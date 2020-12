El año de la vivienda

Durante el 2020, Colombia tuvo que enfrentar el mayor desafío económico y social de su historia. Como país, tuvimos que adaptarnos rápidamente a una nueva realidad para la que no estábamos preparados y que demandaba profundas modificaciones en nuestro actuar como sociedad. Por supuesto, la política pública no fue ajena a estas transformaciones, por el contrario, tuvo que adaptarse –de manera acelerada– a este entorno cambiante. El sector vivienda, en particular, adquirió una importancia creciente, tanto en la fase de mitigación y contención como en la fase posterior de recuperación.

En efecto, cuando el principal objetivo de política era contener la propagación del covid-19, la vivienda se convirtió en el primer anillo de protección de las familias. Como diseñadores de política, tuvimos que pensar en iniciativas audaces y oportunas para garantizar el acceso a la vivienda y reducir el impacto económico para las familias. Con esos objetivos en mente, el gobierno del presidente Iván Duque lanzó un conjunto integral de medidas, como los alivios a los créditos de vivienda, la protección de los beneficiarios de los subsidios, la prohibición de desalojos, la promoción de los acuerdos de pago en materia de arrendamiento, entre otras.



Ahora bien, en la fase posterior de recuperación económica, el sector vivienda se consolidó como gran protagonista, por cuenta de la estrategia de reactivación más ambiciosa de la historia reciente. Se trata de 200.000 subsidios para la compra de vivienda, tanto VIS como no VIS, hasta 2022. Desde que el presidente Iván Duque anunció esta iniciativa, los ritmos de asignación se incrementaron sustancialmente: ya hemos asignado 31.500 subsidios VIS en tan solo 7 meses y cerca de 5.500 subsidios no VIS desde mediados de septiembre que entraron en operación.



El buen desempeño de esta iniciativa se ha visto reflejado en el comportamiento de los principales indicadores de actividad del sector. En materia de ventas, por ejemplo, tras una fuerte caída en los meses de abril y mayo, desde junio se evidenció una acelerada recuperación. Incluso, en el último trimestre del año las ventas superaron los buenos resultados exhibidos antes de la pandemia.



Según cifras de Galería Inmobiliaria, en noviembre se vendieron 20.650 viviendas, el mejor mes en ventas del que se tenga registro y superando en cerca de 90 unidades el récord alcanzado en octubre de 2020. Así las cosas, entre enero y noviembre de este año hemos vendido más de 156.000 unidades, lo que implica un crecimiento del 6 % frente al mismo periodo de 2019. A pesar de la emergencia y su fuerte impacto sobre el sector, estamos vendiendo más viviendas que el año anterior. Las iniciaciones y lanzamientos de nuevos proyectos también registran un crecimiento importante, con variaciones anuales positivas. En cuanto al empleo en el sector edificador, en octubre se ocuparon a 985.000 personas, el nivel más alto del 2020.



Por último, este año también alcanzamos un logro muy importante desde el punto de vista normativo: la Ley de Vivienda y Hábitat, nuestra gran apuesta para la modernización normativa del sector. En términos generales, con esta iniciativa se facilita el acceso a los subsidios –tanto para vivienda urbana como rural– y se promueve el crecimiento urbano ordenado.



En suma, aunque el 2020 será recordado como el año del mayor desafío económico de nuestra historia, también lo será por el buen desempeño de la vivienda. Para el próximo año, esperamos no solo mantener estos buenos resultados, sino rebasarlos: vender más de 200.000 viviendas y llegar al millón de ocupados en el sector edificador.



Estamos plenamente convencidos de que en 2021 la vivienda seguirá consolidándose como la piedra angular de la reactivación económica de Colombia.



JONATHAN MALAGÓN

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio