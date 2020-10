Carita de niño, juego de grande

Pelé, Maradona, Puskas, Bobby Charlton, Messi, Teófilo Cubillas, George Best… Tantos más. Todos los grandes del fútbol comenzaron a deslumbrar y a esquivar patadas en Primera entre los 15 y los 17 años.

A compartir vestuario con leones cuando a su edad otros chicos son llevados por sus padres al colegio. Los técnicos se equivocan poco en eso, saben cuándo tienen un fenómeno y lo mandan a la cancha temprano, muchas veces a despecho del físico, que aún no está consolidado, y de la malicia de los rivales. Pero quienes poseen un brillo especial, diferente al resto, lo demuestran enseguida, aprovechan al máximo los diez o quince minutos que les dan, iluminan la jugada, la mejoran, no temen porque el que sabe nunca teme equivocarse. De esa madera está hecho Anssumane Fati, el adolescente de Guinea-Bisáu que desde los 7 años vive en España.



Siempre es motivo de alborozo cuando nace un 'crack', sea en Argentina, Brasil, Japón, Turquía... Y hay alegría doble si ese nuevo talento es inusualmente joven. La precocidad es un encanto adicional. El verdadero hincha del fútbol (no “de” fútbol, que es distinto) lo celebra. Desde el 19 de agosto del año pasado, cuando debutó en Primera con 16 años y 298 días, Ansu viene marcando hitos. Lo llevaron un día a entrenar con los mayores y encandiló al técnico Ernesto Valverde, quien de inmediato le dijo “te quedas con nosotros”. No fue en un club modesto de una liga exótica, hablamos del FC Barcelona, techo del fútbol. Como un meteoro, saltó del Juvenil “A” al plantel profesional sin pasar por el Barça “B”, escala obligatoria para toda promesa azulgrana. Y cuando Valverde le dio unos minutitos en el primer equipo sacó petróleo, mostró las uñas. Días después fijó un récord: el futbolista más joven en anotar un gol en los 121 años del club. Luego, una sucesión de hitos: el más precoz en hacer gol en Champions, el más joven en marcar para la Selección Española y, hace dos domingos, el de menos edad en hacer doblete en la historia de la Liga. Dos hermosos goles frente al Villarreal y un penal que le cometió su marcador, el cual significó el 3-0.



Este 31 de octubre cumplirá recién 18 años. Sin tenerlos todavía ha firmado (en rigor lo hace su padre) un contrato y dos renovaciones. ¡Y las que vendrán…! Porque el temor a que se vaya una estrella hace que le estén ofreciendo mejoras permanentemente. Su cláusula de rescisión ya subió a 400 millones de euros y el vínculo con el club es hasta junio de 2024, pero en Cataluña igual están temblando: el portugués Jorge Mendes pasó a manejar la carrera del jugador y es hombre afecto a mover la mercadería. No gana si sus pupilos se quedan siempre en un club; lo suyo es llevarlos de España a Inglaterra, de Inglaterra a Italia, y así.



Estamos, sin duda, frente a una aparición estelar, por su increíble juventud y potencial. Ansu sale al ruedo de Mbappé (fichado en 180 millones por el PSG), de João Félix (127 M€) y de Erling Haaland (20 M€), quien en la última temporada marcó 47 goles mientras transitaba los 19 años, una locura que quizá nunca se vio. Son los cuatro diamantes jóvenes que posiblemente engalanen el fútbol en la década que está empezando.



Mbappé, el mayor de estas cuatro perlas, es el más visto, una potencia descomunal unida a una fuerte ambición por atacar y ganar, aunque tal vez sea el de menos recursos técnicos. Tiene, pero digamos que no se le caen. Verticaliza todas las jugadas, algo maravilloso para el espectáculo y para los hinchas, nada de dormir el balón ni pasarlo hacia atrás o a los costados. Y mantiene una excelente relación con el gol: a punto de cumplir 22 años en diciembre, lleva 132 anotaciones. Un alerta amarillo: irrumpió como un nuevo Pelé, pero no progresó futbolísticamente, no evolucionó en su juego. El Mbappé de hoy es igual al de hace cuatro años. No ha sumado matices. Igual, es una tromba difícil de parar. Que necesita espacios, si lo esperan atrás su peligro se reduce. Es un delantero por afuera con la velocidad de un corredor de cien metros planos, nunca armará juego.



El noruego Haaland es 9-9-9. Bien definido. Busca el gol casi con desesperación. Tiene a favor su altura (1,94) para el cabezazo (preciso golpeo con la testa) y una rapidez anormal para un cuerpo tan grande. Sus piques de treinta y cuarenta metros asombran. No se queda en el área esperando que le llegue la bola, baja a buscarla. Posee muy buen remate con ambas piernas. Con 20 veranos ya estrenados lleva 70 goles oficiales y es fijo en su selección. Sin lesiones debería llegar cómodo a los 600 o 700 al final de su carrera.



João Félix ya cumple 21, es el segundo en la escalera etaria. Y el de mayor fantasía de los cuatro, también el menos goleador. Ve el arco, aunque nunca encabezará la tabla de goleadores. Sin embargo, hará legiones de admiradores con su calidad. Su reciente gol al Granada es de una exquisitez suprema: recibió en el área por izquierda, docilizó el balón con el empeine derecho, un casi imperceptible amague (el amague, cuanto más suave, más devastador), hizo pasar de largo a un defensa y la colocó junto a un palo. Una maniobra rociada con perfume. El narrador de la TV española empezó a gritar “¡Qué bueno que es, qué bueno que es, qué…!” Y sí, qué bueno es. Siempre estará el despistado que diga “pero se lo hizo al Granada”. Dejémoslo ahí. Muy 'crack', sabe todo.



Y Ansu… Que da dos, tres y hasta cuatro años de ventaja en este póker de ases. Pero que quizás sea la carta más valiosa de todas. Tiene lo más preciado del fútbol: gambeta profunda, hacia adelante. Recibe y encara; encara y pasa. Rociada con un amplio caudal técnico (como João Félix), un físico perfecto, brillante pegada y gol. También es magnífico cabeceando. Le anotó un golazo de cabeza a Alemania, luego anulado por una posible falta de Sergio Ramos. Pero le había ganado a los zagueros teutones y la clavó con gran estilo. Lo confirmó esta semana Luis Enrique, seleccionador español: “Es un fantástico cabeceador, se notará a lo largo de su carrera”.



Es llamativa la naturalidad con que se desenvuelve y con que afronta el hecho de estar donde está. ¡Titular del Barcelona y de la Selección de España a los 17 años…! Porque eso se gana por el rendimiento no por el documento. El tiempo dirá cómo es su cabeza, cómo llevará su carrera, pero hay un indicio: no lo perturba el momento borrascoso del Barcelona ni la posición donde lo colocan. Lo ponen donde haya un hueco y resalta enseguida. Empezó a ser tapa de diarios y se mantiene fresco, sobrio.



El jueves, ante el Celta, marcó otro gol fantástico y ya estamos frotándonos las manos por lo que vendrá. Es el cosquilleo, la ilusión que despierta el advenimiento de un posible supercrack con carita de niño y juego de grande.



JORGE BARRAZA