leicester, Newcastle. En ese contexto competitivo, con grandes estrellas como rivales, Harry ha sido tres veces máximo anotador del torneo inglés. En selección fue Bota de Oro del Mundial 2018, siendo la inglesa una expresión futbolística muy discreta. Colombia lo sabe porque la enfrentó en Rusia y apenas cayó en los penales. A propósito, el gol inglés del 1 a 1 fue de Kane. De penal, tras falta que le cometió a él mismo su compañero Dávinson Sánchez. También acertó el primero en la serie desde los doce pasos.



El sábado, un cabezazo de Harry le dio la victoria al Tottenham sobre el Wolverhampton y batió la marca del Kun Agüero como romperredes histórico de la Premier League (se juega desde 1992): 185 a 184. Tercero quedó Wayne Rooney con 183. Una hazaña porque Agüero y Rooney llegaron a esos números en la mejor época del Manchester City y del United respectivamente, con equipos legendarios rodeándolos. El Tottenham lleva 61 años sin ganar una liga. “Para mí es un ‘crack’ total, un 9 con mente de 10. Sólo lo comparo con Benzemá, porque a Lewandowski lo supera ampliamente en técnica”, afirma Leandro Rodríguez, periodista argentino de Bitbol.la.



Su cuerpo macizo parece no decir mucho, pero en cada choque los rivales lo sienten, caen, ruedan, chillan, se doblan. Es fuerte física y mentalmente. Gana en carrera, en el salto, en las divididas. Luego viene lo futbolístico: la técnica de control, la virtud para definir, el remate preciso y el cabezazo matador. Y está lo anímico: la ambición, el temperamento ganador. “No hay nada mejor que esa sensación de la pelota golpeando el fondo de la red”, dice. Pese a ello, no muestra egoísmo, se ha cansado de ponerle pelotas servidas a Son Heung-min, su punzante compañero de ataque desde hace siete años, con quien se entiende a ojos cerrados y lleva una amistad fuera del campo.



“Sigo teniendo el mismo entusiasmo por jugar que cuando era niño, con ganas de volver a salir al campo la semana que viene”, confiesa. Que el Tottenham no aceptara la monumental oferta del City de Guardiola no lo desanimó en absoluto. Lleva dos goles en este comienzo liguero, dos goles que significaron cuatro puntos. En la fecha anterior señaló el empate al minuto 96 en el caldeado clásico ante el Chelsea. Los fans de los Spurs lo aman por su fidelidad, por sus goles y por ser el verdugo implacable del Arsenal, el archirrival londinense. En 2021 también fijó un hito: llegar al tope de goles en el Derby del Norte de Londres (11 veces batió a los ‘Gunners’).



Tiene una virtud de Cristiano Ronaldo: está superconcentrado y piensa que cada jugada puede terminar en gol suyo. Las diferencias están en las características que cuentan con mayores recursos técnicos: Kane suele bajar hasta cerca de la media cancha para asociarse más en el armado, combinar, abrir juego a las puntas. Cristiano hace señas en el área, la pide para finalizar y ya.



Quizás lo más importante de este cañonero de 1 metro 88 y 76 kilos sea su mentalidad, su naturaleza persistente y el carácter sereno pero templado que muestra en el campo. De otro modo, quizás no estaría jugando fútbol, o al menos no en el Tottenham, club del que surgió, pero que lo dio ¡cuatro veces a préstamo! Primero recaló en el ignoto Leyton Orient, de la Tercera División y no podía poner reparos, tenía 17 años. Marcó 5 goles en 18 partidos. Volvió al Tottenham y fue cedido de nuevo, esta vez al Milwall, de la Segunda (10 en 27). Para la 2012-2013 lo despacharon otra vez: al Norwich City, que al menos militaba en la Premier. Sufrió una lesión seria en un pie y apenas saltó 3 veces al campo. Volvió al Tottenham a rehabilitarse y, cuando estuvo mejor, lo cedieron al Leicester, de nuevo a Segunda.



Harry siguió insistiendo y en su cuarto retorno al club se encontró con Mauricio Pochettino, quien desde un primer momento le dio confianza y oportunidades. En las cinco temporadas compartidas con el técnico santafesino, Kane alcanzó los 170 goles; en las cuatro anteriores llevaba 22. En una extensa nota en ‘The Players Tribune’, el novedoso e impactante sitio web creado por el ex beisbolista estadounidense Derek Jeter, en el que los deportistas se entrevistan a sí mismos y narran historias en primera persona, ‘Harrygol’ exaltó la importancia del técnico santafesino: “Es un hombre fantástico, le respeto como entrenador y como jefe, por supuesto, pero también es mi amigo fuera del fútbol".



En ‘The Players Tribune’ contó también el que fue su primer tropiezo en el fútbol: “Era un niño. Recuerdo el día tan claramente. Había un parque justo detrás de nuestra casa en Chingford y yo iba allí todo el tiempo con mi papá y mi hermano a jugar al fútbol. Sin metas. Sólo nos dabas un poco de hierba y dos árboles y estábamos felices. En ese momento jugaba para el equipo infantil del Arsenal. Estaba detrás de las líneas enemigas, por así decirlo, pero fue una gran oportunidad. Así que un día, cuando tenía ocho años, estaba caminando hacia el parque con mi padre y me dijo de la nada: ‘Tengo que decirte algo’. Yo respondí: ‘Sí, ¿qué es?’ Entonces puso su brazo alrededor de mi hombro y dijo: ‘Bueno, Harry, Arsenal te ha liberado’. Realmente no puedo recordar lo que sentí en ese momento, era muy chico. Sí recuerdo cómo reaccionó mi padre y cómo me hizo sentir. Él no me criticó ni criticó al Arsenal, ni siquiera se veía especialmente molesto, solo dijo: ‘No te preocupes, Harry, trabajaremos más duro, seguiremos adelante y encontraremos otro club, ¿está bien?’”.



No debieron andar demasiado, lo encontraron a ocho minutos del Arsenal, era el Tottenham



JORGE BARRAZA



