EE. UU. 94: el adiós al ‘jogo bonito’

La ceremonia previa fue imperial, con Pelé entrando al campo y dando un balonazo al cielo, las bandas de música, la coreografía de centenares de gimnastas, el colorido de las banderas y los fuegos artificiales. Toda la fanfarria dispuesta por la FIFA para dar marco a la instancia suprema del deporte en su conjunto: la final de la Copa Mundial de fútbol. Y el gigantesco tazón abierto que es el Rose Bowl de Pasadena, en Los Ángeles, con 94.194 personas esperando un juego estelar. Unos preparativos fantásticos que no fueron correspondidos luego por el partido. En pleno mediodía y al rayo de un sol inclemente. Ahí estábamos, cocinándonos. Pelé, de impecable traje y zapatos blancos, subió enseguida a la tribuna y fue el comentarista de la ‘Rede Globo’ junto al popular relator Galvão Bueno.

La FIFA llevó el Mundial a Estados Unidos porque no entendía cómo la potencia número uno podía vivir de espaldas al deporte número uno. Había que impulsarlo. Fue un acierto, esa copa cambió para siempre la relación entre Estados Unidos y el 'soccer'. Y el aficionado americano, aún sin saber mucho, apoyó entusiastamente, al punto de ser el torneo con mayor cantidad de público hasta hoy. Aún eran tiempos en que Brasil gobernaba la FIFA de la mano férrea de João Havelange. Se podía palpar en el ambiente…

Fue el primer Mundial donde se instauraron los 3 puntos la victoria, para estimular el juego de ataque. Y el desarrollo mejoró en relación a la paupérrima versión anterior, Italia ’90. Brasil llegó a la definición firmando una tarjeta impecable: 5 victorias y un empate, 11 goles a favor y 3 en contra. Las estadísticas coincidían con el equipo en un concepto: eficiencia. Eso fue el Brasil de Carlos Alberto Parreira, un técnico respetado en su país, aunque no querido por ‘retranqueiro’ (defensivo), un rótulo que en la patria del carnaval es una losa en la espalda. Aunque Brasil llegando a una final siempre es promesa de espectáculo. Y enfrente estaba la aristocrática Italia, en este caso de la mano de Arrigo Sacchi, el técnico de moda en Europa en ese momento por su éxito en el Milan. Una especie de Pep Guardiola antes de Pep Guardiola. Pero le pongan a quien le pongan a dirigirla, Italia siempre termina siendo Italia. La cautela la lleva en la sangre y en el alma el ‘calciatore’ italiano.

Y al final salió lo que podía preverse, aunque no esperarse: fue el patito feo de las finales del mundo: Brasil 0 - Italia 0. Llegó el tiempo extra y el cero siguió pegado y cosido al resultado. Y fueron a los penales. Ahí sí uno de los dos tiene que ganar. Y fue para Brasil, que consiguió su tetracampeonato. Justo en Estados Unidos, donde detestan los deportes que pueden salir sin tantos, goles o puntos, el marcador quedó en blanco. Y fue la única final de las 22 donde no apareció el gol (sí el sol).

Brasil entró al campo con Taffarel; Jorginho, Aldair, Marcio Santos y Branco; Mazinho, Mauro Silva, Dunga y Zinho; Bebeto y Romario. Jorginho se lesionó al minuto 21 y lo sustituyó Cafú, de excelente desempeño. Italia opuso a Pagliuca; Mussi, Baresi, Maldini y Benarrivo; Nicola Berti, Dino Baggio, Albertini y Donadoni: Roberto Baggio y Massaro.

Pasaron casi treinta años, no obstante, el juego ya era bastante similar al actual, aunque sin tanta presión ni intensidad. Pero se marcaba. Brasil comandó las acciones sin arriesgar demasiado, pero con mayor posesión y adelantamiento de líneas. No sobraron las situaciones de riesgo frente a los arcos. Realmente claras, con peligro, hubo tres. La primera, de Italia: Massaro hizo pasar de largo a Mauro Silva y le quedó todo el arco de frente, dentro del área, sacó un remate que el delantero seguramente quiso que fuera más cruzado, pero le salió un poco al medio y encontró bien parado a Taffarel. Luego, dos desbordes y centros de Cafú que pudieron ser goles. En el primero, Bebeto se llevó por delante la pelota sin alcanzar a rematar y permitió que Pagliuca conjurara la situación. En el segundo, Romario quedó sólo a dos metros del arco para empujarla, le pegó mal y fue afuera. Tres jugadas de gol en una final del mundo con 121 minutos disputados es una miseria.

Bebeto y Romario, digamos la dupla de juego más alegre y aventurado del campeón, no tuvieron una tarde inspirada. Romario, quizá la figura del Mundial y autor de 5 goles, estuvo fallón, desencontrado. No fue “su” final. Acertó su penal en la definición, eso sí. El 0 a 0 deslució la tarea brasileña, aunque fue un merecido vencedor. Un equipo sumamente disciplinado, fuerte mental y físicamente, ordenado, que sacaba adelante todos los partidos. Le faltó la creatividad de un 10 clásico que hiciera lucir a todos. Fue oficialmente el fin del ‘jogo bonito’, por el cual Brasil se hizo célebre mundialmente. Y no sólo por su fútbol, la gracia de su juego y la clase de sus jugadores le confirieron una imagen impecable también como país.

Ya con Parreira era otro tipo de selección, alejada del estilo que los consagró universalmente. Ocho años después lograría su quinta Copa, con Luiz Felipe Scolari en el banco, siguiendo la misma línea: el utilitarismo, la eficiencia por encima del lucimiento y del juego de ataque.

Italia murió en los penales, muy mal ejecutados, por cierto. El primero estuvo a cargo del excepcional Franco Baresi (para este cronista quizá el mejor zaguero de la historia por clase, marca y liderazgo). El capitán del Milan y de la Azzurra remató muy alto, a las nubes. Y el quinto lo tomó otro genio del fútbol, Roberto Baggio, que le entró demasiado abajo a la pelota y la mandó a la estratósfera. Nos dolió a todos por el maravilloso jugador que fue el Codino, un artista lleno de fantasía y calidad. Ese penal oscureció para siempre su carrera. Muy injusto, por cierto. Los dos fenómenos sellaron la derrota italiana, así es el fútbol de caprichoso.

Baresi jugó esa final concretando una hazaña irrepetible. El 23 de junio, en el segundo partido de Italia, ante Noruega, el fabuloso defensor salió lesionado en el minuto 49. Se rompió un menisco. Fue operado en Nueva York y se lo dio por descartado, como es lógico. Nadie que sea objeto de una cirugía de rodilla en medio de un torneo ―ya avanzado― vuelve a jugar. Pero en parte obligado por la ausencia de Costacurta, que había llegado a dos amarillas, disputó la final siendo la figura de Italia. “Me operaron rápido y después hice un poco de gimnasia y de carrera. Realicé dos entrenamientos en los dos días previos a la final. No me sentía seguro de jugar. Sacchi tampoco sabía si arriesgar o no conmigo en un partido así. Pero descalificaron a Costacurta, hubo un par de lesiones, y Sacchi debió arriesgar”, recordó Baresi en el diario ‘El País’, de Madrid, el 2 de noviembre de 2009. Un caso sensacional.

La mala fortuna de Baresi en los Mundiales es resaltable. En 1982, siendo ya un puntal del Milan, fue convocado por Bearzot; Italia terminó campeón, pero Franco no jugó ni un minuto, siempre a la sombra de Gaetano Scirea, otro fenómeno. Y en 1994, cuando tenía el título a su alcance, falló el penal después de haberlo dado todo.

Ronaldo Fenómeno, igual que Baresi, fue campeón sin jugar, los siete duelos como suplente de Bebeto y Romario. ¿Cómo sentirá un futbolista el hecho de coronarse sin participar en el campo?…

Sólo habían pasado 77 días de la muerte de Ayrton Senna, una tragedia que enlutó a todo Brasil. El título fue dedicado a él por los jugadores que, apenas terminó el partido, exhibieron una bandera con la leyenda “Senna, aceleramos juntos, o tetra e nosso”.

