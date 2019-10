Recientemente, ciertas voces han expresado su preocupación con respecto al desempeño del sector constructor y el rumbo de la política de vivienda. Aunque estos debates son parte del quehacer de la política pública, también es cierto que el nivel de tales discusiones debe estar soportado en el rigor de las cifras, y no en apreciaciones personales o argumentos carentes de fundamento.

Las cifras de estos 443 días de gestión son incontestables. Ni el detractor más escéptico puede controvertir que, durante el gobierno del presidente Iván Duque, la vivienda de interés social (VIS) ha experimentado un reverdecimiento. Según las estadísticas de Coordenada Urbana con corte a agosto, en los últimos doce meses, las iniciaciones VIS crecieron 22,9 %. Las ventas, por su parte, se expandieron a ritmos superiores al 5,2%, y el licenciamiento creció 10,5%. Decir que el sector VIS se encuentra desacelerado es una afirmación que se cae por su propio peso.



Las cifras de empleo ratifican el buen momento de este segmento. Según el Dane, el sector edificador es, por cuarto mes consecutivo, el mayor generador de empleo en el país. En agosto se crearon 169.000 nuevos puestos de trabajo en el sector construcción en relación con agosto de 2018. De estos, el 72 % corresponde a edificaciones; 28 %, a acabados, y el restante es la contribución de obras civiles. Como resulta apenas natural, estos empleos se traducen en actividad económica.

Pero no todo es color de rosa, faltaba más. Aún enfrentamos varios retos, que debemos solucionar si deseamos que el sector crezca sostenidamente FACEBOOK

TWITTER

Ahora bien, los que sugieren que la política de vivienda no despega o carece de rumbo también parecen estar omitiendo información importante. Decir que la política no va en la dirección correcta es desconocer que la asignación de subsidios para compra de vivienda se ubica en niveles récord. En poco más de un año se han asignado cerca de 45.000 subsidios de Mi Casa Ya, una cifra superior a los 38.000 asignados desde la creación del programa, en 2015, hasta julio de 2018. Es tal el éxito de este programa que, mediante el aval fiscal aprobado en agosto de 2019, garantizamos los recursos para el otorgamiento de subsidios hasta el 2025.



Decir que la política de vivienda no va en la dirección correcta es desconocer la creación de nuevos programas para los hogares de menores ingresos e iniciativas que atienden, por primera vez, el déficit cualitativo. Semillero de Propietarios no es otra cosa que un instrumento para mejorar la focalización de subsidios y llegar a la población a la que antes era muy difícil, mediante un programa de arrendamiento social. ‘Casa digna, vida digna’, por otra parte, es una ambiciosa estrategia para atender el déficit cualitativo y ha beneficiado a más de 129 familias.



Así mismo, la concurrencia de subsidios del Gobierno Nacional y las cajas de compensación familiar es otra estrategia que les permite a los hogares de menores ingresos lograr el cierre financiero para la compra de su vivienda. Este es otro paso inequívoco hacia un país de propietarios.



Pero no todo es color de rosa, faltaba más. Aún enfrentamos varios retos, que debemos solucionar si deseamos que el sector crezca sostenidamente. Lograr la desacumulación de viviendas no VIS resulta imperativo para reactivar el lanzamiento de proyectos. Debemos, además, lograr que el crecimiento de las iniciaciones no VIS retorne a terreno positivo. En cuanto a los programas, enfrentamos el reto de consolidar la oferta de viviendas de Semillero de Propietarios y mantener el ritmo de asignación de Mi Casa Ya.



Una revisión juiciosa de las cifras muestra no solo que la vivienda de interés social está en auge, sino que la política de vivienda avanza, de manera decidida, hacia la reducción del déficit habitacional y la consolidación de un país con equidad. Si bien tenemos mucho trabajo por delante, vamos en la dirección correcta.



* Ministro de Vivienda