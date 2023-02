¿Ecuador tercero? ¿Y Colombia?

A la luz de un crecimiento indiscutible en las últimas décadas, cierto sector del periodismo deportivo ecuatoriano comienza a sugerir —o a reclamar— el rótulo de “tercero de Sudamérica” para el fútbol de su país, por supuesto detrás de los dos grandes de siempre, Argentina y Brasil. Un título extraoficial, pero prestigioso, que durante medio siglo perteneció claramente a Uruguay y con el cual coquetearon, a su turno, Paraguay, Chile, en algún momento Perú, también Colombia. Todos han querido ser “el tercero”, nada malo teniendo en cuenta los dos colosos que encabezan el lote.

Indiscutiblemente, Ecuador es el medio de mayor evolución futbolística en los últimos 34 años. Decimos con exactitud treinta y cuatro porque es en la Copa América de 1989, con Dusan Draskovic como entrenador, donde se produce un quiebre de calidad y empieza el ascenso de un fútbol que históricamente estaba entre los tres últimos junto a Bolivia y Venezuela. Pero la inserción de los jugadores afrodescendientes impulsada por Draskovic, el progreso técnico, sobre todo la templanza del carácter y el robustecimiento deportivo e institucional de sus clubes derivaron en un presente luminoso. Ecuador ya no recibe goleadas, golea. No sale a ver qué pasa en el juego sino a imponerlo. Su selección ya está situada nítidamente entre las favoritas a clasificar a cada Mundial y comienzan a surgir futbolistas con la capacidad suficiente como para jugar en Europa.

No obstante, ¿le da para, por ejemplo, destronar a Uruguay, doble campeón olímpico y Mundial, ganador de 15 Copas América y 8 Libertadores, cuna de tantos grandes valores…? Solo de la actualidad se puede nombrar a Luis Suárez, Édinson Cavani, Federico Valverde, Ronald Araujo, Darwin Núñez, De Arrascaeta…

¿Es más que Chile, bicampeón de América y tierra de muchas figuras recientes como Salas, Zamorano, Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo…? ¿Supera a Colombia, animador importante a nivel selección y entre los más fecundos exportadores de talentos en los últimos años…?

“El fútbol de Ecuador ha crecido enormemente a nivel de equipos de club y de selección. De seis mundiales en el siglo XXI ha clasificado a cuatro. Pero cuando el periodismo ecuatoriano emplea la palabra potencia para hacer alguna alusión al fútbol del país, escucho con escepticismo — comenta Ricardo Vasconcellos, editor de Deportes de El Universo de Guayaquil—. Cuando la Selección de Ecuador clasificó a su primer Mundial (el del 2002) yo vivía en México y esa misma tarde, y en los días posteriores, el periodismo nacional calificó a Ecuador, a gritos, como 'potencia mundial'. Ese tipo de excesos se entienden entre los hinchas. La euforia, y tal vez también el afán de agradar, le ganaron al razonamiento mesurado”. Luego define su escalafón: “Desde mi punto de vista las potencias de Sudamérica son tres y las placas tectónicas de Conmebol no se han movido en la parte de arriba. Brasil y Argentina, alternándose en el primer y segundo lugar del podio (hoy Argentina es primero) y Uruguay tercero. Entre los tres tienen diez títulos mundiales, 39 campeonatos de la Copa América y cinco medallas de oro olímpicas. Nadie en Conmebol se les acerca”.

El ‘ranking’ mundial de la FIFA no le hace honor a Ecuador: lo ubica 7.° en Sudamérica, detrás de Brasil (1.°), Argentina (2.°), Uruguay (3.°), Colombia (4.°), Perú (5.°) y Chile (6.°). En el Mundial no pudo escalar porque sólo ganó un partido, a Catar, el único local de la historia que perdió en sus tres presentaciones. Y el ‘ranking’ de Conmebol a nivel de clubes muestra a Independiente del Valle como su representante más alto en el puesto 12.°.

“Brasil y Argentina son los dos grandes. El tercero es Uruguay y eso no se modificará. Se mantienen vigentes en los mundiales, en los de menores y adultos. Ecuador creció mucho y va en alza. Desde el biotipo evolucionaron una enormidad y para los demás equipos con seguridad se convertirá en un animador permanente”, opina Danilo Díaz, colega chileno, director de la revista Tribuna Andes.

Consultamos a una docena de magníficos referentes del periodismo sudamericano: todos coincidieron en el evidente progreso del balompié ecuatoriano, pero casi nadie le adjudica el tercer escalón a excepción del periodista argentino Leandro Rodríguez, de Bitbol.la. “Si se toman los últimos cuatro años, a nivel clubes, seguro que sí. Independiente del Valle principalmente, algo de Barcelona llegando a una semi de Libertadores. Han vendido jugadores directamente a Europa como Caicedo o Estupiñán. Si se pone en la balanza todo, hoy sí está por encima de Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Colombia, aunque creo que para concretar ese rótulo, debería hacer una buena próxima Copa América”.

Para ganarse la etiqueta de tercero de América, pensamos, hay que sostenerlo en el tiempo, dos décadas clasificando a los mundiales, teniendo buenas participaciones en ellos, ganando o llegando a una final de Copa América, volviendo a conquistar un torneo de clubes y sacando algún jugador estrella. Algo está claro: Ecuador, como Colombia o Chile, luchan contra la historia de Uruguay. Y contra su gloria.

Justamente Javier De León, prestigioso radialista uruguayo hace su aporte: “Sin duda Ecuador es el que más evolucionó en los últimos 20 o 25 años. Antiguamente, los tres más débiles eran Venezuela, Bolivia y Ecuador. Directamente no contaban. Eso ha cambiado de manera radical en el caso de Ecuador. No obstante, de ahí a considerarlo el tercero de Sudamérica me parece demasiado. La medida futbolística de los países son los mundiales. Y en los mundiales no ha tenido buenas actuaciones. De hecho, en Catar no pasó la primera fase. Brasil, Argentina y Uruguay siguen siendo los tres primeros. Es más, teniendo en cuenta los últimos cuatro mundiales, Argentina primero”.

Ricardo Montoya, periodista y profesor de literatura, peruano, apunta a un hecho concreto: “Ecuador tiene una deuda histórica con la Copa América, un torneo muy importante a nivel continental. Siempre le ha ido muy mal ahí”.

Gabriel Meluk, editor de Deportes de EL TIEMPO, interviene con argumentos: “Ecuador anda en un buen momento de resultados puntuales y cada quien tiene el derecho de hacer la evaluación que quiera con los datos que considere. Los ránkins de Conmebol y FIFA dicen otra cosa. Es indiscutible que para ser potencia se debe incluir el factor de exportación de jugadores. Colombia es el quinto país con más transferencias y Ecuador, pues, no aparece. Más allá de los últimos logros evidentes de Ecuador, en Suramérica las tres potencias son Brasil, Argentina y Uruguay, y entre el cuarto y el sexto —Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay y Perú— son fuerzas muy parecidas y entre ellos se rotan protagonismos puntuales dependiendo de las eliminatorias, los torneos de clubes, las clasificaciones juveniles, etc...”

Tito Puccetti, de Win Sports, reafirma el tema de la exportación: “Ecuador vive uno de sus mejores momentos, es cierto. Pero creo que dejan por fuera los jugadores exportados. Si Colombia no tiene buen nivel en clubes es por su migración juvenil. Lo de la Eliminatoria fue un accidente para Colombia, el partido en Barranquilla fue una oda al no fútbol por parte de Ecuador y en Quito no nos quedan dudas de que algo explotó en el camerino. Nuestra Selección pasó 7 partidos sin goles mientras sus delanteros brillaban en sus clubes, en su mayoría europeos. Otro punto es que hoy Ecuador no tiene un solo referente en un club top mundial, hay prospectos, pero no cuentan, por ejemplo, con un Luis Díaz en Liverpool. Sin embargo, no creo que Colombia sea la tercera fuerza, esa sigue siendo Uruguay por los mismos motivos enunciados”.

Entonces, si Ecuador se considera tercero, ¿en qué lugar se ubica Colombia…?

JORGE BARRAZA

