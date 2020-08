En recuperación

Esta semana se publicaron los resultados de los principales indicadores de actividad del sector vivienda. Y lo cierto es que, aunque el PIB de edificaciones registró la mayor contracción de su historia –principalmente asociada a la suspensión de actividades de abril–, las cifras de iniciaciones y ventas nos permiten ser optimistas acerca del proceso de recuperación sectorial.

Quisiera empezar por realizar una precisión con respecto a la cifra de PIB que el Dane dio a conocer el viernes pasado. Es importante mencionar que la caída que experimentó el PIB de edificaciones durante el segundo trimestre obedeció, en gran medida, al impacto del aislamiento preventivo en abril y mayo, que se tradujo en una contracción del 42 % en el indicador de área causada. Sin embargo, desde el mes de junio se comenzó a evidenciar una recuperación importante en la mayoría de los indicadores, que esperamos se consolide en lo que resta del año.



Las cifras de ventas e iniciaciones de Galería Inmobiliaria y Camacol con corte a julio, también publicadas esta semana, confirman que el proceso de recuperación de la vivienda avanza a muy buen ritmo, con especial fuerza en el caso de la vivienda de interés social (VIS).



En efecto, según cifras de Galería Inmobiliaria, en julio se vendieron 10.533 unidades VIS, una cifra similar a la registrada en julio de 2019, mes en el que se comercializaron 10.582 viviendas. Es más, aún en medio de la emergencia, en el séptimo mes del año se vendieron más unidades que el promedio mensual de 2019, año en el que se alcanzó el récord histórico en ventas VIS. Los resultados de Camacol son muy similares y ratifican que, aunque aún nos falta camino para retomar los excelentes resultados que exhibía el sector antes de la emergencia, vamos en la dirección correcta.



Pero no solo se registraron muy buenas noticias en el segmento VIS, la vivienda No VIS también muestra una recuperación importante. En julio se comercializaron más de 3.500 unidades, lo que implica un crecimiento del 50 % frente a junio y de más de 230 % con respecto a abril, el mes que registró la mayor afectación.



A esta dinámica en ventas se suma el buen comportamiento de las iniciaciones en julio. En efecto, las cifras de Galería Inmobiliaria muestran una expansión anual de 144 % en las unidades VIS iniciadas. Con el resultado de julio se completan 3 meses consecutivos de recuperación, en los que superamos las 8.600 iniciaciones al mes, una cifra muy superior al promedio mensual de 2019 (6.800).



Estos resultados en iniciaciones y ventas se relacionan, de manera estrecha, con el anuncio que realizó el presidente Iván Duque el pasado 26 de mayo acerca de la estrategia más ambiciosa de reactivación: los 200.000 subsidios para la compra de vivienda VIS y No VIS de aquí al 2022.



Del total, 100.000 corresponden a subsidios VIS, los cuales se están ejecutando a un ritmo sin precedentes. En las próximas dos semanas estaremos asignando el subsidio número 10.000, lo que implica un aumento sustancial del ritmo de asignación en un periodo relativamente corto. De hecho, a pesar de la emergencia, julio fue el mes récord de asignación de subsidios VIS en la historia del país. Frente a los subsidios No VIS, en las próximas semanas tendremos habilitado el aparato normativo y estamos seguros de que el apetito por estos subsidios será tan fuerte como el de los subsidios VIS.



Aunque aún tenemos varios desafíos por delante para consolidar la recuperación del sector, en especial en lo referente al valor agregado, lo cierto es que las cifras de actividad de julio soportan nuestro optimismo acerca de la recuperación sectorial. Estamos seguros de que con los 200.000 subsidios, la vivienda será protagonista en la recuperación de la economía.



JONATHAN MALAGÓN

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio